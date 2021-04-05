«Сбер» даст клиентам видимость выбора

Крупнейший российский банк интегрирует в свою экосистему платформу интерактивного видео

«Дочка» «Сбера» приобрела 58% сервиса Movika — в нем пользователь может создавать видео, концовка которого зависит от выбора зрителя. В ближайшее время доля будет увеличена до 80%, а сервис будет интегрирован в экосистему банка

Фото: interactive.film / Instagram

Дочерняя компания «Сбера» — ООО «Цифровые активы» — 30 марта стала владельцем 58% ООО «Технологии интерактивного видео», развивающего видеосервис Movika, следует из данных ЕГРЮЛ. Представитель «Сбера» подтвердил первый этап сделки и отметил, что в ближайшее время доля в «Технологиях интерактивного видео» будет увеличена до 80%.

Сервис Movika в марте 2019 года запустил российский стартап Interactive Platform, который получил $500 тыс. инвестиций от сооснователя платежного сервиса Qiwi Сергея Солонина. Само ООО «Технологии интерактивного видео», как указано в ЕГРЮЛ, было зарегистрировано в ноябре 2020 года: его учредители — ООО «Фикс Венчурс» (бенефициар — Дмитрий Еремеев), а также Александр Смирнов и Фанис Садыков. До сделки «Фикс Венчурс» принадлежало 62% сервиса, Смирнову — 22,3%, Садыкову — 15,7%. Сейчас это соответственно 26; 9,4 и 6,6%.

Сумму сделки стороны не раскрывают.

Зачем «Сберу» интерактивные видео

Платформа Movika предназначена для создания интерактивных видео, указано на сайте компании. В приложении сервиса, которое доступно как на iOS, так и на Android, можно создавать видео, в которых есть сюжет, а концовка зависит от выбора, который во время просмотра делает зритель. Поэтому пользователь должен снять несколько вариантов развития событий. Лента платформы, в которой отображаются новые видео из рекомендованных пользователю или тех, что сделали его друзья, похожа на ленту соцсети TikTok, в которой одно видео следует за другим, проверил корреспондент РБК.

Инвестиции «Сбера» в сервис будут направлены на разработку технологий создания интерактивного видео, а также на развитие компании, утверждает представитель банка. По его словам, технологии будут интегрированы в различные сервисы и продукты экосистемы «Сбера».

Банку уже принадлежит один из лидеров российского рынка онлайн-кинотеатров Okko, который по итогам 2020 года занимал долю 13,6% совокупной выручки всех видеосервисов России (в 2020 году она достигла 38,9 млрд руб.). Единственным владельцем Okko «Сбер» стал в октябре 2020 года, консолидировав Rambler Group. Тогда банк заявлял о планах инвестировать в технологии медиасервисов, производство собственного контента, расширение каталога фильмов и сериалов. Глава «Сбера» Герман Греф еще в 2019 году признавал, что онлайн-кинотеатры — это одно из ключевых направлений интереса банка.

У Movika может быть синергия с линейкой продуктов SberDevices — например, производство эксклюзивного контента для игрового сервиса SberPlay, рассуждает продюсер и разработчик игр Pixonic Максим Фомичев о перспективах технологии. Кроме того, по его мнению, использование интерактивного видео позволит выделить Оkkо среди конкурентов.

Какие перспективы есть у интерактивного видео

Иметь проект с интерактивным видео в своем портфолио, экспериментировать с новыми форматами полезно, но шансы Movika стать мейнстримом минимальны, считает директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. Эксперименты с интерактивным контентом идут больше 30 лет, но по-настоящему нелинейность сюжета реализована только в современных компьютерных играх. Когда выбор сюжетного поворота в фильмах и сериалах отдают зрителю, обычно получается скучно и предсказуемо, объясняет Бырдин.

Нельзя однозначно сказать, что жанр интерактивного видео, когда пользователь должен выбирать один из предложенных вариантов развития событий, вышел из компьютерных игр вроде Heavy Rain, указывает Фомичев из Pixonic. Однако, по его словам, интерактивное видео, которое использовалось в эпизоде «Брандашмыг» сериала «Черное зеркало», было как раз переложением игрового формата. В этом эпизоде на экране внезапно появлялись два окна с вариантами дальнейшего развития событий: зритель должен был выбрать за определенное время один вариант, и если не делал этого, алгоритм выбирал за него.

Интерактивное кино — новый жанр, и еще несколько лет назад в игровой индустрии таких историй было мало, но в 2020 году на компьютерах и консолях вышло несколько десятков подобных проектов, рассказывает Фомичев.

Интерактивное видео применимо в развлекательном контенте, блогосфере, образовательных продуктах, маркетинге, полном и коротком метре, музыкальных клипах, настаивает сооснователь Movika Фанис Садыков. Его партнер по бизнесу Александр Смирнов ранее утверждал, что у интерактивного видео есть перспективы в сфере образования: к обучающему видео добавляется возможность выбора правильного ответа. Кроме того, с помощью маркетинговых видео покупатель может протестировать товар в виртуальной среде, объяснял Смирнов.

Создание интерактива в видео добавит к его бюджету не больше 10–15% от себестоимости, констатировал Смирнов. Если есть раздвоение сюжета, не обязательно вдвое увеличится и бюджет на создание такого контента, согласен Фомичев. Однако такой контент действительно будет дороже и сложнее в производстве, чем классическое кино без интерактива, резюмирует собеседник РБК.