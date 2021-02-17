Исполнительный твист

ЦБ разработал меры противодействия новой схеме обналичивания средств

ЦБ рекомендовал кредитным организациям наладить передачу сведений друг другу о подозрительных исполнительных листах. Регулятор обеспокоен, что эти документы стали чаще использоваться для отмывания и обналичивания денег

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ЦБ намерен усложнить проведение сомнительных операций с исполнительными листами через банки: регулятор рекомендовал участникам рынка начать обмениваться данными о таких документах. Об этом говорится в новых методических рекомендациях Банка России, согласованных с Росфинмониторингом (.pdf).

ЦБ зафиксировал рост недобросовестного оборота исполнительных листов — случаев, когда компании инициируют фиктивное судебное разбирательство, чтобы законно взыскать средства с контрагента. Банк, получивший такой документ, не может отказать клиенту по закону «Об исполнительном производстве», даже если есть подозрения, что перевод нужен для последующего отмывания или обналичивания денег. В ноябре Банк России сообщал, что за десять месяцев 2020 года объем незаконного обналичивания через этот канал вырос в 1,9 раза, несмотря на пандемию. В ЦБ РБК сообщили, что частота проведения сомнительных операций с помощью исполнительных листов увеличилась и в начале 2021 года.

Как ЦБ предлагает действовать банкам

Рекомендации Банка России распространяются на банки, которые обслуживают и должников (отправителей денег), и взыскателей (получателей).

Банк, получивший сомнительный исполнительный лист, должен будет маркировать денежный перевод по нему — указать в реквизитах особый код транзакции и описание. Такая же информация должна передаваться в Росфинмониторинг. Кроме того, участник рынка должен «незамедлительно проинформировать кредитную организацию, обслуживающую получателя денежных средств — взыскателя», говорится в материалах ЦБ. Передача данных может идти по электронной почте, телефону или другому каналу, но с соблюдением банковской тайны.

Банкам, где обслуживаются получатели денег по исполнительным листам, ЦБ предлагает принимать во внимание сведения от коллег. В частности, руководствоваться более ранними рекомендациями по снижению операционных рисков и отказывать таким клиентам в проведении дальнейших операций по счету. Если в течение года в банк поступит два подобных «сигнала» из других кредитных организаций, он сможет расторгнуть договор обслуживания с клиентом.

Как идею регулятора оценивают эксперты

Сейчас у банков нет никаких инструментов, чтобы отклонять операции по исполнительным листам, новые рекомендации ЦБ позволят «заблокировать» средства на более позднем этапе — в другом банке (обслуживающем взыскателя, а не должника), поясняет партнер юридической компании «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов. «Дополнительное внимание к компании-кредитору, которая списывает средства по исполнительному листу, со стороны его банка, безусловно, повлияет на использование легализаторами инструментария исполнительных листов, но не сможет его искоренить», — считает он.

По словам юриста, обмен данными может сработать, поскольку игроки, получившие информацию от коллег о сомнительном переводе по исполнительному листу, не смогут ее игнорировать — иначе у банков возникнет риск привлечения к ответственности со стороны ЦБ. «Мы однозначно столкнемся с ситуациями, когда добросовестные кредиторы при списании средств со счетов своих должников будут получать ничем не обоснованные претензии со стороны банков», — опасается Ефремов.

Банки сейчас «неформально» обмениваются данными о сомнительных операциях по исполнительным листам, но ЦБ предложил регламентировать такое взаимодействие, говорит замруководителя Национального совета финансового рынка (НСФР) Александр Наумов. По его словам, смысл в таком обмене есть, но рекомендации ЦБ пока не будут иметь значительной силы для банков. «Есть ст. 4 115-ФЗ («О противодействии легализации денежных средств»), которая напрямую запрещает информировать о мерах, которые банки принимают в рамках этого закона. Когда банк информирует Росфинмониторинг или ЦБ, противоречий нет, а информирование о наличии подозрений банк-получатель может быть воспринято как нарушение закона. Ссылаясь на рекомендации ЦБ, нельзя будет доказать в случае претензий клиентов, что банк прав», — поясняет он.

По словам Наумова, инициатива ЦБ нуждается в нормативном регулировании, хотя практику работы банков с исполнительными листами лучше корректировать через закон «Об исполнительном производстве».

«Пока что мы говорим всего лишь о рекомендациях, касающихся обмена информации между банками, права блокировать такие операции у банков все еще нет. Но это хороший сигнал», — говорит управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт, подчеркивая, что без законодательных изменений сам по себе обмен данными не перекроет обналичивание и отмывание денег по этому каналу. «Это схема, в которой настоящее все, от суда до листа и приставов, за исключением самого долга, послужившего причиной и суда, и выдачи исполнительного листа», — описывает ситуацию юрист.

Банк «Открытие» считает, что наладить информационный обмен данными о фактах проведения операций по подозрительным исполнительным листам между кредитными организациями возможно, но трудозатратно, сообщила РБК его пресс-служба. По мнению «Открытия», целесообразно было бы организовать на стороне Банка России место для хранения такой информации, которую могли бы использовать в своей работе банки. Предложение ЦБ «не в полной мере решит проблему обналичивания денежных средств с использованием исполнительных листов, выданных судами и нотариусами по фиктивным спорам», — полагают в банке.

В Россельхозбанке и банке «Зенит» инициативу регулятора поддерживают. ВТБ и Райффайзенбанк отказались от комментариев, остальные крупные банки не ответили на вопросы РБК.