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Поколение потерь
Газета № 026 (3315) (1003) Политика,
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Поколение потерь

Красный Крест оценил воздействие военного десятилетия на молодых сирийцев
За время войны почти у половины молодых сирийцев был убит кто-то из близких или друзей, 12% сами были ранены, почти половина была вынуждена сделать перерывы в образовании, показало исследование Красного Креста
Город Дума после обстрела, Дамаск, Сирия
Город Дума после обстрела, Дамаск, Сирия (Фото: Mohammed Badra / Reuters)

Гражданская война в Сирии, начавшаяся в марте 2011 года, продолжается десять лет, и это оказало существенное влияние на молодое поколение сирийцев. Ее последствия изучила по заказу Международного комитета Красного Креста (МККК) исследовательская компания Ipsos (результаты исследования есть в распоряжении РБК). Согласно проведенному ею опросу, восемь из десяти молодых жителей страны пережили периоды отсутствия или крайне ограниченного доступа к предметам первой необходимости, две трети были вынуждены покинуть свои дома, более половины — прервать учебу, а среди юношей каждый седьмой был ранен.

В опросе Ipsos приняли участие 1,4 тыс. сирийцев в возрасте от 18 до 25 лет (800 человек были опрошены в Сирии, 400 — в Ливане, 200 — в Германии).

Именно на плечи поколения, у которого годы насилия отняли детство и юность, лягут основной груз ответственности за восстановление страны и вся связанная с этим работа, обратил внимание Фабрицио Карбони, директор женевского регионального управления МККК по оперативной деятельности на Ближнем и Среднем Востоке.

Потери в семье

Из тех, кто продолжает жить в Сирии, почти половина столкнулась с гибелью члена семьи или близкого друга. Среди тех, кто уехал жить в Германию или Ливан, такие потери пережил каждый пятый. За время конфликта трое из пяти молодых сирийцев были вынуждены уехать из своего дома. Это привело к разрыву родственных связей. Около 40% молодых сирийцев, живущих в родной стране, потеряли контакт с близкими родственниками. Из тех, кто переехал в Германию, о невозможности связаться с некоторыми членами семьи заявили 55% опрошенных, в Ливане — две трети. У многих конфликт разрушил планы создать собственную семью — каждый пятый из опрошенных в Сирии был вынужден отложить свадьбу.

Сохранять связи с родственниками и друзьями позволяют социальные сети — более 70% молодых людей, проживающих в Сирии и Германии, поддерживают общение со старыми друзьями. Тем, кто живет в Ливане, это делать сложнее из-за слабой телекоммуникационной инфраструктуры.

По данным ООН, общее число жертв конфликта в Сирии, начавшегося в 2011 году как локальное противостояние и постепенно переросшего в восстание против режима Башара Асада, по состоянию на 2016 год оценивалось в 400 тыс. человек, в последние годы количество жертв оценивается и в 600 тыс. человек.

По данным Управления ООН по делам беженцев, 5,6 млн человек были вынуждены покинуть страну, еще 6,6 млн стали внутренними беженцами.

Наибольшее число сирийцев нашли убежище в соседних Турции, Ливане и Иордании. Ситуацию в Ливане осложняют отсутствие там формальных лагерей беженцев и экономический кризис в стране.

Пробелы в образовании

До войны Сирия отличалась высоким уровнем охвата образованием: 93% молодых людей обучались в старшей школе (2,8 млн человек), в университетах числились 650 тыс. студентов (довоенная численность населения в стране оценивалась в 21 млн человек).

Сегодня более половины (57%) опрошенных молодых сирийцев сообщили, что из-за войны они или вообще не учились, или были вынуждены пропустить несколько лет учебы (не прерывали ее 43% опрошенных). Вообще не ходили в школу 3% участников опроса.

В результате в сирийских университетах возник гендерный перекос: три четверти учащихся сейчас девушки.

Основной причиной пропуска учебы стала необходимость переезда — об этом заявили треть опрошенных. У 15% опрошенных школа закрылась, у 12% — была разрушена.

Тяжелые финансовые условия, в которых находятся проживающие в Ливане сирийцы, являются причиной низкой доступности образования для молодого поколения. Те, кто бежал в Германию, значительно успешнее в этом смысле: 90% опрошенных обучались в старшей школе, почти треть молодых людей смогли поступить в университет, среди девушек этот показатель выше.

Нехватка финансов

Проживающие в Ливане и Сирии молодые сирийцы говорят, что работа — их потребность номер один. Конфликт лишил средств дохода каждого третьего в Сирии, в Ливане — это 70%. Каждый шестой молодой человек, проживающий в Сирии, не имеет никакого источника дохода, среди девушек таких треть. Самыми популярными способами справиться с нехваткой денег стали переход на более дешевые продукты, трата сбережений, продажа имущества и отъезд одного из членов семьи на заработки в другие районы и страны.

Финансовое положение сирийцев, проживающих на родине и в соседнем Ливане, может еще более усугубиться в этом году, прогнозирует The New York Times. Сирийская экономика находится в сложнейшем положении, в том числе из-за ужесточенных США санкций: курс сирийского фунта в феврале достиг минимума со времени начала войны, а цены на продукты выросли вдвое с прошлого года. Всемирная продовольственная программа ООН предупреждает, что 60% сирийцев (12,4 млн человек) рискуют столкнуться с голодом.

Невозможность осуществить мечты, потеря родных, финансовые трудности, отсутствие еды — все это отразилось на физическом и психическом здоровье молодых сирийцев. За последний год почти половина из них боролись со стрессом и депрессией. Особенно эмоциональное напряжение характерно для жителей Ливана, преимущественно девушек. Респонденты называют здравоохранение одним из самых труднодоступных ресурсов. В Ливане 53% сирийцев живут без медицинской помощи. В Сирии этот показатель чуть меньше.

Автор: Арина Калинина.
При участии: Полина Химшиашвили.
Теги: Сирия , опрос , война
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