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Россия скакнула на еде
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Россия скакнула на еде
Газета № 024 (3313) (0503) Бизнес,
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Россия скакнула на еде

The Economist Intelligence Unit оценила продовольственную безопасность стран мира
В 2020 году Россия почти в два раза улучшила свои позиции в Глобальном индексе продовольственной безопасности от The Ecomomist Intellegence Unit, но по-прежнему отстает от Белоруссии. Хотя разрыв уже минимальный
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Россия по итогам 2020 года заняла по уровню продовольственной безопасности 24-е место среди 113 стран. Это следует из Глобального индекса продовольственной безопасности, который уже в девятый раз подготовили аналитики The Economist Intelligence Unit при поддержке Corteva Agriscience.

Годом ранее Россия занимала только 42-е место: тогда она набрала 69,7 балла из 100 возможных, в этом — уже 73,7 балла (при этом при подсчете индекса сейчас добавился один новый критерий). У стран, набравших более 60 баллов, по мнению авторов рейтинга, уровень безопасности хороший, более 80 баллов — очень хороший. Но таких стран всего две — занимающая первую строчку Финляндия (85,3 балла) и расположившаяся на втором месте Ирландия (83,8 балла).

По итогам 2020 года Россия по уровню продовольственной безопасности вплотную приблизилась к Белоруссии: в последнем рейтинге та находится на 23-м месте с 73,8 балла, годом ранее это была 36-я строчка с 70,9 балла.

Как считают Глобальный индекс продовольственной безопасности

Глобальный индекс, как утверждают его авторы, представляет собой «динамическую количественную и качественную эталонную модель», построенную на основе 59 различных показателей.

Общая оценка рассчитывается как средневзвешенное значение по четырем критериям:

  • доступность продуктов питания;
  • их наличие;
  • качество и безопасность;
  • разнообразие природных ресурсов и их устойчивость.

Баллы по четырем критериям рассчитываются как средневзвешенное значение по базовым индикаторам и измеряются от нуля до максимально возможной оценки 100.

За основу берутся данные из национальных и международных статистических источников, в том числе Всемирного банка, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Всемирной организации здравоохранения, Всемирной торговой организации, Института мировых ресурсов, Министерства сельского хозяйства США.

В чем Россия уступает Белоруссии

По наличию продуктов питания Россия находится в глобальном рейтинге на 34-м месте, по их качеству и безопасности — на 30-м. Аналогичные показатели, например, в Белоруссии — 28-я и 26-я строчки. В количественном выражении разрыв по этим критериям между двумя странами небольшой. Наличие продуктов в России оценивается в 64,7 балла из 100 возможных, в Белоруссии — 65,8 балла. За качество и безопасность продуктов Россия получила 84,1 балла, Белоруссия — 85,5 балла.

Бизнес
Цены на сахар и подсолнечное масло ограничат. Почему подорожали продукты Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В России, как следует из рейтинга, «скромно» развиты научные исследования и разработки, слабо развита сельскохозяйственная инфраструктура, а также присутствуют политические и социальные барьеры — все это учитывается, когда оценивается критерий «наличие продуктов». На качество и безопасность продуктов влияет, в частности, разнообразие рациона. В России оно оценено в 58,2 балла из 100 возможных, в Белоруссии — в 62,7 балла.

При подсчете такого критерия, как «разнообразие природных ресурсов и их устойчивость», Россия получила 55 баллов из 100 возможных, Белоруссия — 56,3 балла. Это, соответственно, 27-е и 20-е места по этому критерию.

Единственный критерий, по которому Россия опережает Белоруссию, — «доступность продуктов питания для населения». Здесь Россия на 20-й строчке (87,2 балла из 100 возможных), Белоруссия — на 28-й (85 баллов). Здесь аналитики принимают во внимание, к примеру, динамику средних расходов на питание. В 2020 году она была в России, по мнению The Economist Intelligence Unit, на «очень хорошем уровне», хотя количественный показатель ухудшился по сравнению с предыдущим годом на 5 баллов. Как «хороший» оценивался и уровень доходов населения (но годом ранее количественная оценка была выше). Позитивная динамика была у показателей, оценивающих долю населения, живущего за чертой бедности, и тарифы на импорт сельхозпродукции.

Экономика
Bloomberg отнес Россию к «горячим точкам» по росту цен на продукты Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Что говорят чиновники и эксперты

В Минсельхозе РБК сообщили, что позитивно оценивают повышение позиций России в Глобальном индексе продовольственной безопасности, но подчеркнули, что методика, используемая при его расчете, не является для нашей страны показательной. В России для оценки уровня самообеспеченности используются критерии, обозначенные в Доктрине продовольственной безопасности, напоминает представитель министерства.

Что такое Доктрина продовольственной безопасности

В 2010 году тогдашний президент Дмитрий Медведев утвердил первую Доктрину продовольственной безопасности. В документе устанавливались нормы по основным видам сельхозпродукции и продовольствия, которыми Россия должна обеспечивать себя собственным производством.

В июле 2020 года премьер Михаил Мишустин отчитывался перед Госдумой, что доктрина продовольственной безопасности «выполнена»: Россия обеспечена зерном на 155%, сахаром — на 125%, мясом — на 97%. В то же время по ряду продуктов, например молоку и картофелю, страна не достигла уровня самообеспеченности.

Обновленную доктрину продовольственной безопасности до 2030 года президент Владимир Путин утвердил в январе 2020 года: порог самообеспеченности по сахару и растительному маслу был повышен с 80 до 90%, по рыбной продукции — с 80 до 85%. Не изменились нормы самообеспеченности по зерну (95%), мясу (85%), молоку и молочной продукции (90%), картофелю (95%). Появились новые группы продукции — овощи и бахчевые, а также фрукты и овощи, которыми Россия должна быть обеспечена на 90 и 60% соответственно.

В Белоруссии продовольственная безопасность находится на более высоком уровне, чем в России, согласен гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Он напоминает, что Белоруссия — «компактно расположенная социалистическая страна» с хорошими и однородными климатическими условиями, развитым агропромышленным комплексом и хорошо организованной логистикой — в отличие от России «с ее тяжелой логистикой, колоссальными расстояниями и различиями в природно-климатических условиях».

То, что России в 2020 году удалось так приблизиться по уровню продовольственной безопасности к Белоруссии, Рылько считает «большим успехом». На фоне пандемии ситуация в странах, импортирующих продовольствие, ухудшилась, а Россия, которая в последние годы ограничивала импорт и развивала собственное производство, укрепила позиции, поясняет эксперт.

Блок видео рекомендаций

Для России с учетом ее потенциала в сфере сельхозпроизводства место даже в первой десятке по продовольственной безопасности было бы недостаточным, категоричен руководитель центра компетенций в АПК КПМГ в России и СНГ Игорь Лебедев. Но в показателях индекса The Economist Intelligence Unit достоверно отражены отставание части секторов по внедрению технологических новаций и методов контроля качества продукции в России, указывает эксперт. Отставание России от Белоруссии в постоянной «гонке» по продовольственному производству, по мнению Лебедева, не столь значительно: общий советский фундамент и минимальные различия в дальнейшем развитии ставят наши страны на один уровень, но в Белоруссии контроль за производителями больше из-за более скромных масштабов пищевой промышленности.

Автор: Елена Сухорукова.
Теги: продовольствие , продовольственная безопасность , Белоруссия , исследование
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