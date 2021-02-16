Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 73,68 72,95 EUR Нал. 89,36 88,57 USD Бирж. 73,30 -0,03 EUR Бирж. 88,94 -0,04 USD ЦБ. 73,31 -0,63 EUR ЦБ. 88,98 -0,63 EUR/USD 1,21 +0,00 BTC/USD Бирж. 48830,00 +888,00 IMOEX 3486,06 +0,12% RTSI 1498,35 +0,13% Brent 63,45 +0,08% DJIA 31458,40 +0,09% Nasdaq 14095,47 +0,50%
Fix Price фиксирует свою стоимость в Лондоне
Лента новостей
Десять распространенных заблуждений о производном ПО 10:27, PRO Власти Японии подсчитают одиноких людей 10:21, Общество Прокурор потребовала возбудить на Навального новое дело из-за оскорблений 10:17, Политика Как меняются современные магазины и поведение покупателей 10:11, РБК и МегаФон Индекс Мосбиржи поднялся выше 3500 пунктов впервые за месяц 10:07, Инвестиции В ЦБ сообщили о новом «серьезном вызове» со стороны банковских мошенников 10:06, Общество Мужчина упал в шахту лифта недостроенного дома в Благовещенске 09:59, Общество Россиянин из второй сотни рейтинга вышел в полуфинал Australian Open 09:57, Спорт Курс биткоина вплотную приблизился к $50 тыс. 09:47, Крипто Аналитики сообщили о рекорде высотного строительства в Москве 09:45, Недвижимость Какие технологии делают город «умнее» 09:42, РБК и Минстрой Касаткина вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Мельбурне 09:40, Спорт Хирургия будущего: зачем врачам оперировать в смешанной реальности 09:40, Индустрия 4.0  Дадонова признали первой звездой матча НХЛ 09:31, Спорт В Москве произошел сбой в движении пригородных электричек и поездов МЦД-2 09:28, Общество Навального доставили в суд на заседание по делу о клевете на ветерана 09:25, Политика СК проверит сообщения о наезде на женщину с коляской в Новосибирске 09:18, Общество Колбаса подорожает, рекордное состояние Потанина. Главные новости РБК 09:15, Общество С девяти до шести: как компании подстраивают офисы под новую реальность 09:13, РБК и СберМаркет Кейс яхт-школы «Сила ветра»: как проекту выйти в корпоративный сегмент 09:11, PRO В ЦБ назвали «средний чек» телефонного мошенника 08:48, Общество Пятьдесят идей для подарков на предстоящие праздники 08:44, РБК и Крокус Сити Молл Захват власти: как нашествие розничных инвесторов меняет рынки 08:38, PRO Четыре человека погибли при крушении вертолета на Виргинских островах 08:38, Общество Сбербанк купил работавшую над ё-мобилем компанию 08:35, Бизнес Дубль Дадонова помог «Оттаве» победить «Торонто» в матче НХЛ 08:30, Спорт Как понять, где заканчивается стресс и начинается выгорание 08:15, РБК и HP Пьянящие схемы: как в США обходят запрет на продажу алкоголя онлайн 08:08, PRO
Газета
Fix Price фиксирует свою стоимость в Лондоне
Газета № 012 (3301) (1602)
0

Fix Price фиксирует свою стоимость в Лондоне

Основанная Артемом Хачатряном и Сергеем Ломакиным сеть магазинов объявила о проведении IPO
Сеть фиксированных цен Fix Price готовит размещение своих акций на Лондонской и Московской биржах. Возможная стоимость ретейлера ранее оценивалась в $6 млрд
Фото: Алексей Зотов / ТАСС
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Группа компаний Fix Price объявила о «потенциальном намерении» своих акционеров продать часть принадлежащих им акций в ходе IPO на Лондонской фондовой и Московской биржах.

Организаторами размещения назначены BofA Securities, Citigroup, JPMorgan, Morgan Stanley и «ВТБ Капитал».

Свои акции в ходе IPO могут продать компании, подконтрольные основателям сети Артему Хачатряну и Сергею Ломакину, а также структуры инвестиционных Marathon Group и Goldman Sachs Group, следует из сообщения ретейлера. Через одну из компаний основателей часть бумаг могут предложить также топ-менеджеры сети и другие миноритарные акционеры.

Ломакин и Хачатрян владеют по 41,7% акций ретейлера, Marathon Group контролирует 9,9%, Goldman Sachs — 4%, топ-менеджмент — 2,3%, приводит текущий состав акционеров «Интерфакс» со ссылкой на материалы для инвесторов. В самой компании и акционеры структуру не комментируют. Акционеры-основатели сохранят значительную долю в компании и после IPO, уточняет сам ретейлер.

Бизнес
Глава сети Fix Price – РБК: «Мы мировые лидеры по цене в этом формате» Гендиректор Fix Price Дмитрий Кирсанов<br /> &nbsp;

Что известно об основателях Fix Price

Артем Хачатрян и Сергей Ломакин — предприниматели, инвесторы одних из самых известных проектов российского ретейла.

В начале 1990-х годов занимались дистрибуцией кофе вместе со своим партнером Александром Самоновым, а в 1998-м тем же составом инвестировали в розницу и основали одну из первых российских сетей дискаунтеров — «Копейку».

В 2010 году «Копейка» вошла в состав крупнейшего по обороту российского продовольственного ретейлера X5 Retail Group. К тому моменту бизнесмены владели по 10% компании и только на этой сделке выручили на двоих $120–140 млн, рассказывал ранее Самонов.

Ломакин и Хачатрян совместно инвестировали также в уральскую продовольственную сеть «Монетка», купив в 2007 году 25% компании. Через год они приобрели до 7% одежного ретейлера Modis. В 2015-м стало известно, что партнеры вышли из капитала Modis: акционерами компании на тот момент оставались в равных долях основатели бренда Игорь Сосин и Константин Мирзаянц.

В 2009 году фонд Sun Investments Partners (позднее Retail Brand Collection), представлявший интересы бизнесменов, приобрел 33% ЗАО «ТД «ЦентрОбувь», управляющего сетью одноименных магазинов. До 2014 года компания была крупнейшей в своем сегменте как по количеству магазинов, так и по выручке и развивала две сети — дискаунтеры «ЦентрОбувь» и молодежные магазины Centro.

Однако впоследствии из-за акционерного конфликта, высокой закредитованности, потери польского и украинского рынков «ЦентрОбувь» сдала позиции. В 2016 году Ломакин в связи с уголовным делом о покушении на мошенничество в особо крупном размере был объявлен в федеральный розыск. Оно было возбуждено по заявлению крупнейшего кредитора «ЦентрОбуви» Газпромбанка. В 2017 году «ЦентрОбувь» была признана банкротом. В настоящее время в базе данных МВД сведений о розыске Ломакина нет. Ранее представляющий его интересы юрист заявлял о прекращении уголовного дела в 2018 году.

В Лондоне планируется разместить глобальные депозитарные расписки головной Fix Price Group Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Одна расписка должна равняться одной акции. Бумаги Fix Price, как ожидается, будут допущены к торгам на основном рынке Лондонской фондовой биржи со вторичным листингом на Московской бирже.

О вероятности первичного размещения Fix Price в начале 2021 года ранее сообщало со ссылкой на источники агентство Bloomberg. По его данным, компания может быть оценена в $6 млрд.

Что такое Fix Price

Сеть Fix Price, первые магазины которой были открыты в 2007 году, работает по модели фиксированных цен. Изначально она торговала ассортиментом по 30 руб. за товар, сегодня в магазинах есть несколько категорий цен; в целом стоимость каждого товара не превышает 250 руб. Сеть насчитывает более 4,2 тыс. магазинов в России и за рубежом. Ранее было известно, что доли в компании получили топ-менеджеры компании, включая генерального директора сети Дмитрия Кирсанова. Но в 2020 году Bloomberg со ссылкой на Сергея Ломакина сообщал, что совместно с Хачатряном он продал «менее 10% акций инвесткомпании Goldman Sachs Group». О том, что Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова также стала акционером компании, до сообщения Fix Price известно не было. Marathon Group не комментирует прошедшую сделку. Инвесткомпания также крупный акционер второго по обороту российского ретейлера «Магнит», крупнейшего франчайзи KFC в России и производителя «Бентус Лаборатории».

Сейчас ассортимент Fix Price составляет около 1,8 тыс. товарных позиций примерно в 20 категориях. В частности, это товары для дома, косметика, книги, одежда, бытовая химия, продовольственные товары. Около шести раз в год сеть обновляет 60% своей товарной матрицы.
Выручка Fix Price в 2020 году выросла на 33%, до 190,1 млрд руб., скорректированная ЕBITDA — на 35%, до 36,8 млрд руб., чистая прибыль — на 33%, до 17,6 млрд руб., указано в сообщении ретейлера.

Бизнес
Fix Price оказалась одним из крупнейших импортеров игрушек в России Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Какие перспективы у размещения
Прямых конкурентов у Fix Price в России сегодня нет, отмечает гендиректор агентства «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. Сети фиксированных цен, которые появились в России в 2014–2015 годах, либо изменили формат, как сеть «Заодно» (позднее Home Market), связанная со структурами владельца «Интерроса» Владимира Потанина и основателя KupiVip Оскара Хартманна, либо прекратили работу, как произошло в случае Fan Price основателя «Пятерочки» Андрея Рогачева. Бизнесмен тестировал несколько точек под этим брендом, но в дальнейшем отказался от развития формата.
Среди международных публичных ретейлеров по модели фиксированных цен работают крупнейший по количеству точек (свыше 15 тыс. магазинов) американский Dollar Tree, Dollar General и Big Lots.
Но даже с учетом того, что фактически ретейлер — единственный представитель формата в России, оценка, приведенная источниками Bloomberg, «слишком оптимистична», считает Бурмистров. «Конечно, акционеры хотели бы продать дороже, всем вскружил голову дебют Ozon.ru на бирже, но, оценивая компанию по мультипликаторам X5 Retail Group и «Магнита», ее стоимость может быть в диапазоне $3,5–4 млрд», — объясняет Михаил Бурмистров.

Управляющий директор по инвестициям «ТКБ Инвестмент Партнерс» Владимир Цупров также считает, что исходя из операционных параметров компании эта оценка несколько завышена. «Судя по организаторам размещения, акционеры Fix Price рассчитывают на интерес зарубежных инвесторов. Однако сейчас повышенный интерес представляют преимущественно онлайн-бизнесы, насколько он будет высок для традиционного ретейлера, пусть и в растущей и интересной нише, сказать пока сложно», — объясняет Цупров.

Глава «INFOLine-Аналитики», напротив, считает, что гибкость модели, к которой пришла в последние годы компания Fix Price, очень устойчива и привлечет внимание: «По сути, ретейлер работает с двумя направлениями — «жесткого» дискаунтера, что во время экономического кризиса очень эффективно, но также закрывает и сегмент импульсных покупок».

Авторы: Анна Левинская, Евгений Калюков.
Теги: Сергей Ломакин , IPO
Материалы по теме
Fix Price оказалась одним из крупнейших импортеров игрушек в России Бизнес
Глава сети Fix Price – РБК: «Мы мировые лидеры по цене в этом формате» Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter