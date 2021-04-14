Пленные и дороги как две главные проблемы большого евразийского партнерст

В ЕАЭС обсуждается привлечение к его работе Азербайджана

Страны ЕАЭС обсуждают возможное участие делегации Азербайджана в заседании управляющего органа союза, узнал РБК. Но пока этому мешают разногласия между Баку и Ереваном, которые вряд ли будут сняты ко времени встречи в Казани

Фото: president.az

Возможно ли подключение Азербайджана к работе ЕАЭС

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсуждают возможное участие азербайджанской делегации в заседании межправительственного совета ЕАЭС, которое пройдет в Казани 29–30 апреля (в заседании совета обычно принимают участие главы правительств). Об этом РБК рассказали три дипломатических источника в России и Армении и подтвердил источник в аппарате организации.

Баку сможет отправить в Казань своих представителей, если на это согласится Ереван. И чтобы это произошло, Армении и Азербайджану, которые еще пять месяцев назад были в состоянии войны, необходимо преодолеть несколько разногласий — в частности, должен быть решен вопрос возвращения армянских военнопленных, рассказал РБК собеседник с армянской стороны.

«Действительно, была такая идея [приглашения Баку], — говорит источник РБК, дипломат с армянской стороны. — Мы не то чтобы принципиально против, мы говорим, что есть нерешенные вопросы, в том числе вопрос военнопленных». Ереван составил список своих людей — в нем около 200 имен — и уже передал его Красному Кресту, рассказал РБК другой собеседник с армянской стороны, знакомый с темой.

Среди нерешенных вопросов собеседники РБК назвали и обсуждение вариантов разморозки транспортных коммуникаций в регионе.

«Представить себе решение за две недели тех проблем, которые сейчас есть между странами, мне, конечно же, невозможно — слишком глубокие противоречия», — отмечает армянский политолог Александр Искандарян и добавляет, что поэтому очень маловероятно в ближайшее время присутствие азербайджанской делегации на площадках ЕАЭС.

В российском и армянском МИД на запрос РБК ответили, что участие в заседании совета стран, не имеющих статуса в союзе, еще обсуждается, согласованной позиции государств — членов ЕАЭС пока нет.

Баку ранее заявлял, что идея общего евразийского пространства отвечает его экономическим интересам. Об этом сразу после окончания войны сказал посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы. По его словам, основным препятствием для присоединения страны к ЕАЭС был нагорнокарабахский конфликт. «Если Армения займет конструктивную позицию, этот процесс пойдет очень быстро», — говорил он.

В ЕАЭС помимо основных участников — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России — входят страны-наблюдатели: Молдавия, Узбекистан, Куба. Заключены договоры о свободной торговле с еще несколькими государствами, включая Иран, Сербию и Вьетнам.

«Россия работает над созданием «большого Евразийского партнерства», которое свяжет постсоветское пространство, Китай, Россию и, возможно, АСЕАН, — во всяком случае, об этом всегда говорится и в Санкт-Петербурге, и в Шанхае (на форумах ПМЭФ и в ШОС. — РБК)», — отмечает руководитель сектора Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Елена Кузьмина. «Азербайджан — важное звено во всех этих цепочках. И транспортных, и производственных, и сельскохозяйственных», — добавляет она.

Кроме того, интеграция Азербайджана решает вопросы, связанные не только с Южным Кавказом, — речь идет о направлениях на Иран, Турцию, Ближний Восток, объясняет ценность сближения Баку с ЕАЭС Кузьмина. «Это очень важный вопрос уже не только с точки зрения экономики, а с точки зрения стратегических интересов России», — говорит эксперт.

Что мешает разрешить противоречия Баку и Еревана

Поздним вечером 8 апреля пресс-секретарь премьер-министра Никола Пашиняна Мане Геворкян заявила, что из Баку в Ереван летит самолет с освобожденными пленными на борту. К аэропорту приехали десятки их родственников. Дополнительную уверенность придавало то, что в тот же день состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Ильхамом Алиевым, а 7 апреля в Москве российский президент провел переговоры с Пашиняном. Однако, когда самолет сел в армянской столице, в нем оказался только командующий российской миротворческой миссией в Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

На следующий день Мурадов заявил, что никакой договоренности с Баку о возвращении пленных не было, а летал он в азербайджанскую столицу по другому делу. После Мурадова о том, что договоренностей о возвращении военнопленных не было, а «была лишь надежда, что этот полет принесет хорошие новости», заявил вице-спикер армянского парламента Ален Симонян.

«Это очень странная ситуация. Как мне сказали в офисе [премьер-министра], пленных действительно ждали, но потом что-то случилось», — отметил в разговоре с РБК источник с армянской стороны и предположил, что Ереван мог неправильно интерпретировать статус переговоров — решил, что результат достигнут, но поспешил. Российские же дипломаты, ссылаясь на чувствительность темы, отказываются комментировать, что именно мешает возвращению армянских военнопленных и какие условия ставит Азербайджан. Баку же в публичном поле продолжает настаивать, что у него нет армянских военнопленных. «Солдаты считаются пленными, когда они взяты в плен во время военных операций. Тех, кто был захвачен в результате антитеррористических операций, следует называть террористами, а не пленными», — говорил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

В азербайджанском офисе Красного Креста РБК заявили, что его сотрудники посещают армянских пленных, «которые были задержаны в связи с конфликтом», но сколько их — комментировать отказываются. «Но как только мы посещаем кого-то, то первым делом информируем его семью», — сказала РБК завотделом по связям с общественностью бакинского представительства МККК Илаха Гусейнова.

Ереван и Баку также пока не могут договориться и о разморозке транспортного сообщения между странами, хотя это был один из пунктов трехстороннего заявления от 9 ноября — мирного соглашения, остановившего войну в Нагорном Карабахе.

Основные разногласия — в очередности строительства дорог, ранее писал РБК. Азербайджану выгоднее всего дорога через Сюникскую область Армении на юге вдоль границы с Ираном — это кратчайший путь, который может соединить страну с автономией Нахичевань. Армения согласна на строительство железной дороги, которая свяжет Азербайджан и Нахичевань на юге страны через Мегри, но настаивает на том, чтобы одновременно с ней началось восстановление ветки через Иджеван. Обе эти дороги работали в советское время, но за 30 лет конфликта в Нагорном Карабахе были либо разобраны, либо разрушены. Кроме того, Ереван предлагает уже сейчас разблокировать железную дорогу Ереван — Тбилиси — Баку. Азербайджан же настаивает на том, чтобы сначала была открыта дорога через Мегри, а потом уже все остальные пути.

Ильхам Алиев 13 апреля заявил: «Мы хотим, чтобы молодое поколение знало, что Зангезур (другое название Сюникской области. — РБК) — историческая земля Азербайджана. <...> Озеро Гейча они называют Севаном. Достаточно взглянуть на карту начала XX века, вы не увидите там Севана. То же самое касается и Иревана (Еревана. — РБК). Они разрушили историческую часть Иревана. Это очевидный факт, азербайджанцы, включая моих предков, жили там. <...> Мы вернемся туда. <...> Если мы возвращаемся к Зангезурскому коридору, если используем этот путь, почему бы нам не вернуться в Иреван? Придет время, мы это сделаем», — заявил азербайджанский президент 13 апреля.

Говоря о дороге на юге Армении Алиев неоднократно использовал слово «коридор». В Ереване на эту формулировку всегда реагируют резко, считая, что в данном контексте она означает нейтральную или отчуждаемую полосу, а речь идет о суверенной территории Армении.