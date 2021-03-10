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MoneyGram перевелась в России
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Газета
MoneyGram перевелась в России
Газета № 026 (3315) (1003) Финансы,
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MoneyGram перевелась в России

Последняя из иностранных платежных систем прекратила принимать переводы
Единственная иностранная система денежных переводов из реестра ЦБ — MoneyGram — с 1 марта перестала отправлять деньги из России, а получить отправленные через нее средства теперь можно лишь в офисах «Золотой короны»
Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters
Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Американская система трансграничных денежных переводов MoneyGram с 1 марта прекратила напрямую оказывать услуги физическим лицам в России. Отправка денежных переводов из России в другие страны мира стала невозможной, а получение наличных денег, отправленных клиентами MoneyGram в Россию из других стран, теперь доступно только в офисах «Золотой короны». Об этом РБК рассказал источник на платежном рынке, информацию подтвердил оператор call-центра MoneyGram, а сведения о получении переводов — пресс-служба «Золотой короны».

MoneyGram — единственная компания, внесенная в реестр Банка России операторов иностранных платежных систем 24 апреля 2020 года, когда он был составлен впервые. По состоянию на 5 марта 2021 года MoneyGram не была исключена из реестра. В ЦБ не комментируют действующие компании.

Другая работающая в России американская компания денежных переводов — Western Union — имеет в стране юридическое лицо (ООО «Небанковская кредитная организация «Вестерн Юнион ДП Восток») и входит в реестр операторов платежных систем, зарегистрированных на территории России. В отличие от нее у MoneyGram в России только филиал.

Финансы
ЦБ зафиксировал минимальный за четыре года объем переводов из России Фото: Евгений Леонов / ТАСС

Как указано на официальном сайте MoneyGram: «С 1 марта 2021 года получение денежных переводов наличными в России будет доступно только в отделениях банков — партнеров (более чем 5 тыс. отделений) платежной системы «Золотая корона». Если деньги отправлены на банковский счет или электронный кошелек, то они зачислятся автоматически, отмечается там.

Как рассказал директор сервиса «Золотая корона — Денежные переводы» Иван Ситнов, с 1 марта в силу вступило межсистемное соглашение, благодаря которому во всей инфраструктуре «Золотой короны» стала возможна выдача переводов, которые были отправлены клиентами MoneyGram. Услуги по отправке денежных переводов MoneyGram осуществлять не будет, уточнил источник РБК на платежном рынке.

РБК направил запрос в международную пресс-службу MoneyGram. Российский представитель компании не ответил на звонки и сообщения.

MoneyGram основана в 1940 году, ее штаб-квартира находится в Далласе. Как указано на сайте компании, у MoneyGram работает около 350 тыс. отделений в более чем 200 странах и территорий. В России и странах СНГ (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) компания работает с 1996 года. Переводы денежных средств через систему MoneyGram оформляются в долларах США, их могут совершать только физические лица — как постоянные клиенты банков, так и люди, не имеющие банковских счетов.

Что могло стать причиной прекращения работы

Последние годы Банк России ужесточает политику в отношении иностранных поставщиков платежных услуг, говорит председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов: «[С 2019 года] закон требует иметь в России представительство, структуру для проведения расчетов, хранения данных, определенные договорные отношения с участниками платежного рынка». По его мнению, MoneyGram могла решить, что ей сложно выполнять требования ЦБ по локализации своего бизнеса в России, поэтому проще работать через местного партнера. «К тому же они здесь занимают достаточно небольшую долю рынка, ради которой бессмысленно инвестировать большие средства в полную локализацию», — добавил эксперт.

Присутствовать на рынке через партнера с развитой сетью и передовым финтехом в нынешних условиях гораздо более эффективно, соглашается исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова. Партнерство MoneyGram с «Золотой короной» не противоречит закону о национальной платежной системе (НПС): российские компании могут оказывать платежные услуги в рамках партнерских соглашений с иностранными платежными системами, добавил Достов.

Трансграничные переводы в Россию из стран дальнего зарубежья — перспективный рынок емкостью более $1,5 млрд, говорит Ситнов: «Объединение ресурсов, технологий и опыта двух ведущих игроков рынка помогут нам создать новые возможности для наших клиентов в сфере быстрых, удобных и безопасных международных переводов». На глобальном бизнесе MoneyGram это решение особенно не отразится, считает Михайлова: «За счет сотрудничества с «Золотой короной» они существенно расширят инфраструктуру выдачи переводов в России».

По данным ЦБ, в 2020 году через системы денежных переводов (Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим», Contact и др.) в Россию из стран СНГ и дальнего зарубежья поступило $3,1 млрд, в 2019 году — $3,3 млрд. Из дальнего зарубежья в 2020 году было переведено $1,7 млрд.

Автор: Евгения Чернышова.
Теги: денежные переводы , Банк России , «Золотая корона»
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