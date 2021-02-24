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Подсанкционным секретам нашлось место на ГИРБО
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Газета
Подсанкционным секретам нашлось место на ГИРБО
Газета № 017 (3306) (2402) Экономика,
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Подсанкционным секретам нашлось место на ГИРБО

Минфин меняет правила сдачи корпоративной бухгалтерской отчетности
Минфин внесет в правительство законопроект о создании секретной части на госресурсе по предоставлению отчетности компаний. Доступ к ней будет только у органов власти. Сейчас засекреченные из-за санкций отчетности туда не попадают
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Министерство финансов до октября 2021 года внесет в правительство законопроект о создании «закрытой» части в государственном информационном ресурсе финансовой отчетности компаний, следует из плана законопроектной деятельности министерства. Эта часть предназначена для отчетностей, содержащих «чувствительную» информацию, говорится в плане.

Ресурс, публикующий бухгалтерскую отчетность компаний (ГИРБО), с 2020 года администрирует Федеральная налоговая служба (ФНС). До этого за него отвечал Росстат. В реестре публикуется отчетность компаний и пояснения к ней начиная с 2019 отчетного года. По закону о бухучете не сдают отчетность в ФНС и, соответственно, не размещают ее в реестре:

  • бюджетные организации (но госкомпании сдают);
  • Банк России и финансовые организации, которые сдают отчетность в Банк России;
  • религиозные организации;
  • организации, годовая отчетность которых содержит сведения, отнесенные к гостайне;
  • юрлица, в отношении которых введены иностранные санкции и которые включены в специальный перечень ФНС (.pdf).

В частности, на основании иностранных санкций (США, Евросоюза или Украины) от обязанности сдавать отчетность в ГИРБО в настоящее время освобождены 23 юрлица (в том числе «Рособоронэкспорт», Московская биржа ММВБ-РТС, «Калашников», «Совфрахт», «Газ-Альянс»). Для включения в этот перечень резиденты должны сами попросить об этом ФНС, которая примет решение по согласованию с Минфином и ЦБ. Финансовых отчетов этих компаний, равно как и отчетов ряда военно-промышленных непубличных АО, в реестре не находится.

Законопроект Минфина, первая версия которого была подготовлена в сентябре 2020 года, предполагает, что компании, против которых действуют санкции, будут обязаны сдавать отчетность в ФНС, однако правительство России будет «вправе определить случаи, в которых доступ к информации, содержащейся в государственном информационном ресурсе, может быть ограничен, а также порядок ограничения и возобновления такого доступа». Ограниченная информация из реестра может быть предоставлена только по запросу органов государственной власти, внебюджетных фондов и Банка России, следует из законопроекта.

«Этот законопроект направлен на обеспечение полноты государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности. Сегодня он неполный в силу установленных законом ограничений. Законопроект как раз сузит круг тех, кто имеет право не размещать свою бухгалтерскую отчетность в ГИРБО, и сделает информацию ресурса более полной», — заявили РБК в пресс-службе Минфина России. РБК направил запрос в ФНС и в правительство (в пресс-службе правительства его переадресовали в Минфин).

В течение последних лет в связи с западными санкциями правительство применяет режимы изъятия публичной информации о юрлицах в целях минимизации санкционных рисков. Так, в 2019 году правительство утвердило перечень сведений (например, о руководстве, активах, структуре собственности), которые банки и компании могут скрывать от публики, чтобы снизить потенциальный ущерб от санкций. Компании стали пользоваться этими возможностями. Например, свою отчетность засекретил крымский банк РНКБ, перестала публиковать отчетность группа ГАЗ, с сайта Банка России была убрана информация о контролирующих лицах «Еврофинанс Моснарбанка» и т.д.

В начале февраля Минэкономразвития предложило особый правовой режим для Крыма и Севастополя, предполагающий ограничение публичного доступа к информации ЕГРЮЛ о компаниях, инвестирующих в Крым.

Авторы: Иван Ткачёв, Юлия Старостина.
При участии: Евгения Кузнецова.
Теги: Минфин , режим секретности , отчетность , ФНС
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