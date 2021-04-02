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Губернаторы встают в первую позицию
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Губернаторы встают в первую позицию
Газета № 043 (3332) (0204)
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Губернаторы встают в первую позицию

Главы регионов возглавят большинство списков «Единой России» на выборах в Думу
Примерно 50 губернаторов могут возглавить списки «Единой России» на выборах в Госдуму. Это в 2,5 раза больше, чем на выборах 2016 года. Но лидерами списков вряд ли станут Александр Беглов и Алексей Дюмин, утверждают источники РБК
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Где главы регионов возглавят списки

Около 50 губернаторов могут возглавить региональные группы «Единой России» на выборах в Госдуму, которые пройдут 19 сентября. Об этом рассказали два близких к администрации президента источника РБК. «Может быть 40–50 [губернаторов во главе списков]», — уточнил один из них. Окончательное решение будет приниматься на предвыборном съезде единороссов в июне.

Речь прежде всего идет о губернаторах, которые возглавляют региональные отделения партии, а также о главах регионов, имеющих партбилеты. Главный критерий — у губернатора должен быть высокий рейтинг.

В настоящее время в «Единой России» состоят 60 из 85 глав регионов. Региональные отделения единороссов возглавляют 25 губернаторов.

17 глав регионов — беспартийные (из них двое — губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Волгоградской области Андрей Бочаров — имели статус сторонников «Единой России», но приостановили его в 2012 году), восемь — представляют другие партии.

Для того чтобы как можно больше популярных глав регионов возглавили списки «Единой России» на выборах в Госдуму, партия власти решила увеличить число региональных групп по сравнению с кампанией 2016 года, ранее сообщал РБК. Изначально речь шла примерно о 70 группах, сейчас в партии говорят о 58–60 группах — такую цифру называл на брифинге 1 марта секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. На выборах в 2016 году региональных групп было 36, а губернаторов-«паровозов» — 19.

Там, где губернатор не является «донором» по рейтингу, во главе списка могут встать другие популярные люди, поясняли источники РБК. Ряд регионов, которые возглавляют представители думской оппозиции или же беспартийные, предполагалось объединить в группы с соседними субъектами. Это не общее правило — к примеру, Санкт-Петербург, которым руководит беспартийный Беглов, будет самостоятельной группой, сказал РБК собеседник в партии власти. Некоторые территории будут объединены в одну группу с соседними из-за малого числа избирателей в регионе, пояснял на брифинге Турчак.

Ряд губернаторов — членов «Единой России» уже сообщили о своей готовности возглавить партсписки: это глава Челябинской области Алексей Текслер и глава Курской области Роман Старовойт. Оба также возглавляют региональные отделения партии. Подал заявку на участие в праймериз «Единой России» по выборам в Госдуму губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. При этом предполагаемые лидеры будущих списков не обязаны участвовать в предварительном голосовании.

Планирует возглавить список глава Башкирии Радий Хабиров, рассказал РБК собеседник, близкий к руководству региона. «Но окончательно решит съезд», — подчеркнул он. Возглавить группу по Татарстану предложено главе региона Рустаму Минниханову, сообщил собеседник, близкий к руководству республики. О финальном решении ему неизвестно. Список партии по Ростовской области планирует возглавить губернатор Василий Голубев, говорит близкий к руководству региона источник РБК.

Первыми номерами региональных групп также могут стать глава Калининградской области Антон Алиханов и врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков, рассказали собеседники в «Единой России». Гладков — член партии, он был назначен врио губернатора после отставки многолетнего главы региона Евгения Савченко, ему предстоит выдвигаться на первый срок.

Смоленскую область, которую возглавляет член ЛДПР Алексей Островский, могут объединить в одну группу с Брянской и, возможно, Псковской, а лидером списка в этом случае станет брянский губернатор — единоросс Александр Богомаз, говорит еще один собеседник в партии.

Что будет в Москве и Петербурге

В Москве список партии, как планируется, возглавит мэр Сергей Собянин, рассказали два источника РБК в «Единой России», о такой вероятности сообщали и источники «Коммерсанта». В Подмосковье лидером списка станет губернатор Андрей Воробьев, сказали два близких к Кремлю собеседника РБК. Вторым номером планируется действующий депутат Госдумы, известный хоккеист Вячеслав Фетисов, уточнил один из них.

Есть вероятность, что ряд беспартийных губернаторов также возглавят региональные группы, говорит собеседник в партии власти. Но маловероятно, что в их число войдут такие беспартийные главы, как Беглов и бывшие адъютанты Владимира Путина Алексей Дюмин (Тульская область) и Дмитрий Миронов (Ярославская область), а также губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, уточняют два единоросса и подтверждает близкий к администрации президента источник РБК. На сегодняшний день концепция такова, что они не станут лидерами списков, добавляют собеседники РБК.

Ярославскую область объединят в территориальную группу с Костромской или Ивановской, а список «на 99%» возглавит депутат Госдумы, автор поправки об обнулении президентских сроков Владимира Путина Валентина Терешкова, рассказал собеседник в «Единой России». Ранее о том, что Терешкова возглавит список, сообщало издание «Ярновости».

Дюмин с Бегловым и на выборы губернаторов шли как самовыдвиженцы, а не от «Единой России». Миронов и Воскресенский выдвигались от партии власти, при этом Воскресенский отказался возглавить список единороссов на выборах в заксобрание региона, которые проходили одновременно с губернаторской кампанией. В руководстве партии это решение вызвало исключительно негативные эмоции, рассказывали собеседники в «Единой России».

Зачем это губернаторам

Губернатор усиливает позиции «Единой России» своим рейтингом, когда возглавляет региональную группу, — это дополнительно мотивирует как его самого, так и административную вертикаль, говорит эксперт по региональной политике Виталий Иванов. Для главы региона лидерство в списке привлекательно, добавляет он. Во-первых, это демонстрирует наличие у него достаточно высокого рейтинга; во-вторых, если глава региона возглавляет список, это показатель доверия к нему со стороны федерального центра, поясняет эксперт.

Но все это касается губернаторов — членов «Единой России». Беспартийные главы регионов находятся на особом положении, отмечает Иванов.

Автор: Наталья Галимова.
Теги: Единая Россия , Андрей Турчак , Сергей Собянин , Андрей Воробьев , Александр Беглов , Владимир Путин ...
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