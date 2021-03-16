Павел Дуров разместился в счет будущего IPO

Три вопроса о завершившемся выпуске на рынок бондов Telegram

Группа мессенджера Telegram впервые разместила собственные облигации и привлекла на рынке $1 млрд. Основной интерес для инвесторов представляет возможность конвертировать долг в акции в случае будущего IPO, считают эксперты

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Telegram Group в пятницу, 12 марта, разместила пятилетние конвертируемые долларовые облигации под 7% годовых, размещение прошло по цене номинала, рассказал РБК источник, получивший удовлетворение своей заявки. О том, что книга заявок на облигации компании закрылась на прошлой неделе, РБК также сообщил собеседник на финансовом рынке.

Результаты размещения подтверждаются и данными терминала Bloomberg от 15 марта (даты прайсинга — определения цены): Telegram привлек $1 млрд под 7%, минимальный лот для участия составлял $500 тыс. Бонды размещены до 2026 года, первая выплата купона намечена на сентябрь 2021 года.

Telegram начал размещение пятилетних облигаций на прошлой неделе, книга заявок была открыта в среду, 9 марта. Номинал одной бумаги составил $1 тыс., купонный период — полгода. Одно из условий выпуска облигаций — они предоставляют владельцам возможность конвертировать их в акции с дисконтом 10% к цене размещения компании в случае проведения IPO (первичного публичного размещения).

Как проходило размещение

Организатором размещения облигаций на внебиржевом рынке выступал сам Telegram, но у компании было несколько агентов. В России — VTB Capital и Aton, свидетельствует информация на сайте Cbonds. Еще одним агентом источник РБК называет «Альфа-Капитал». Представители всех инвестиционных структур отказались от комментариев.

Источник РБК, близкий к Telegram, ранее объяснял, что компания проводит размещение облигаций напрямую: «В этом процессе нет андеррайтеров и сторонних организаторов». «Что касается брокеров и менеджеров, то их достаточно много по всему миру, и никто не может запретить им предлагать облигации своим клиентам. Но активность брокеров не означает, что инвесторы, найденные ими, будут реально допущены к размещению. Тем более она не означает, что сами брокеры станут покупателями облигаций», — говорил он.

Спрос на облигации Telegram был ажиотажным, книга заявок оказалась переподписана в два раза, писал Forbes. Источник журнала не исключал, что предложение облигаций будет увеличено до $1,5 млрд.

Но итоги размещения оказались не такими впечатляющими: «Изначально компания позиционировала, что может разместить более $1 млрд, а ориентир по купону составлял 5–7%. То, что ставка в итоге составила 7%, а многие инвесторы получили 100-процентную аллокацию, означает, что спрос был умеренным», — говорит заместитель директора инвестиционного департамента UFG Wealth Management Евгений Пундровский.

Источник, близкий к Telegram, наоборот, отметил, что компанией рассматривалась ставка по купону в диапазоне 7–8%, а ставка 5% никогда не обсуждалась. По словам источника РБК, знакомого с условиями размещения, изначальная ставка составляла 7–8,5%. «Поскольку казначейские облигации США выросли в последнее время, о более низкой ставке мы и не могли подумать. Поэтому удачно закрылись по нижней границе», — сказал он.

РБК направил запрос в Telegram.

Зачем Telegram $1 млрд

О том, что Telegram Group размещает облигации, стало известно в феврале. Деньги нужны компании для развития мессенджера и возврата средств инвесторам в блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON), запуска которой так и не произошло, писала газета «Коммерсантъ».

Telegram в 2018 году привлек у инвесторов $1,7 млрд на запуск своей блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram, пообещав предоставить им 2,9 млрд токенов после их выпуска. В числе инвесторов были и известные российские миллиардеры и предприниматели — Роман Абрамович, Давид Якобашвили, Сергей Солонин, бывший министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов. Запуск был намечен на октябрь 2019 года, в случае неудачи компания обещала вернуть инвесторам деньги.

Осенью 2019 года запустить TON не удалось, Комиссия по ценным бумагам (SEC) США приостановила ICO (первичное размещение токенов) и обратилась в федеральный суд Манхэттена, который запретил выпуск криптовалюты. SEC посчитала, что токены являются ценными бумагами и Telegram нарушил закон, не пройдя соответствующую процедуру их регистрации. В мае 2020 года TON была закрыта, Telegram обязался выплатить $1,22 млрд инвесторам и $18,5 млн штрафа SEC.

Обязательства перед инвесторами в TON и составляют основную часть долга компании. Как писало издание VTimes со ссылкой на декабрьскую отчетность группы, Telegram вернул инвесторам $770 млн, а еще около $443 млн рефинансировал в кредиты, пообещав выплатить 110% от суммы, первоначально вложенной в TON. Таким образом, общая сумма обязательств группы по открытым кредитным линиям составляет $625,7 млн. Срок погашения — 30 апреля 2021 года. На выплату этих долгов и пойдет основная часть средств, привлеченных от выпуска облигаций. Остальное Telegram намерен потратить на оборудование для собственных серверов, верификацию пользователей с помощью СМС, вознаграждение сотрудникам, аренду и техподдержку.

«Сейчас заем — это необходимость для компании, потому что у Telegram быстро растет база пользователей и расходы компании на поддержание инфраструктуры увеличиваются», — отмечает аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов. «Кроме того, без привлечения средств в апреле Дурову пришлось бы возвращать деньги инвесторам в TON из собственных средств», — напоминает он.

Что привлекло и оттолкнуло инвесторов

Инвесторов в бумаги Telegram интересовала возможность поучаствовать в будущем IPO, сходятся во мнении опрошенные РБК эксперты. «Основной мотив для инвесторов — это, безусловно, будущее IPO и возможность конвертировать облигации в акции с дисконтом 10%, что достаточно хорошо для таких «горячих» IPO. Кроме того, по бумаге установлен достаточно высокий купон в 7%», — считает Пундровский.

Согласно предварительным условиям размещения, с которыми ознакомился РБК, скидка в 10% на выкуп акций при IPO распространяется на первые три года после размещения, еще через год она увеличится до 15% и затем до 20%. Если произойдет смена контроля или компания привлечет капитал, продав более 10% своих акций, владельцы облигаций смогут реализовать пут-опцион (право на продажу) по цене номинала.

«Вопрос инвестиций в облигации Telegram — это скорее вопрос веры в то, что компания выйдет на IPO в течение пяти лет», — говорит Буйволов, добавляя, что компания не генерирует существенной выручки, так как еще не научилась монетизировать своих пользователей. «Стратегия монетизации пока не реализована, поэтому оценить инвестиционную привлекательность достаточно сложно», — замечает он. VTimes писало, что мессенджер рассматривает в качестве основного источника заработка внедрение рекламных постов в каналы Telegram. Каждый месяц Telegram генерирует в среднем около 350 млрд показов аудитории на 42 млн активных каналов, привело подсчеты мессенджера издание. Дуров в январе оценивал месячную аудиторию мессенджера более чем в 500 млн активных пользователей.

По словам российского интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, для Telegram это размещение — позитивная новость. «Мессенджер не получает дохода, но при этом требует больших ресурсов для развития, — напомнил он. — При той модели монетизации, которую выбрали его разработчики, им потребуется два-три года, чтобы начать зарабатывать».

Среди причин, которые ограничили спрос на бумаги Telegram, Пундровский называет «определенный негатив вокруг прошлого ICO» и организацию размещения. «Telegram работал в основном с большими инвесторами с чеками от $50 млн. Инвесторы со сравнительно небольшими суммами от $500 тыс. и $1 млн смогли подать заявки за один день до проведения размещения — 8 марта. Само размещение завершилось 10 марта», — рассказал он. Если частные инвесторы не присоединялись к пулам инвесторов, покупающим бонды более чем на $50 млн, то информации о финансовых результатах компании они могли вообще не получить.

С точки зрения риск-менеджмента Telegram — непрозрачная компания, оценить ее кредитные риски сложно, говорит генеральный директор «УК Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев. «Именно поэтому так высока ставка, которая соответствует уровню «мусорных» облигаций», — констатирует он. В целом такие «клубные» размещения интересуют инвесторов, которые не боятся брать на себя риски. Внебиржевые бумаги в России доступны только квалифицированным инвесторам.

Дальнейший спрос на бумаги Telegram на внебиржевом рынке будет зависеть от того, насколько скоро компания объявит об IPO, считает Лосев. «Главный интерес не процентный доход по долгу компании, кредитное качество которой сложно оценить, а то, как акции в случае проведения IPO будут торговаться на фондовом рынке. Это может быть история резкого взлета котировок на общем интересе инвесторов к сектору высоких технологий, если, конечно, не будет упущен момент для размещения», — отметил Лосев.