Fix Price фиксирует свою стоимость в Лондоне

Основанная Артемом Хачатряном и Сергеем Ломакиным сеть магазинов объявила о проведении IPO

Сеть фиксированных цен Fix Price готовит размещение своих акций на Лондонской и Московской биржах. Возможная стоимость ретейлера ранее оценивалась в $6 млрд

Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Группа компаний Fix Price объявила о «потенциальном намерении» своих акционеров продать часть принадлежащих им акций в ходе IPO на Лондонской фондовой и Московской биржах.

Организаторами размещения назначены BofA Securities, Citigroup, JPMorgan, Morgan Stanley и «ВТБ Капитал».

Свои акции в ходе IPO могут продать компании, подконтрольные основателям сети Артему Хачатряну и Сергею Ломакину, а также структуры инвестиционных Marathon Group и Goldman Sachs Group, следует из сообщения ретейлера. Через одну из компаний основателей часть бумаг могут предложить также топ-менеджеры сети и другие миноритарные акционеры.

Ломакин и Хачатрян владеют по 41,7% акций ретейлера, Marathon Group контролирует 9,9%, Goldman Sachs — 4%, топ-менеджмент — 2,3%, приводит текущий состав акционеров «Интерфакс» со ссылкой на материалы для инвесторов. В самой компании и акционеры структуру не комментируют. Акционеры-основатели сохранят значительную долю в компании и после IPO, уточняет сам ретейлер.

Что известно об основателях Fix Price Артем Хачатрян и Сергей Ломакин — предприниматели, инвесторы одних из самых известных проектов российского ретейла. В начале 1990-х годов занимались дистрибуцией кофе вместе со своим партнером Александром Самоновым, а в 1998-м тем же составом инвестировали в розницу и основали одну из первых российских сетей дискаунтеров — «Копейку». В 2010 году «Копейка» вошла в состав крупнейшего по обороту российского продовольственного ретейлера X5 Retail Group. К тому моменту бизнесмены владели по 10% компании и только на этой сделке выручили на двоих $120–140 млн, рассказывал ранее Самонов. Ломакин и Хачатрян совместно инвестировали также в уральскую продовольственную сеть «Монетка», купив в 2007 году 25% компании. Через год они приобрели до 7% одежного ретейлера Modis. В 2015-м стало известно, что партнеры вышли из капитала Modis: акционерами компании на тот момент оставались в равных долях основатели бренда Игорь Сосин и Константин Мирзаянц. В 2009 году фонд Sun Investments Partners (позднее Retail Brand Collection), представлявший интересы бизнесменов, приобрел 33% ЗАО «ТД «ЦентрОбувь», управляющего сетью одноименных магазинов. До 2014 года компания была крупнейшей в своем сегменте как по количеству магазинов, так и по выручке и развивала две сети — дискаунтеры «ЦентрОбувь» и молодежные магазины Centro. Однако впоследствии из-за акционерного конфликта, высокой закредитованности, потери польского и украинского рынков «ЦентрОбувь» сдала позиции. В 2016 году Ломакин в связи с уголовным делом о покушении на мошенничество в особо крупном размере был объявлен в федеральный розыск. Оно было возбуждено по заявлению крупнейшего кредитора «ЦентрОбуви» Газпромбанка. В 2017 году «ЦентрОбувь» была признана банкротом. В настоящее время в базе данных МВД сведений о розыске Ломакина нет. Ранее представляющий его интересы юрист заявлял о прекращении уголовного дела в 2018 году.

В Лондоне планируется разместить глобальные депозитарные расписки головной Fix Price Group Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Одна расписка должна равняться одной акции. Бумаги Fix Price, как ожидается, будут допущены к торгам на основном рынке Лондонской фондовой биржи со вторичным листингом на Московской бирже.

О вероятности первичного размещения Fix Price в начале 2021 года ранее сообщало со ссылкой на источники агентство Bloomberg. По его данным, компания может быть оценена в $6 млрд.

Что такое Fix Price Сеть Fix Price, первые магазины которой были открыты в 2007 году, работает по модели фиксированных цен. Изначально она торговала ассортиментом по 30 руб. за товар, сегодня в магазинах есть несколько категорий цен; в целом стоимость каждого товара не превышает 250 руб. Сеть насчитывает более 4,2 тыс. магазинов в России и за рубежом. Ранее было известно, что доли в компании получили топ-менеджеры компании, включая генерального директора сети Дмитрия Кирсанова. Но в 2020 году Bloomberg со ссылкой на Сергея Ломакина сообщал, что совместно с Хачатряном он продал «менее 10% акций инвесткомпании Goldman Sachs Group». О том, что Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова также стала акционером компании, до сообщения Fix Price известно не было. Marathon Group не комментирует прошедшую сделку. Инвесткомпания также крупный акционер второго по обороту российского ретейлера «Магнит», крупнейшего франчайзи KFC в России и производителя «Бентус Лаборатории». Сейчас ассортимент Fix Price составляет около 1,8 тыс. товарных позиций примерно в 20 категориях. В частности, это товары для дома, косметика, книги, одежда, бытовая химия, продовольственные товары. Около шести раз в год сеть обновляет 60% своей товарной матрицы.

Выручка Fix Price в 2020 году выросла на 33%, до 190,1 млрд руб., скорректированная ЕBITDA — на 35%, до 36,8 млрд руб., чистая прибыль — на 33%, до 17,6 млрд руб., указано в сообщении ретейлера.

Какие перспективы у размещения

Прямых конкурентов у Fix Price в России сегодня нет, отмечает гендиректор агентства «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. Сети фиксированных цен, которые появились в России в 2014–2015 годах, либо изменили формат , как сеть «Заодно» (позднее Home Market), связанная со структурами владельца «Интерроса» Владимира Потанина и основателя KupiVip Оскара Хартманна, либо прекратили работу, как произошло в случае Fan Price основателя «Пятерочки» Андрея Рогачева. Бизнесмен тестировал несколько точек под этим брендом, но в дальнейшем отказался от развития формата.

Среди международных публичных ретейлеров по модели фиксированных цен работают крупнейший по количеству точек (свыше 15 тыс. магазинов) американский Dollar Tree, Dollar General и Big Lots.

Но даже с учетом того, что фактически ретейлер — единственный представитель формата в России, оценка, приведенная источниками Bloomberg , «слишком оптимистична», считает Бурмистров. «Конечно, акционеры хотели бы продать дороже, всем вскружил голову дебют Ozon.ru на бирже, но, оценивая компанию по мультипликаторам X5 Retail Group и «Магнита», ее стоимость может быть в диапазоне $3,5–4 млрд», — объясняет Михаил Бурмистров.

Управляющий директор по инвестициям «ТКБ Инвестмент Партнерс» Владимир Цупров также считает, что исходя из операционных параметров компании эта оценка несколько завышена. «Судя по организаторам размещения, акционеры Fix Price рассчитывают на интерес зарубежных инвесторов. Однако сейчас повышенный интерес представляют преимущественно онлайн-бизнесы, насколько он будет высок для традиционного ретейлера, пусть и в растущей и интересной нише, сказать пока сложно», — объясняет Цупров.

Глава «INFOLine-Аналитики», напротив, считает, что гибкость модели, к которой пришла в последние годы компания Fix Price, очень устойчива и привлечет внимание: «По сути, ретейлер работает с двумя направлениями — «жесткого» дискаунтера, что во время экономического кризиса очень эффективно, но также закрывает и сегмент импульсных покупок».