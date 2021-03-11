Шпионаж интер-класса

Обнародованы материалы процесса по делу бывшего члена правления «Интер РАО» Карины Цуркан

Глава «Интер РАО» запрещал Карине Цуркан ездить в Приднестровье из-за возможного ареста, а замглавы Минэнерго якобы диктовал «секретные» сведения по телефону ее подчиненному. РБК изучил материалы суда над Цуркан по делу о шпионаже

Карина Цуркан (Фото: пресс-служба Мосгорсуда)

РБК изучил приговор по делу бывшего члена правления «Интер РАО» Карины Цуркан, а также ее показания на процессе. В конце прошлого года судья Андрей Суворов приговорил Цуркан к 15 годам колонии по делу о шпионаже и обратил в доход государства принадлежавшие ей 656 млн руб.

ФСБ считала, что Цуркан была в 2004 году завербована Службой информации и безопасности (СИБ) Молдавии, а в 2015 году передала ей содержание засекреченной переписки Минэнерго и правительства, посвященной поставкам российского электричества на определенные территории Украины.

Цуркан отрицает вину. Ее защита называет письменные улики по делу сфальсифицированными и полученными из неизвестного источника, а утверждения о связи Цуркан с молдавской разведкой из справок ФСБ, СВР и показаний секретного свидетеля под псевдонимом А.А. Агафонов — непроверяемыми.

Что мы узнали из материалов суда ФСБ полагает, что «неустановленные должностные лица Минэнерго» в нарушение процедур передали Цуркан секретные сведения о поставках электричества на Украину.

Чиновники и менеджеры «Интер РАО» и НП «Совет рынка» свободно обсуждали эти сведения между собой и не считали их секретными, заявили свидетели на процессе. Так, замминистра Вячеслав Кравченко диктовал их по телефону подчиненному Цуркан, а также обсуждал их с ней по почте на mail.ru. Цуркан утверждала, что к этим данным имели доступ «тысячи людей».

Должность, которую занимала Цуркан в «Интер РАО», раньше подразумевала допуск к гостайне, однако, когда ее заняла Цуркан, на тот момент гражданка Молдавии, это было отменено.

это было отменено. В результате конфликта с президентом Приднестровья Евгением Шевчуком глава «Интер РАО» Борис Ковальчук запретил ей командировки в регион, опасаясь за нее. Цуркан связывает этот конфликт со своим преследованием в России.

Со слов адвоката Цуркан Ивана Павлова, ФСБ и СВР в своих справках сообщали об отставках в руководстве спецслужб Молдавии после ее ареста. Осенью 2018 года молдавские СМИ писали об отставке замдиректора СИБ Руслана Мунтяну, но источники связывали ее с другой историей.

Что сказали свидетели из Минэнерго и «Интер РАО»

Как сказано в приговоре, весной 2015 года Цуркан получила от замминистра Вячеслава Кравченко информацию о поставке электричества на Украину и участвовала в подготовке проекта секретного письма Минэнерго в правительство. 16 июня она выступила на совещании на ту же тему под руководством вице-премьера Дмитрия Козака; по его итогам также было подготовлено засекреченное поручение президента.

Содержание этих документов она якобы через несколько месяцев по закрытому каналу связи за денежное вознаграждение передала спецслужбам Молдавии.

Суд допросил по делу Цуркан гендиректора «Интер РАО» Бориса Ковальчука, а также высокопоставленных сотрудников Минэнерго, «Интер РАО» и НП «Совет рынка». Их показания кратко приводятся в приговоре.

Ковальчук рассказал, что знаком с Цуркан с 2009 года и она «зарекомендовала себя уникальным специалистом в области зарубежных поставок электроэнергии». «По роду ее деятельности возникало большое число конфликтных ситуаций, обусловленных спецификой переговоров в этой сфере с представителями иностранных государств и организаций, на которых обсуждались вопросы ограниченного доступа, при этом самой Цуркан допуск к работе с составляющими государственную тайну сведениями не оформлялся», — говорил Ковальчук. В приговоре не конкретизируется, что Ковальчук рассказал о конфликте Цуркан с президентом Приднестровья Евгением Шевчуком.

Должность члена правления — руководителя блока трейдинга в «Интер РАО» «ранее предполагала оформление допуска к государственной тайне», но, когда ее заняла Цуркан, руководство компании указало исключить ее из числа должностей, подразумевавших допуск к секретным сведениям, заявили в суде руководитель блока безопасности и режима «Интер РАО» Дмитрий Кузнецов и предшественник Цуркан, бывший замруководителя блока трейдинга Вячеслав Артамонов.

Вопросы поставки электроэнергии на территорию Украины были доступны широкому кругу лиц — «практически любому специалисту энергетической компании, принимающей участие в таких поставках», и «о том, что эти сведения содержат государственную тайну, никому из них не сообщалось и известно не было», заявили зампредседателя правления СО ЕЭС Федор Опадчий, подчиненный Цуркан — руководитель одного из департаментов в блоке трейдинга Алексей Чекалов и бывший член правления НП «Совет рынка» Максим Русаков.

Сотрудники ФСБ «отговаривали коллег Цуркан от визита в суд для дачи свидетельских показаний», утверждал Чекалов; об этом упомянул в прениях сторон адвокат Павлов. В приговоре об этом не говорится.

Сотрудники ФСБ «отговаривали коллег Цуркан от визита в суд для дачи свидетельских показаний», утверждал Чекалов; об этом упомянул в прениях сторон адвокат Павлов. В приговоре об этом не говорится. Замминистра энергетики Андрей Черезов рассказал, что контактировал с Цуркан «по мере возникновения вопросов, касающихся международных поставок электроэнергии». Он знал, что совещания по вопросам поставки электричества в определенные регионы Украины в 2014–2015 годах «проводились на основании секретных или совершенно секретных поручений правительства» и «носили закрытый характер, то есть с ограничительной пометкой «для служебного пользования» или грифом секретности «секретно». Тем не менее к ним привлекалась Цуркан.

Бывший замминистра энергетики Вячеслав Кравченко охарактеризовал Цуркан как «грамотного специалиста». Именно он курировал поставки электричества на территорию Украины в 2015–2018 годах и вел совещания на эту тему, участники которых «предупреждались о необходимости сохранять в тайне обсуждаемую информацию». В этих совещаниях принимала участие Цуркан, которая «владела полной информацией о международной торговле РФ электроэнергией». «По результатам таких совещаний иногда составлялись документы, содержавшие составляющие государственную тайну сведения, но о том, что допуска к таким сведениям у Цуркан не имелось, [Кравченко] известно на тот момент не было», — говорится в приговоре.

Оперативники провели в компании Mail.ru Group выемку, получив данные из почты Кравченко (kvm1967@mail.ru) и Цуркан (cturсаn@mail.ru), где нашли документы со сведениями «по вопросам внешней политики России в части, касающейся поставки электроэнергии из РФ на территорию Украины в определенный период».

Цуркан подчеркивала, что Минэнерго обращалось с этой информацией «как с открытой, никоим образом не считая ее секретной». «Так, не дозвонившись до меня, 26 февраля 2015 года Кравченко связывается по телефону с моим подчиненным [Виктором] Колотиевским, с которым он до того момента не был знаком и у которого нет допуска к государственной тайне, и надиктовывает ему справку про поставку», — рассказала она в одном из допросов.

Доступ к этой информации был у «Интер РАО», ФСК, СО ЕЭС, АТС, «Совета рынка», не говоря уже о Минэнерго, ФТС и других», добавляла Цуркан. «Только в одном «Системном операторе» [СО ЕЭС] этот доступ был у нескольких подразделений, в том числе ИТ, речь идет о тысячах людей, в том числе руководителе без допуска — свидетеле Опадчем. Ни ограничений, ни хотя бы понимания, что эта информация секретная, у всех этих людей не было. И ограничить доступ к ней было бы просто невозможно, учитывая весь задействованный персонал», — сказано в ее показаниях.

Защищающий Цуркан адвокат «Команды 29» Иван Павлов сказал РБК, что Цуркан была основным докладчиком на правительственных совещаниях, именно она готовила проекты правительственных писем. Но полученные российской разведкой донесения СИБ с данными, якобы переданными Цуркан, являются дословным переводом не материалов, подготовленных ею и найденных на ее компьютерах, а итоговых секретных документов, к которым у нее по закону не было доступа. Суд счел, что с содержанием итоговых писем Цуркан ознакомили в нарушение процедур «неустановленные должностные лица Минэнерго России».

Что Цуркан говорила о конфликте с главой Приднестровья

Цуркан шесть раз давала показания на процессе, отрицая как сам факт передачи какой-либо информации молдавской разведке, так и то, что якобы переданная информация могла быть секретной.

Во время последнего допроса Цуркан указала на реплику Ковальчука о «конфликтных ситуациях», которые возникали у нее по работе. Один из таких конфликтов был связан с «крайне сложной» частью бизнеса — принадлежащей «Интер РАО» Молдавской ГРЭС, которая находится в Приднестровье, работает на российском газе (закупая его у ПМР и формируя «основную доходную часть» ее бюджета) и поставляет электричество в Молдавию. Конфликт привел к остановке работы станции и к тяжелому финансовому кризису в непризнанной республике.

Когда президент республики Евгений Шевчук своим указом в 2012 году повысил цену на газ, МГРЭС оказалась в «ситуации вил», объясняла Цуркан: производить электроэнергию себе в убыток станция не могла, а срыв поставки в Молдавию привел бы к огромному штрафу. Тогда Цуркан сообщила молдавской стороне о риске «недружественных по отношению к станции действий со стороны руководства ПМР», и они договорились вписать в договор возможность временной передачи права поставки украинской компании, если МГРЭС не сможет выполнить свои обязательства.

Когда цена на газ была повышена, МГРЭС перешла на другой вид топлива — украинский уголь, лишив республику дохода. Тогда власти Приднестровья запретили МГРЭС использовать уголь. Станция остановила работу и Молдавия начала работать с другим поставщиком, рассказала Цуркан. Она отметила, что все это сказалось на бюджете Приднестровья и привело к «социальным последствиям». В дальнейшем Цуркан и вице-премьер правительства ПМР Майя Парнас нашли способ продолжить работу МГРЭС и компенсировать простой, но отношение Шевчука к Цуркан осталось негативным.

«С точки зрения Шевчука и его окружения главной виноватой в снижении финансирования ПМР была я, — говорила Цуркан. — Директор МГРЭС, а также представитель органов власти ПМР сообщили мне, что на заседании правительства ПМР президент Шевчук назвал меня «врагом Приднестровья» и сообщил, что в Москве будет требовать моего увольнения и наказания. О том, что были жалобы в отношении меня, мне сообщали из Минэнерго и аппарата правительства России».

«Я докладывала обо всем незамедлительно моему руководителю Ковальчуку, который запретил мне командировки в ПМР, полагая, что мне там угрожает опасность, например меня могут подвергнуть уголовному преследованию», — рассказала Цуркан. «Полагаю, что подоплека моего уголовного преследования может иметь прямое отношение к этой конфликтной ситуации», — подытожила подсудимая.

Для лиц, «которые работали в спецслужбе ПМР, имеющих связи в спецслужбах как Молдовы, так и России», не составило бы труда сфабриковать улики, «чтобы скомпрометировать Цуркан и создать ей проблемы на территории России», заявлял в прениях сторон Иван Павлов.

Гособвинитель Борис Локтионов в суде спросил Ковальчука: почему Цуркан не предоставили охрану? Глава «Интер РАО» ответил, что, по его мнению, в России Цуркан ничего не угрожало. «Но, как мы убедились, угрозы могут быть реализованы разными способами, — заявил Павлов. — От вброса компрометирующей дезинформации защититься практически невозможно, и охрану здесь не выставишь».

РБК обратился за комментарием к Евгению Шевчуку. Шевчук покинул Приднестровье в 2017 году, в 2018-м был заочно приговорен в республике к 16 годам строгого режима.