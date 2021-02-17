Холодильная установка для «мертвых душ»

СКР расследует мошенничество с программами допобразования в Московском политехе

В Следственном комитете возбуждено дело о мошенничестве сотрудников Московского политехнического университета, которые, по версии следствия, получили из бюджета 3,6 млн руб. за обучение предпенсионеров. Но такого обучения не было

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В январе этого года старшим следователем по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СКР по Москве было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) в отношении группы лиц из Московского политехнического университета. Дело возбудили на основании материалов проверки одного из отделов управления ФСБ по Москве и Московской области. Об этом РБК рассказал источник в Следственном комитете и подтвердил другой источник, знакомый с материалами расследования.

По версии следствия, неустановленные лица из числа сотрудников Московского политеха подделывали отчетность по программам дополнительного обучения людей предпенсионного возраста и получали за невыполненные услуги бюджетные деньги от союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров (Worldskills Russia)» в общей сумме около 3,6 млн руб., рассказал источник в СКР. За преступления такого рода Уголовный кодекс предусматривает ответственность до десяти лет лишения свободы.

РБК направил запросы в пресс-службу Следственного комитета, ФСБ, а также в Московский политех. В департаменте коммуникаций Worldskills Russia РБК сообщили, что руководству организации о возбуждении данного уголовного дела неизвестно, опрос сотрудников по этому делу не проводился.

О чем говорится в деле

В материалах уголовного дела, в котором пока один эпизод, говорится, что в 2019 году между Московским политехническим университетом и Worldskills Russia был заключен договор на проведение мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного образования лиц предпенсионного возраста. Это было сделано в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» с 2019 по 2020 год, говорится в материалах дела.

Следователи СКР опросили сотрудников университета, которые могут быть причастны к реализации программ допподготовки слушателей пожилого возраста, рассказал источник.

Обучения и поколение «экс» Основная цель федерального проекта «Старшее поколение» — увеличить ожидаемую продолжительность здоровой жизни до 67 лет к 2024 году (в 2019 году она составила 60,3 года). В 2020 году на этот федеральный проект было выделено 12,2 млрд руб. Спецпрограмма по обучению россиян старше 50 лет, а также предпенсионеров финансируется за счет средств федерального бюджета и реализуется агентством «Молодые профессионалы (Worldskills Russia)» при поддержке Роструда. Всего федеральная спецпрограмма предлагает обучение по 125 направлениям (веб-дизайн и разработка, визаж и стилистика, ветеринария, виноделие, поварское дело и др.), но число образовательных центров различается в зависимости от региона. Например, в Карелии всего один образовательный центр, который предлагает обучение только трем компетенциям.

По версии следствия, сотрудники университета получили от Worldskills Russia 3,6 млн руб. на программу профессионального обучения по специальности «машинист холодильных установок». Согласно материалам дела, обучение не проводилось. По словам собеседника РБК, в университете был составлен список из 47 слушателей предпенсионного возраста, якобы прошедших обучение, сдавших зачеты и получивших свидетельства о профессии.

«В университете сделали фиктивные отчеты о выполнении учебной нагрузки и подготовили акты сдачи-приемки оказанных услуг», — рассказал источник. Он добавил, что по трем актам на счета университета в 2019 году были переведены деньги из расчета 77,6 тыс. руб. на одного обучавшегося. В деле отмечено, что неустановленные лица из числа сотрудников университета перечислили эти деньги себе в качестве зарплаты и премий.

Источник РБК полагает, что этот эпизод «может быть только вершиной айсберга».

Что представляет собой Московский политех

В 2018 году ректором Московского политехнического университета, образованного в 2016 году в результате слияния Университета печати и Университета машиностроения, был назначен Владимир Миклушевский. В 2012–2017 годах он был губернатором Приморского края, а до того два года проработал ректором Дальневосточного федерального университета.

В Московском политехе учатся более 20 тыс. студентов, у университета шесть филиалов по всей России.

В августе 2019 года на сайте Московского политеха сообщалось, что в университете стартовало обучение для граждан предпенсионного возраста по программам «Предпринимательство» и «Холодильная техника и системы кондиционирования». Там также говорилось, что мужчины 1959–1963 годов рождения и женщины 1964–1968 годов рождения могут бесплатно, за счет средств федерального бюджета, получить допобразование в университете, соответствующее мировым стандартам, в рамках специальной федеральной программы.