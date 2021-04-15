Ортодоксальный казус

Редакторам студенческого издания DOXA предъявлено уголовное обвинение

Суд запретил редакторам издания DOXA пользоваться интернетом и общаться друг с другом. Они обвиняются в вовлечении несовершеннолетних в опасные действия — из-за видео о недопустимости отчислять студентов из-за участия в митингах

Армен Арамян, Наталья Тышкевич, Алла Гутникова (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Басманный суд Москвы 14 апреля избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий для редакторов студенческого издания DOXA. Его главный редактор Армен Арамян, а также Наталья Тышкевич, Владимир Метелкин и Алла Гутникова обвиняются в вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия, представляющие опасность, группой лиц посредством интернета (ч. 2 ст. 151.2 УК), им грозит до трех лет колонии. Журналистам запрещено выходить из дома (с 00:00 до 23:59) и пользоваться интернетом.

Обвинение связано с видеороликом, который DOXA опубликовала 23 января. Журналисты в нем говорили о запугивании и отчислениях студентов из вузов за участие в митингах в поддержку Алексея Навального и заявляли о недопустимости ограничения права молодежи на протест. Через несколько дней Роскомнадзор потребовал от издания удалить видеоролик, и редакция выполнила это требование.

Утром 14 апреля следователи СКР провели обыски в редакции DOXA и дома у четверых журналистов, изъяв у них технику и не допустив к ним адвокатов (защитника от «Агоры» Леонида Соловьева, приехавшего к Арамяну, при попытке зайти в квартиру толкнули с лестницы), сообщал Telegram-канал издания.

Какие аргументы у защиты

Дело, по которому проходят журналисты, было возбуждено 22 января в отношении соратника Навального Леонида Волкова; 28 января к нему добавился эпизод о видеообращении DOXA. По делу уже допрошены 12 несовершеннолетних свидетелей (все они заявили, что к участию в митингах их никто из взрослых не призывал, отметил адвокат одного из журналистов Григорий Червонный) и отец одного из них. Также СКР провел по делу лингвистическую экспертизу, которая обнаружила в высказываниях журналистов признаки склонения несовершеннолетних к участию в протестах.

В ходатайствах о мере пресечения для журналистов говорится, что «на фоне возросших обсуждений проведения несанкционированных акций протеста у сотрудников интернет-журнала DOXA, достигших 18-летнего возраста, возник умысел на поддержание указанных призывов и создание собственных публикаций». Записав видео, они «с целью увеличения аудитории» опубликовали ссылку на ролик в соцсетях.

«Результатом действий Волкова и поддерживающих его Арамяна, Тышкевич, Гутниковой и Метелкина стало проведение несогласованных публичных мероприятий, по итогам которых были задержаны и привлечены к административной ответственности свыше 100 несовершеннолетних. Кроме того, в условиях сложной эпидемиологической ситуации действия обвиняемых создали реальную угрозу заболевания коронавирусной инфекцией неограниченного числа лиц», — заявил в суде следователь.

Одним из авторов экспертного заключения стала лингвист Альбина Глотова, которая обнаружила клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко в твите Алексея Навального. Копия экспертизы есть в распоряжении РБК, ее предоставила международная правозащитная группа «Агора», трое адвокатов которых представляют интересы обвиняемых по делу DOXA.

«Данная мера пресечения сделает ненормальной жизнь моей семьи. Мне нужно ездить за лекарствами маме, которая болеет астмой, нужно выгуливать собаку, нужно работать, нужно ходить в библиотеку, чтобы писать диплом. И я очевидно не представляю никакой опасности для следствия», — сказал на заседании Метелкин.

Адвокаты указывали, что в действиях журналистов не было преступного умысла и неясно, какую угрозу они могли создать. Кроме того, в их речи фактически не было ни призывов, ни даже побудительных глаголов, считает Червонный, защищающий Метелкина.

«Если бы призывы имели место, я бы сказал, что мы в силу постановлений ЕСПЧ и международных конвенций должны относиться к ним как к реализации своего права на выражение мнения. Но здесь даже призывов никаких нет. Это не дело, а абсурд и безобразие», — заявил адвокат Гутниковой Дмитрий Захватов. Он попросил приобщить к материалам ее дела личные поручительства более чем от десятка преподавателей ВШЭ.

Защищающий Арамяна адвокат Леонид Соловьев сказал, что к его доверителю фактически потребовали применить домашний арест в ситуации, когда применить «настоящий» домашний арест по закону невозможно. «На мой взгляд, это неуважение к суду — рассчитывать, что такое ходатайство может быть удовлетворено», — заявил юрист.

Чем занимался проект DOXA

Издание DOXA было основано в 2017 году несколькими студентами ВШЭ, в числе которых был и Армен Арамян, впоследствии с изданием начали сотрудничать студенты из других московских вузов. DOXA позиционирует себя как журнал о современном университете и проблемах социального и гуманитарного знания. Большая часть редколлегии и сотрудников DOXA — студенты или аспиранты ВШЭ.

С момента основания журналисты DOXA писали критические посты в одноименном Telegram-канале по поводу неэтичного поведения преподавателей, публиковали открытые письма студентов, например о возмущении приходом пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова на студенческое ток-шоу и т.д.

В 2019 году журнал активно освещал протесты, связанные с выборами в Мосгордуму, в тот же период в DOXA вышла статья о ректоре РГСУ Наталье Починок, которая была кандидатом на выборах от «Единой России».

Позже Починок пожаловалась на эту публикацию — по ее версии, написанное в статье порочило деловую репутацию РГСУ. Из-за этой и других публикаций ВШЭ лишила DOXA статуса студенческой организации. Советник ректора ВШЭ Олег Солодухин пояснял, что издание нанесло вузу репутационный ущерб.

Исключение журнала из числа студенческих организаций означало для DOXA и потерю поддержки от вуза — журналисты больше не могли пользоваться аудиториями, использовать институтскую технику и получать финансирование. Тем не менее журнал продолжил выпускать материалы о происходящем в ВШЭ и других вузах, например писал о домогательствах со стороны преподавателей филфака МГУ, массовых отчислениях студентов из РГСУ.

На момент написания статьи руководство ВШЭ подробно не прокомментировало ситуацию вокруг издания. «Университет сделает все необходимое, для того чтобы студентка Алла Гутникова с учетом избранной для нее меры пресечения имела возможность завершить обучение на 4-м курсе бакалавриата. Мы исходим из презумпции невиновности и ждем решения суда», — заявил РБК официальный представитель ВШЭ Андрей Лавров.

«В делах журналистов следствие последнее время использует статьи Уголовного кодекса, которые раньше не применялись, кроме того, такой концентрации дел в отношении СМИ не было последние 20 лет», — сказала РБК директор Центра защиты прав СМИ (признан Минюстом иноагентом) Галина Арапова. Настораживает, что во всех подобных случаях проводятся обыски, даже тогда, когда для расследования самого дела это следственное действие не нужно, говорит она.

«В случае с DOXA видео, которое, вероятно, лежит в основе дела, есть в интернете, оснований искать что-либо в квартирах нет», — указывает Арапова. Поэтому речь может идти скорее о давлении на журналистов, нежели об оправданных следственных действиях, при этом в случае с DOXA можно сказать, что сигнал дается уже не только журналистам, но и просто молодежи, которая активна в интернете, продолжает правозащитник. Арапова добавила, что за последнее время в независимых СМИ было опубликовано «много острых материалов», что может раздражать власть в том числе в связи с грядущими выборами в Госдуму.

Как преследуют журналистов

За последние три года журналисты оказались фигурантами целого ряда громких дел. В 2019 году спецкор интернет-издания Meduza Иван Голунов был обвинен в сбыте наркотиков в крупном размере и отправлен под арест. Позднее с него сняли все обвинения в связи с недоказанности вины, а на полицейских, участвующих в задержании Голунова, завели уголовное дело.

Журналистку «Эха Москвы в Пскове» Светлану Прокопьеву в 2020 году суд приговорил к штрафу в 500 тыс. руб. по обвинению в оправдании терроризма.

В том же году были возбуждены еще два дела: против экс-корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, которому вменяется государственная измена, и против издателя «Медиазоны» Петра Верзилова, который, по версии следствия, не уведомил власти о втором гражданстве.

В начале 2021 года был задержан главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов, на него был составлен протокол об участии в митинге в поддержку Алексея Навального, на котором Смирнов, по его словам, не был.

В начале апреля ФСБ провела ночной обыск у главного редактора «Важных историй» Романа Анина в связи с уголовным делом о нарушении неприкосновенности частной жизни, которое было возбуждено еще в 2016 году, когда Анин работал в «Новой газете»; в настоящее время журналист имеет статус свидетеля.