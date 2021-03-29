Росреестр ослабляет второй пояс

Федеральная служба предложила разрешить приватизацию участков в водоохранной зоне

Ведомство предложило разрешить приватизировать землю во втором поясе зон санитарной охраны источников питьевой воды — озер, рек и других водоемов. Только в бюджет Подмосковья это решение будет ежегодно приносить 4,5 млрд руб.

Фото: Антон Денисов / ТАСС

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) предлагает разрешить передачу в частную собственность участков, расположенных у источников питьевой воды. Для этого служба разработала поправки в Земельный кодекс, которые касаются земель во втором поясе зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Сейчас эти территории относятся к землям, ограниченным в обороте: их нельзя выкупить, а можно только арендовать. Законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Отмена запрета на приватизацию позволит получать ‎в консолидированный бюджет только Московской области не менее 4,5 млрд руб. ежегодно от продажи земельных участков, отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке. В пресс-службе Росреестра уточнили, что поправки разработаны по поручению правительства в связи с обращением Московской области.

В пресс-службе министерства имущественных отношений Московской области заявили, что активно поддерживают законопроект, поскольку он может помочь жителям и бизнесу оформить права на свою недвижимость и обеспечить поступления в бюджет в виде налоговых и неналоговых доходов. В министерстве пояснили, что ограничения второго пояса охватывают 35% площади Московской области.

Первый и второй пояс Вокруг водозаборов питьевой воды устанавливается несколько поясов защиты. Землю нельзя приватизировать в первых двух, самых близких к источнику воды. На территории первого пояса находится скважина или другой источник воды, насосная станция и другие инженерные сооружения. Эта зона, как правило, огорожена и может использоваться только для целей водозабора. Второй пояс, о котором идет речь в законопроекте, существенно шире. Для рек, каналов, водохранилищ и озер при их значительной протяженности он может иметь ширину более 2 км, говорится в пояснительной записке.

Границы второго пояса устанавливаются для каждого объекта отдельно. Авторы инициативы отмечают, что запрет на предоставление в собственность земли ‎во втором поясе сейчас распространяется на основные водотоки, каналы, водохранилища и притоки первого порядка (непосредственно впадающие в главную реку), расположенные на территории Москвы, Тверской и Смоленской областей, а также в зонах санитарной охраны гидроузлов ‎в регионах Поволжья и Сибири. В пояснительной записке говорится, что в границах второго пояса расположены крупные промышленные предприятия, транспортные и логистические центры и частные жилые дома.

Общую площадь всех территорий, которые относятся ко второму поясу и при принятии законопроекта смогут быть приватизированы, в Росреестре не называют. Законопроект направлен на согласование в регионы, в том числе с просьбой предоставить информацию о землях, расположенных в соответствующем поясе, пояснили в пресс-службе ведомства.

Завершение подготовки законопроекта, по данным Росреестра, планируется в июне 2021 года. В сводном отчете к поправкам указано, что его вступление в силу предполагается в четвертом квартале этого года.

Запрет на приватизацию земель в первом и втором поясе был установлен в 2007 году, но к этому времени многие участки в границах второго пояса уже были приватизированы, указывает член комиссии по градостроительному и жилищному законодательству Ассоциации юристов России Шамиль Султанов. По словам руководителя направления «Коммерческие споры» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Василия Малинина, в судебной практике распространены споры, в которых надзорные органы оспаривают приватизацию земель, расположенных во втором поясе.

На неприватизированных участках часто стоят ветхие жилые дома, старые животноводческие комплексы без современных систем очистки стоков и другие объекты, которые негативно воздействуют на водные объекты, констатирует Султанов. «Отсутствие возможности приватизировать земельные участки способствует их дальнейшей деградации и усугубляет сложившуюся ситуацию. Запрет приватизировать земельные участки призван обеспечить охрану водных объектов, но в действительности неэффективен и работает против поставленной цели», — считает эксперт.