Fix Price добилась в Лондоне хорошей цены

Одна из крупнейших российских торговых сетей привлечет в ходе IPO $2 млрд

Первичное размещение на Лондонской и Московской биржах ретейлера фиксированных цен Fix Price пройдет по верхней границе диапазона — $9,75 за расписку. С учетом увеличенного предложения в ходе IPO компания привлечет $2 млрд

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Российский ретейлер фиксированных цен Fix Price, бумаги которого с 10 марта 2021 года начнут торговаться на Лондонской и Московской биржах, в ходе IPO привлечет $2 млрд с учетом опциона на доразмещение. Это следует из сообщения компании.

Инвесторам были предложены 178,4 млн глобальных депозитарных расписок (равна одной обыкновенной акции), что составляет приблизительно 21% увеличенного уставного капитала компании. Размещение пройдет по верхней границе ранее объявленного диапазона $8,75–9,75 за расписку. Таким образом, рыночная капитализация компании при старте торгов составит около $8,3 млрд.

Инвесторы оценили Fix Price выше, чем второй по обороту российский ретейлер «Магнит», чья капитализация в пятницу составляла $7,2 млрд.

Некоторые акционеры, участвующие в IPO, согласно опциону, могут дополнительно разместить 26,8 млн расписок. В случае размещения в полном объеме количество торгуемых ценных бумаг увеличится до 205,1 млн расписок, что составит около 24,1% уставного капитала.

В сделке решили участвовать несколько якорных инвесторов, среди которых суверенный фонд Катара QIA (купит акции по цене размещения на $150 млн), фонды под управлением BlackRock ($150 млн), GIC ($100 млн) и APG ($75 млн).

Книга заявок от потенциальных инвесторов была заполнена в первый же день начала сбора, ранее сообщал «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

Свои акции в ходе IPO продают компании, подконтрольные основателям сети Артему Хачатряну и Сергею Ломакину, а также структуры инвестиционных компаний Marathon Group и Goldman Sachs Group. Через одну из компаний основателей часть бумаг предлагали также топ-менеджеры сети и другие миноритарные акционеры. Исходя из данных проспекта Fix Price, до размещения Ломакин и Хачатрян владели по 41,7% акций ретейлера, Marathon Group контролировала 9,9%, Goldman Sachs — 4%, топ-менеджмент — 2,3%.

Организаторами размещения выступают BofA Securities, Citigroup, JPMorgan, Morgan Stanley и «ВТБ Капитал».

Чем известна Fix Price Сеть Fix Price, первые магазины которой были открыты в 2007 году, работает по модели фиксированных цен, ретейлер торгует продовольственными и непродовольственными товарами. Схожий бизнес у международных публичных ретейлеров — американских Dollar Tree, Dollar General и Big Lots. Сначала весь ассортимент сети Fix Price продавался по 30 руб. за товар, но сегодня в магазинах есть несколько категорий цен, в целом стоимость каждого товара из 1,8 тыс. товарных позиций не превышает 250 руб. Сеть насчитывает более 4,2 тыс. магазинов в России и за рубежом. Около шести раз в год она обновляет 60% своей товарной матрицы. Выручка Fix Price в 2020 году выросла на 33%, до 190,1 млрд руб., скорректированная EBITDA — на 35%, до 36,8 млрд руб., чистая прибыль — на 33%, до 17,6 млрд руб.

Президент Marathon Group Александр Винокуров оценил размещение Fix Price как «очень успешное и в полной мере отражающее потенциал российского ретейла».

Среди решивших инвестировать в Fix Price преобладают иностранные компании, отмечает управляющий директор по инвестициям «ТКБ Инвестмент Партнерс» Владимир Цупров. По его мнению, иностранцы лучше понимают эту модель, потому что много лет наблюдают за мировыми аналогами.

Среди рисков Цупров указывает на отсутствие ретейлера в сегменте онлайн-торговли, а также на возможную конкуренцию со стороны других розничных игроков: «Компания обещает удвоиться в ближайшие годы. Смогут ли они работать с такой же рентабельностью с увеличившимся в два раза количеством магазинов, неизвестно. Тем более что чем больше маржинальность компании, тем больше желающих зайти на эту территорию».

В документах к размещению Fix Price сдержанно оценивал перспективы работы в онлайне: ретейлер считает, что от интернет-магазинов его выгодно отличают возможность проверить товар перед покупкой, а также более низкие цены и отсутствие платы за доставку, но не исключил запуска онлайн-продаж при изменении потребительских предпочтений.

Аналитик потребительского рынка Райффайзенбанка Егор Макеев отмечает риск конкуренции со стороны крупнейших российских ретейлеров, таких как X5 Retail Group и «Магнит», которые начали экспериментировать с форматом «жесткого дискаунтера».

Инвесторы могли оценить Fix Price с премией, поскольку это первое размещение игрока из отличного от классического для публичных ретейлеров сегмента, полагает Макеев. По его мнению, инвесторов впечатляют возможности роста на этом рынке. Кроме того, у магазинов фиксированных цен есть преимущество в позиционировании во времена, когда доходы населения находятся под давлением и покупатели становятся все более рациональными в своих тратах, добавляет аналитик.