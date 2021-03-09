Домашний зритель предпочел залы поменьше

Агентство TelecomDaily представило данные о российской аудитории онлайн-кинотеатров

Несмотря на увеличившуюся выручку, сервисы ivi и Okko уступили по итогам 2020 года часть рынка другим активно развивающимся онлайн-кинотеатрам. Свои позиции укрепили, по версии агентства TelecomDaily, «Кинопоиск» и Netflix

Фото: Stefan Wermuth / Bloomberg

Доли крупнейших на российском рынке онлайн-кинотеатров ivi и Okko по итогам 2020 года впервые снизились, следует из годового отчета аналитического агентства TelecomDaily, с которым ознакомился РБК. Доля лидера — онлайн-кинотеатра ivi — в общих доходах всех видеосервисов Рунета составила 22,5%, тогда как годом ранее это были 25%. Ближайший конкурент — Okko — по итогам прошлого года занимал, по версии TelecomDaily, 13,6% всего рынка против 15% по итогам 2019 года.

Доли на рынке также снизились у YouTube (с 13 до 9%), принадлежащего «Ростелекому» сервиса Wink (с 8 до 7,3%), Megogo (с 9 до 6,6%).

После публикации TelecomDaily изменил данные о доле сервиса Wink: в 2020 году он занял 7,3% рынка видеосервисов, как и годом ранее, уточнили в агентстве.

При этом выручка этих сервисов в 2020 году, по подсчетам TelecomDaily, увеличилась: у ivi — на 44%, до 8,8 млрд руб., у Okko — на 45%, до 5,3 млрд руб., у YouTube — на 13%, до 3,5 млрд руб., у Wink — на 53%, до 2,9 млрд руб., и у Megogo — на 24%, до 2,6 млрд руб. При этом все сервисы, за исключением Wink, росли медленнее всего рынка: он в денежном выражении увеличился на 51%, до 38,9 млрд руб.

Как считали Выручку онлайн-кинотеатров и, как следствие, их рыночные доли агентство TelecomDaily считает так называемым кабинетным способом: учитываются сведения, которые предоставляют сами компании, их отчетности по РСБУ и МСФО, данные отраслевой статистики от Минцифры и Росстата, результаты измерений аудитории. При подсчете выручки онлайн-кинотеатра «Кинопоиск», принадлежащего «Яндексу», не учитываются доходы от видео по запросу на ресурсах «Яндекс.Видео» и «Яндекс.Эфир». По данным самого «Яндекса», выручка от этих сервисов в 2020 году составила дополнительные 3,1 млрд руб. При подсчете выручки YouTube учитываются только доходы от видео по запросу в премиальном сегменте видеосервиса.

По итогам 2020 года выручка «Кинопоиска» выросла почти в 3,5 раза, до 2,8 млрд руб., что, соответственно, привело к увеличению рыночной доли с 3 до 7,1%, следует из данных TelecomDaily. «Яндекс», владелец «Кинопоиска», в своей отчетности выручку видеосервиса отдельно не раскрывает.

Почти в три раза, до 3,3 млрд руб., как утверждает TelecomDaily, выросли доходы в России у американского онлайн-кинотеатра Netflix, который только в сентябре 2020 года объявил о полноценном выходе на российский рынок. Его доля увеличилась с 4% в 2019 году до 8,4% в 2020 году. Сам Netflix не раскрывает свои доходы в отдельных странах.

Видеосервис ivi согласен с цифрами, предоставленными TelecomDaily, сообщил РБК директор по стратегии онлайн-кинотеатра Иван Гринин. Аналитика TelecomDaily по выручке онлайн-кинотеатра «близка к правде», признает гендиректор Megogo Виктор Чеканов. В пресс-службе Okko настаивают на том, что сервис занял 14% рынка по итогам прошлого года, как и в 2019 году, не подтверждая оценку TelecomDaily.

РБК направил запросы представителям всех других упомянутых видеосервисов.

Из-за пандемии и самоизоляции рынок онлайн-кинотеатров в 2020 году рос стремительно, и компании, которые находились на более низких позициях, показали двукратное увеличение доходов с той скоростью, которая невозможна для лидеров рынка с многомиллиардной выручкой, объясняет гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. «Расти с малых цифр всегда легче. Когда выручка уже на уровне 9 млрд руб., нужно работать быстрее других, чтобы хотя бы сохранять свою долю на рынке», — добавляет аналитик.

Лидеры рынка сдают позиции на фоне бурного роста новых игроков, согласен Иван Гродецкий, гендиректор принадлежащего «Газпром-Медиа» онлайн-кинотеатра Premier. Его выручка, по оценке TelecomDaily, выросла в прошлом году в 2,5 раза, до 1,2 млрд руб., рыночная доля — с 2 до 3%.

«Молодые» сервисы, работающие по подписке, оперативнее решаются на рисковые контентные проекты, не боятся сложных тем, благодаря чему находят для себя новую аудиторию, утверждает Гродецкий (в прошлом гендиректор Okko, затем — недолгое время исполнительный директор ivi). По его словам, выручка самого Premier увеличилась в 2020 году за счет роста в 2,6 раза абонентской базы, на фоне чего видеосервис увеличил стоимость подписки с 129 до 199 руб. в месяц.

Активнее других растут сервисы с собственным уникальным контентом, доля которого в каталогах лидеров рынка пока невысока, добавляет гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. У онлайн-кинотеатра ivi в 2020 году вышло десять проектов собственного производства, среди них комедийный сериал «Чума!» и фильм «Нежность»; Premier выпустил 16 собственных проектов, в том числе сериалы «Колл-центр», «Мир! Дружба! Жвачка!»; Start презентовал также 16 проектов, среди них сериал «Хороший человек» и фильм «Пассажиры»; Megogo выпустил шесть проектов собственного производства, в числе которых сериал «Крюк» и комедия «Номер один», рассказали представители этих компаний.

Сравнительно небольшие игроки и Netflix, который начал продвигать себя среди российской аудитории только в середине 2020 года, потратили за прошлый год значительные средства на промо своих сервисов, отмечает Кусков. По его оценке, в период пандемии многие видеосервисы предлагали скидки на свой контент, и с окончанием такого «льготного» периода около 15–20% этих пользователей купили подписки на сервис за полную стоимость. Предоставление бесплатного доступа к сервису или со скидкой действительно помогло онлайн-кинотеатрам привлечь новую аудиторию, и малым игрокам это позволило расти чуть быстрее и заметнее лидеров, соглашается Андрей Яковицкий, управляющий директор Amplifi (подразделение рекламной группы dentsu, отвечающее за повышение эффективности медиаинвестиций).

По этой же причине в 2020 году снизилась доля премиального сегмента YouTube на российском рынке, обращает внимание Кусков. В то время как местные онлайн-кинотеатры предлагали различные скидочные программы, YouTube никак дополнительно не привлекал аудиторию.

«Кинопоиск», который показал самый стремительный рост по выручке, обладает исключительной возможностью продвижения своего контента с помощью «Яндекса», напоминает Кусков. По его прогнозу, из-за этого 2021 год пройдет в борьбе между «Кинопоиском» и Okko.

Готовы платить Большую часть выручки — 30,6 млрд из 38,9 млрд руб. — всему отечественному рынку видеосервисов принесла платная модель, под которой подразумевается подписка на один или несколько месяцев либо разовые покупки доступа к контенту. Рекламная модель обеспечила лишь 8,3 млрд руб. всех доходов и выросла за год только на 9%, оценивает TelecomDaily.

Как рынок будет развиваться дальше

В ближайшие три года ситуация на рынке принципиально не изменится, уверен Яковицкий. По его мнению, темпы роста малых игроков будут незначительно снижаться, лидеры сохранят свою динамику. Однако есть игрок, который способен отбирать доли и у крупных сервисов, — речь идет о Netflix, предупреждает собеседник РБК, в перспективе трех лет он может войти в число лидеров рынка.

В декабре 2020 года всероссийская ежемесячная аудитория Netflix на мобильных устройствах и десктопах приблизилась к 1,3 млн человек старше 12 лет. В декабре 2019 года это были лишь 717 тыс. человек. Для сравнения: самым популярным онлайн-кинотеатром (без учета YouTube с бесплатным просмотром роликов) является ivi, чья ежемесячная аудитория в декабре 2020 года равнялась почти 12,4 млн россиян, что на 16% меньше, чем годом ранее.

Несмотря на доминирующую роль платной модели в общих доходах видеосервисов, они еще долгие годы будут оставаться важным каналом и для рекламодателей, предполагает Яковицкий. Реклама, по его мнению, позволит предоставить пользователям больше бесплатного качественного контента.