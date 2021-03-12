Три сенатора готовятся к сложению

Совет Федерации осенью ожидает ротация

После сентябрьских выборов Совет Федерации могут покинуть как минимум три сенатора. Также обсуждается приход в верхнюю палату главы комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова, однако окончательное решение пока не принято

Николай Рыжков (Фото: Global Look Press)

Кто может уйти из Совета Федерации

Осенью в Совете Федерации произойдет ежегодная ротация, его могут покинуть как минимум три сенатора. Об этом РБК рассказали два близких к Федеральному собранию источника.

В частности, верхнюю палату может покинуть член комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера 91-летний Николай Рыжков (в 1985–1991 годах — председатель Совета министров СССР), который представляет в верхней палате исполнительную власть Белгородской области. Об этом РБК рассказали два источника, близкие к парламенту.

Николай Рыжков родился 28 сентября 1929 года в Донецкой области. С 1975 года работал первым заместителем министра тяжелого и транспортного машиностроения СССР, первым заместителем председателя Госплана СССР, секретарем ЦК КПСС и заведующим экономическим отделом ЦК КПСС. В 1985 году был назначен главой Совмина СССР. На этом посту он, в частности, возглавил штаб по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы. В 1991 году, выйдя на пенсию, он баллотировался в президенты РСФСР от КПСС и набрал чуть больше 16% голосов, заняв второе место после Бориса Ельцина. В 1995 и 1999 годы избирался депутатом Госдумы от Белгородского избирательного округа. Сенатором от Белгородской области он стал в 2003 году.

В ноябре прошлого года врио главы Белгородской области был назначен Вячеслав Гладков. Предшественником Гладкова на посту был Евгений Савченко, который руководил Белгородской областью 27 лет, а после этого стал представителем от законодательной власти региона в Совфеде.

РБК направил запросы Рыжкову и в пресс-службу врио губернатора Белгородской области.

Также из Совфеда может уйти представитель законодательной ветви Алтайского края 61-летний Сергей Белоусов, заместитель председателя комитета палаты по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, рассказали источники РБК. Сам сенатор не смог ни подтвердить, ни опровергнуть РБК информацию о том, что покинет Совет Федерации.

Кроме того, палату может покинуть член комитета по экономической политике 66-летний Юрий Важенин (он представляет законодательную власть Ханты-Мансийского автономного округа).

В сентябре текущего года должны пройти выборы в Госдуму, также будут избираться главы 11 субъектов и законодательные собрания в 39 регионах. Таким образом, потенциально в верхней палате может смениться около половины сенаторов.

Сменит ли Владимир Шаманов палату

Место Белоусова в Совете Федерации может занять депутат Госдумы («Единая Россия»), Герой России, бывший командующий Воздушно-десантными войсками Владимир Шаманов, сказали источники РБК. В Думе он возглавляет комитет по обороне. Однако генерал может и пойти на новый срок в Госдуму, окончательное решение еще не принято, подчеркивают они.

Чтобы попасть в верхнюю палату от заксобрания Алтайского края, Шаманову нужно будет принять участие в выборах в региональный парламент. Вариант, при котором Шаманов перейдет в Совет Федерации, возглавив список «Единой России» на выборах в заксобрание Алтайского края и затем получит мандат сенатора от региона, действительно рассматривается, подтвердил собеседник РБК в партии власти. Но окончательное решение еще обсуждается, уточнил он.

В комитете Госдумы по обороне РБК сообщили, что информация о переходе Шаманова в Совет Федерации не соответствует действительности. «В ближайших планах Владимира Шаманова — участие в выборах депутатов Государственной думы на своей исторической родине — Алтайский край, Республика Алтай», — заявили там. При этом в комитете не ответили на вопрос о том, планирует ли депутат участие в выборах в заксобрание края.

Закон не препятствует тому, чтобы он баллотировался и в Госдуму, и в региональный парламент.

Владимиру Шаманову 64 года, он родился в Барнауле, столице Алтайского края. Военную службу начал в 1974 году, в 1992-м воевал в карабахском конфликте на стороне Азербайджана, а с марта 1995 года стал командиром опергруппы, выполнявшей боевые задачи в Чечне. Осенью того же года он получил звание генерал-майора. Руководил операциями по взятию нескольких опорных пунктов чеченских сепаратистов, в том числе Ведено. Весной 1996 года в должности командующего группировкой Минобороны в Чечне командовал взятием села Бамут. Летом того же года Шаманов покинул Чечню, поступив в Академию Генштаба. В 2000 году Шаманов решил идти в политику и был избран губернатором Ульяновской области. Через четыре года он был назначен помощником председателя правительства. В 2006-м покинул пост в правительстве и возглавил Российскую ассоциацию героев. Вскоре стал советником министра обороны и вернулся на военную службу, возглавив Главное управление боевой подготовки и службы войск. В августе 2008 года возглавил российскую военную группировку в Абхазии, которая нанесла поражение грузинским войскам в ходе операции в Кодорском ущелье. С мая 2009 года по октябрь 2016-го Шаманов был командующим Воздушно-десантными войсками. 4 октября 2016 года освобожден от должности и уволен с военной службы в запас в связи с избранием депутатом Госдумы.

В сентябре прошлого года состав верхней палаты Федерального собрания заметно обновился. В частности, туда попали спортсмен и депутат Госдумы на протяжении многих созывов Александр Карелин, экс-депутаты Вадим Деньгин и Андрей Чернышев, много лет занимавший пост губернатора Белгородской области Евгений Савченко. Также мандаты сенаторов получили бывший представитель правительства в верхней палате Андрей Яцкин, который вскоре был избран первым вице-спикером.

Верхнюю палату вряд ли ждет такое же омоложение, как губернаторский корпус, полагает политолог Алексей Макаркин. «Сейчас позиции губернатора и депутата, например, могут зачастую стать этапом большого карьерного пути, но Совет Федерации — это все же место для отставников, — пояснил он. — В верхней палате нужны люди, которые смогут эффективно лоббировать интересы своего региона, кому не откажут в приеме в московских кабинетах, и Шаманов вполне в эту логику вписывается». Ситуация вряд ли всерьез поменяется даже тогда, когда будет распечатана «президентская квота» в верхней палате, убежден эксперт. «Говорят, это будут высокопоставленные, но все же отставники, люди пенсионного возраста», — сказал Макаркин.