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Металлурги и химики добыли налоговый вычет
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Газета
Металлурги и химики добыли налоговый вычет
Газета № 034 (3323) (2203) Бизнес,
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Металлурги и химики добыли налоговый вычет

Минэкономразвития представило свой вариант компенсации за повышение НДПИ
Власти решили смягчить эффект от роста НДПИ для металлургов и химиков, повысившегося в 3,5 раза с начала 2021 года. Они предложили со следующего года ввести налоговый вычет, который будет зависеть от инвестиций бизнеса
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Минэкономразвития и Минфин предложили с 2022 года предоставить налоговый вычет металлургическим и химическим компаниям, для которых с начала 2021 года ставка НДПИ выросла в 3,5 раза. Его размер будет зависеть от капитальных вложений бизнеса.

Такую идею озвучили министр экономического развития Максим Решетников и замминистра финансов Алексей Сазанов на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова в пятницу, 19 марта, рассказали РБК источник в правительстве и собеседник, близкий к участникам совещания.

Представители Белоусова и Минэкономразвития подтвердили планы введения налогового вычета из НДПИ с 1 января 2022 года для тех проектов, по которым сумма этого налога будет превышать выплату за 2021 год. Это касается проектов, на которые распространяется повышающий коэффициент НДПИ.

Представители бизнеса в целом поддержали этот механизм, ведомства дополнительно проработают его с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) в течение двух недель, сказал представитель первого вице-премьера. Представитель РСПП отказался от комментариев.

Предстоит определить его предельное значение, состав затрат, включаемых в вычет, а также период осуществления этих инвестиций, отметил представитель Минэкономразвития. РБК направил запрос в Минфин.

Как будет рассчитываться вычет

Осенью 2020 года по инициативе Минфина выплаты по НДПИ при добыче сырья для удобрений, а также руд черных и цветных металлов были увеличены в 3,5 раза за счет повышения «рентного коэффициента». Эта мера, по оценке ведомства, позволит c 2021 года собирать по 56 млрд руб. дополнительных налогов ежегодно.

Основная нагрузка от увеличения НДПИ легла на «Норникель», крупнейшим акционером которого является Владимир Потанин. В 2020 году «Норникель» заплатил около 18 млрд руб. НДПИ. По оценке Goldman Sachs, повышение налога обойдется компании в $477 млн (35 млрд руб.) EBITDA в год. Для остальных компаний («ФосАгро», принадлежащей семье Андрея Гурьева, «Еврохима» Андрея Мельниченко, «Уралкалия» Дмитрия Мазепина, НЛМК Владимира Лисина и UC Rusal, основанной Олегом Дерипаской) дополнительные расходы составят $1–30 млн в год, указывали аналитики инвестбанка.

Белоусов в сентябре 2020 года объяснял увеличение налогов необходимостью привлечь средства для реализации антикризисных планов в связи с пандемией коронавируса. На встрече с членами РСПП он признал подход Минфина «прямолинейным» и обещал обсудить условия дифференциации налога по разным отраслям, чтобы не делать «перекосы» в условиях добычи низкомаржинальных видов сырья с небольшим содержанием полезных ископаемых в рудах.

Бизнес
Белоусов признал подход к повышению НДПИ слишком прямолинейным Андрей Белоусов

По словам источников РБК, налоговый вычет с 2022 года будет формироваться исходя из капитальных затрат компании на модернизацию или создание новой инфраструктуры и размера уплаченного НДПИ. Но он может составлять не более 50% от разницы между суммой НДПИ с применением коэффициента 3,5 и максимальной суммой годового НДПИ, уплаченного в период 2019–2021 годов. Проще говоря, если размер налога для компании в 2022 году будет больше, чем в 2021-м, то она имеет право на налоговый вычет, говорит один из собеседников. Это условие подтвердили в аппарате Белоусова.

Законопроект о соответствующих изменениях в Налоговом кодексе планируется направить в Госдуму уже в весеннюю сессию.

Представитель «ФосАгро» назвал инициативу о введении налогового вычета за счет НДПИ в зависимости от величины капитальных вложений «очень важной и своевременной, особенно для зрелых действующих месторождений». Он подчеркнул, что после введения в 2021 году рентного коэффициента к НДПИ в размере 3,5 ухудшились инвестиционные показатели проектов в развитие рудно-сырьевой базы твердых полезных ископаемых.

С учетом продолжающегося роста цен на цветные металлы сумма налоговых платежей у «Норникеля» в 2022 году вырастет более чем в 3,5 раза по сравнению со средними показателями за 2019–2021 годы, отмечает руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. Но у компании большая программа капитальных вложений, поэтому она должна подпадать под этот вычет, добавил он. По словам эксперта, на вычет может также рассчитывать и UC Rusal. Представитель «Норникеля» отказался от комментариев, РБК направил запрос в пресс-службу UC Rusal.

Основной вопрос заключается в том, насколько корректно предлагаемая налоговая льгота по НДПИ будет оформлена законодательно, отмечает управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. Должны быть предельно четко определены состав и период затрат, понесенных компанией, на размер которых возможно уменьшить сумму исчисленного налога. Это необходимо для исключения возможных отказов в льготе со стороны налоговых органов, которые могли бы сослаться на разное толкование поправок в Налогом кодексе, добавляет он.

Как бизнес cопротивлялся повышению налога

Закон о повышении НДПИ для металлургов и химиков был принят, несмотря на протесты бизнеса. Глава РСПП Александр Шохин в письме премьеру Михаилу Мишустину отмечал, что он нарушает стабильность налоговых условий для бизнеса, о которой говорил президент Владимир Путин.

Помимо Шохина в правительство жаловались и отраслевые ассоциации — «Русская сталь» (объединяет крупнейших металлургов, ее возглавляет владелец НЛМК Владимир Лисин) и Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ, глава — совладелец и гендиректор «ФосАгро» Андрей Гурьев). Увеличение налога приведет к неконкурентоспособности отечественных минеральных удобрений на фоне нестабильности мирового рынка фосфорсодержащих и калийных удобрений, а также действующих торговых ограничений, говорилось в письме Гурьева.

Лисин в своем обращении в правительство указывал, что дополнительная нагрузка ограничивает развитие минерально-сырьевой базы, ставя под сомнение целесообразность отработки зрелых месторождений, что ведет к ухудшению социально-экономической обстановки в горнодобывающих регионах, моногородах, особенно расположенных в Арктической зоне.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Петр Канаев.
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