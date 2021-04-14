Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 76,07 75,27 EUR Нал. 90,95 90,11 USD Бирж. 75,73 -0,22 EUR Бирж. 90,61 -0,15 USD ЦБ. 77,25 -0,26 EUR ЦБ. 91,92 -0,15 EUR/USD 1,20 +0,00 BTC/USD Бирж. 64443,00 +988,00 IMOEX 3561,52 +1,00% RTSI 1480,84 +1,53% Brent 64,50 +0,91% DJIA 33677,27 -0,20% Nasdaq 13996,10 +1,05%
Пленные и дороги как две главные проблемы большого евразийского партнерст
Лента новостей
Турция не увидела политической подоплеки в закрытии авиасообщения Россией 09:58, Политика МИД раскрыл роль беседы Лаврова и Керри в подготовке встречи президентов 09:58, Политика Законы и штрафы: что нужно знать дачникам перед началом сезона 09:53, Недвижимость Обувь для звезд и медсестер: можно ли заработать на акциях Crocs 09:48, PRO Кадыров обвинил Навального в попытке использовать Коран для провокаций 09:46, Политика Минпромторг ответил на претензии фармкомпаний ко «второму лишнему» 09:45, Общество МЧС сообщило о сокращении площади очагов пожара на «Невской мануфактуре» 09:42, Общество Предложение Вены Байдену и Путину, рекорд по кредиткам. Главное за ночь 09:15, Общество У летевшего из Краснодара самолета сработал датчик неисправности закрылок 09:12, Общество Артемий Панарин побил 27-летний рекорд в НХЛ 09:11, Спорт Три способа копить на пенсию для самозанятых 09:06, РБК и НПФ «Будущее» Убыток российских авиаперевозчиков в 2020-м достиг почти ₽125 млрд 09:00, Финансы Основатель Reddit: твою идею в любом случае кто-то скопирует 08:46, PRO Что вы знаете о запасных частях автомобиля. Тест 08:36, РБК и Mercedes-Benz В Москве семь человек пострадали в ДТП с автобусом 08:33, Общество Что надо знать o шинах. Тест 08:08, РБК и Nokian Tyres Курс биткоина впервые превысил $64 тыс. 08:07, Финансы «Дезертиры» из Калифорнии: как Остин превращается в Кремниевую долину 08:07, PRO В Хабаровском крае начали проверку из-за обезглавленного тигра 08:06, Общество Тезка главы Трансмашхолдинга вложился в винный проект под Геленджиком 08:00, Бизнес В чем российские магазины отстают от зарубежных аналогов 07:39, РБК и Русский продукт Журнал DOXA сообщил об обысках в редакции и у сотрудников в Москве 07:38, Общество Эксперты выявили рост строительства офисов в Москве почти на 40% 07:30, Бизнес CК начал проверку после обрушения стены здания в Тамбове 07:25, Общество У берегов Камчатки зафиксировали два землетрясения 07:07, Общество Бизнес как на ладони: что вы не знали о мобильном банкинге 07:03, РБК и СберБизнес Mastercard и российские банки запустили оплату товаров брелоками 07:00, Технологии и медиа На какие импортные товары растет спрос у россиян 06:21, РБК и Банк «Открытие»
Газета
Пленные и дороги как две главные проблемы большого евразийского партнерст
Газета № 051 (3340) (1404)
0

Пленные и дороги как две главные проблемы большого евразийского партнерст

В ЕАЭС обсуждается привлечение к его работе Азербайджана
Страны ЕАЭС обсуждают возможное участие делегации Азербайджана в заседании управляющего органа союза, узнал РБК. Но пока этому мешают разногласия между Баку и Ереваном, которые вряд ли будут сняты ко времени встречи в Казани
Фото: president.az
Фото: president.az

Возможно ли подключение Азербайджана к работе ЕАЭС

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсуждают возможное участие азербайджанской делегации в заседании межправительственного совета ЕАЭС, которое пройдет в Казани 29–30 апреля (в заседании совета обычно принимают участие главы правительств). Об этом РБК рассказали три дипломатических источника в России и Армении и подтвердил источник в аппарате организации.

Баку сможет отправить в Казань своих представителей, если на это согласится Ереван. И чтобы это произошло, Армении и Азербайджану, которые еще пять месяцев назад были в состоянии войны, необходимо преодолеть несколько разногласий — в частности, должен быть решен вопрос возвращения армянских военнопленных, рассказал РБК собеседник с армянской стороны.

«Действительно, была такая идея [приглашения Баку], — говорит источник РБК, дипломат с армянской стороны. — Мы не то чтобы принципиально против, мы говорим, что есть нерешенные вопросы, в том числе вопрос военнопленных». Ереван составил список своих людей — в нем около 200 имен — и уже передал его Красному Кресту, рассказал РБК другой собеседник с армянской стороны, знакомый с темой.

Среди нерешенных вопросов собеседники РБК назвали и обсуждение вариантов разморозки транспортных коммуникаций в регионе.
«Представить себе решение за две недели тех проблем, которые сейчас есть между странами, мне, конечно же, невозможно — слишком глубокие противоречия», — отмечает армянский политолог Александр Искандарян и добавляет, что поэтому очень маловероятно в ближайшее время присутствие азербайджанской делегации на площадках ЕАЭС.

В российском и армянском МИД на запрос РБК ответили, что участие в заседании совета стран, не имеющих статуса в союзе, еще обсуждается, согласованной позиции государств — членов ЕАЭС пока нет.

Политика
Ереван и Баку поспорили из-за требования вернуть 140 пленных Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Баку ранее заявлял, что идея общего евразийского пространства отвечает его экономическим интересам. Об этом сразу после окончания войны сказал посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы. По его словам, основным препятствием для присоединения страны к ЕАЭС был нагорнокарабахский конфликт. «Если Армения займет конструктивную позицию, этот процесс пойдет очень быстро», — говорил он.

В ЕАЭС помимо основных участников — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России — входят страны-наблюдатели: Молдавия, Узбекистан, Куба. Заключены договоры о свободной торговле с еще несколькими государствами, включая Иран, Сербию и Вьетнам.

«Россия работает над созданием «большого Евразийского партнерства», которое свяжет постсоветское пространство, Китай, Россию и, возможно, АСЕАН, — во всяком случае, об этом всегда говорится и в Санкт-Петербурге, и в Шанхае (на форумах ПМЭФ и в ШОС. — РБК)», — отмечает руководитель сектора Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Елена Кузьмина. «Азербайджан — важное звено во всех этих цепочках. И транспортных, и производственных, и сельскохозяйственных», — добавляет она.

Кроме того, интеграция Азербайджана решает вопросы, связанные не только с Южным Кавказом, — речь идет о направлениях на Иран, Турцию, Ближний Восток, объясняет ценность сближения Баку с ЕАЭС Кузьмина. «Это очень важный вопрос уже не только с точки зрения экономики, а с точки зрения стратегических интересов России», — говорит эксперт.

Что мешает разрешить противоречия Баку и Еревана

Поздним вечером 8 апреля пресс-секретарь премьер-министра Никола Пашиняна Мане Геворкян заявила, что из Баку в Ереван летит самолет с освобожденными пленными на борту. К аэропорту приехали десятки их родственников. Дополнительную уверенность придавало то, что в тот же день состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Ильхамом Алиевым, а 7 апреля в Москве российский президент провел переговоры с Пашиняном. Однако, когда самолет сел в армянской столице, в нем оказался только командующий российской миротворческой миссией в Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

На следующий день Мурадов заявил, что никакой договоренности с Баку о возвращении пленных не было, а летал он в азербайджанскую столицу по другому делу. После Мурадова о том, что договоренностей о возвращении военнопленных не было, а «была лишь надежда, что этот полет принесет хорошие новости», заявил вице-спикер армянского парламента Ален Симонян.

«Это очень странная ситуация. Как мне сказали в офисе [премьер-министра], пленных действительно ждали, но потом что-то случилось», — отметил в разговоре с РБК источник с армянской стороны и предположил, что Ереван мог неправильно интерпретировать статус переговоров — решил, что результат достигнут, но поспешил. Российские же дипломаты, ссылаясь на чувствительность темы, отказываются комментировать, что именно мешает возвращению армянских военнопленных и какие условия ставит Азербайджан. Баку же в публичном поле продолжает настаивать, что у него нет армянских военнопленных. «Солдаты считаются пленными, когда они взяты в плен во время военных операций. Тех, кто был захвачен в результате антитеррористических операций, следует называть террористами, а не пленными», — говорил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

В азербайджанском офисе Красного Креста РБК заявили, что его сотрудники посещают армянских пленных, «которые были задержаны в связи с конфликтом», но сколько их — комментировать отказываются. «Но как только мы посещаем кого-то, то первым делом информируем его семью», — сказала РБК завотделом по связям с общественностью бакинского представительства МККК Илаха Гусейнова.

Ереван и Баку также пока не могут договориться и о разморозке транспортного сообщения между странами, хотя это был один из пунктов трехстороннего заявления от 9 ноября — мирного соглашения, остановившего войну в Нагорном Карабахе.

Основные разногласия — в очередности строительства дорог, ранее писал РБК. Азербайджану выгоднее всего дорога через Сюникскую область Армении на юге вдоль границы с Ираном — это кратчайший путь, который может соединить страну с автономией Нахичевань. Армения согласна на строительство железной дороги, которая свяжет Азербайджан и Нахичевань на юге страны через Мегри, но настаивает на том, чтобы одновременно с ней началось восстановление ветки через Иджеван. Обе эти дороги работали в советское время, но за 30 лет конфликта в Нагорном Карабахе были либо разобраны, либо разрушены. Кроме того, Ереван предлагает уже сейчас разблокировать железную дорогу Ереван — Тбилиси — Баку. Азербайджан же настаивает на том, чтобы сначала была открыта дорога через Мегри, а потом уже все остальные пути.

Ильхам Алиев 13 апреля заявил: «Мы хотим, чтобы молодое поколение знало, что Зангезур (другое название Сюникской области. — РБК) — историческая земля Азербайджана. <...> Озеро Гейча они называют Севаном. Достаточно взглянуть на карту начала XX века, вы не увидите там Севана. То же самое касается и Иревана (Еревана. — РБК). Они разрушили историческую часть Иревана. Это очевидный факт, азербайджанцы, включая моих предков, жили там. <...> Мы вернемся туда. <...> Если мы возвращаемся к Зангезурскому коридору, если используем этот путь, почему бы нам не вернуться в Иреван? Придет время, мы это сделаем», — заявил азербайджанский президент 13 апреля.

Говоря о дороге на юге Армении Алиев неоднократно использовал слово «коридор». В Ереване на эту формулировку всегда реагируют резко, считая, что в данном контексте она означает нейтральную или отчуждаемую полосу, а речь идет о суверенной территории Армении.

Автор: Александр Атасунцев.
Теги: Армения , Азербайджан , ЕАЭС , Ильхам Алиев , Никол Пашинян , Владимир Путин
Материалы по теме
Президент Армении — об Азербайджане, России и Пашиняне. Полное видео Политика
Алиев заявил об обсуждении с Путиным «Искандеров» в Карабахе Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter