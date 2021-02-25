Положение хуже пандемийного

Аппарат Бориса Титова проанализировал проблемы малого и среднего бизнеса в начале 2021 года

В 2021 году российский малый и средний бизнес сталкивается с теми же проблемами, что и на пике пандемии, следует из февральского опроса компаний. Спрос на товары и услуги так и не восстановился примерно у двух третей предприятий

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Значительная часть малого и среднего бизнеса с наступлением 2021 года продолжает испытывать серьезные проблемы, свидетельствуют данные мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова (есть у РБК). В проведенном в начале февраля опросе приняли участие руководители и владельцы 5 тыс. компаний из всех регионов России.

К началу 2021 года российский бизнес подошел со снизившимися зарплатами сотрудников, падением объемов выручки и упавшим спросом. Лишь чуть более 20% респондентов в 2020 году снижения спроса на свои товары и услуги не заметили, в то время как у более чем 40% компаний он упал в полтора раза и более. Примерно у 60% компаний выручка в пандемийном году уменьшилась более чем на 30%, примерно 45% респондентов урезали фонд оплаты труда.

Но и в 2021 году российский бизнес оценивает свое положение очень пессимистично, указывают авторы исследования. В начале года у трети респондентов (33,1%) продолжил снижаться оборот, у 27,1% он сохранился на уровне 2020 года. Еще 19,1% участников исследования говорят о постепенном восстановлении потерь 2020 года. Примерно каждая десятая российская компания (9,7%), согласно результатам опроса, готовится к закрытию.

Согласно результатам мониторинга, в сложившихся условиях бизнес ждет от государства прежде всего снижения налоговой нагрузки или новой налоговой реструктуризации — о необходимости таких мер для компаний своих отраслей и региона высказались 66,8% респондентов. 46,8% опрошенных считают, что лучшая мера — просто не закрывать бизнес на карантин.

Главные проблемы

Главной проблемой бизнеса в начале 2021 года остается слабый спрос — то, что он так и не восстановился к уровням до пандемии, назвали главной трудностью для своих компаний почти 60% респондентов. Частично это объясняется коронавирусными ограничениями — о том, что антивирусные меры, влияющие на поток клиентов, в той или иной форме сохраняются, рассказали 53,8% опрошенных.

В тройку основных проблем бизнеса также вошли невозможность платить налог на имущество и оплачивать аренду, а также нехватка средств на выплату зарплат сотрудникам и страховых взносов с фонда оплаты труда (ФОТ). В обоих случаях об этом говорят около четверти опрошенных. Значительная часть бизнеса (22,3%) жалуется на неплатежи от контрагентов за уже поставленные товары и оказанные услуги. Также весьма распространенной оказалась нехватка средств на коммунальные платежи и сложности с бесперебойной поставкой материалов и товаров на предприятия (об этом говорит примерно каждый пятый владелец или руководитель компании).

В 2020 году массовой волны личных или корпоративных банкротств не наблюдалось — о том, что они инициировали процесс банкротства, заявили лишь 1,7% респондентов. Однако в 2021 году число тех, кто думает о подаче заявлений о банкротстве, уже гораздо больше — 10,9% опрошенных.

Такой разрыв может быть связан с действовавшим с апреля 2020-го и до конца года мораторием на банкротства в отношении особо пострадавших компаний. В ноябре вице-президент ЦСР Екатерина Папченкова отмечала, что мораторий — «временная заплатка» и после его окончания можно ожидать «взрывной волны банкротств».

Оценка мер господдержки

Господдержка в пандемийном 2020 году в основном была направлена на бизнес из официального списка пострадавших отраслей, и большинство компаний не могли на них рассчитывать. Около четверти опрошенного бизнеса не пытались получить господдержку в кризис, а почти треть бизнесменов (31,8%) не смогли воспользоваться какими-либо мерами поддержки, несмотря на то что они пытались это сделать.

Воспользовались налоговыми и кредитными отсрочками и возможностью реструктурировать долги 36,7% предпринимателей, при этом примерно для каждого второго из них эти меры оказались недостаточными — 42,9% бизнесменов, получивших такую поддержку, говорят, что им нужна новая реструктуризация, а 7,7% признают, что никогда не смогут погасить долг и вынуждены будут закрыть бизнес. РБК направил запрос в Минэкономразвития об оценке эффективности антикризисных мер.

Условия, под которые бизнесу выдавались льготные кредиты под 2% годовых, также оказались для предпринимателей сложными — почти трети (30,7%) не удалось выполнить обязательства по сохранению численности персонала, поскольку у них не восстановились обороты бизнеса. По данным министра экономического развития Максима Решетникова, 98% компаний, получивших льготные кредиты, выполняют условия по сохранению занятости выше 80% штата.

Кредитование под 2% оказалось самой популярной мерой поддержки среди предпринимателей — этим инструментом воспользовались 21,4% опрошенных. На втором месте — отсрочка по всем налогам (кроме НДС) — 19,6%, на третьем — продление сроков уплаты страховых взносов (16,6%), следует из мониторинга.