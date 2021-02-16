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ВТБ и «Открытие» встают на электроколеса
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Газета
ВТБ и «Открытие» встают на электроколеса
Газета № 012 (3301) (1602) Технологии и медиа,
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ВТБ и «Открытие» встают на электроколеса

Сервис аренды самокатов Whoosh привлек почти 2 млрд руб. инвестиций от банковских структур
Сервис аренды электросамокатов Whoosh привлек инвестиции от структур ВТБ и банка «Открытие». В 2021 году число пользователей сервиса должно превысить 6 млн человек, рассчитывают его создатели
Фото: whoosh.bike / Facebook
Фото: whoosh.bike / Facebook

Сервис аренды электросамокатов Whoosh привлек более $25 млн (около 1,9 млрд руб.) от закрытого паевого инвестфонда «ВТБ Капитал пре-АйПиО Фонд» и инвестиционной структуры банка «Открытие». Об этом РБК сообщил гендиректор Whoosh Дмитрий Чуйко. Информацию о сделке также подтвердили другие ее стороны. Представитель Whoosh не раскрыл оценку компании, но отметил, что по условиям сделки структура ВТБ получила 13,7% акций (банк «Открытие» в состав акционеров не вошел). В сообщении «Открытия» уточняется, что банк предоставил Whoosh мезонинное финансирование (такая сделка может предполагать прямые инвестиции, долговое финансирование проектов с одновременным приобретением опциона на акции заемщика, создание совместного предприятия и т.д.) на сумму более 1 млрд руб.

Источник, близкий к сделке, сообщил, что паевой фонд ВТБ инвестировал в проект около $10 млн. Исходя из сообщений сторон можно предположить, что если за эту сумму банк получил 13,7%, то оценка всей компании может составить $73 млн (5,35 млрд руб. по текущему курсу). При условии, что ВТБ вложил в компанию до 900 млн руб., максимальная оценка Whoosh может достигать 6,57 млрд руб.

Что такое Whoosh

Whoosh был запущен в 2019 году выходцами из S7 Group — бывшим замгендиректора по инновациям группы Дмитрием Чуйко, экс-замгендиректора по технологическому развитию S7 Travel Retail Егором Баяндиным, главой внутреннего ИТ-интегратора авиакомпании Олегом Журавлевым и ответственным за корпоративные продажи S7 Сергеем Лаврентьевым. Сервис доступен в 12 городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. На конец 2020 года у компании было более 10 тыс. самокатов. Ранее в Whoosh проинвестировали более $1 млн бизнес-ангелы.

По данным СПАРК, паевому фонду «ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд» принадлежит 13,7% акций компании, еще 12,95% у зарегистрированного на Каймановых Островах фонда «Айпи Гроус Фанд ЭсПиСи» (его бенефициаров представители Whoosh не раскрывают). Доли четырех сооснователей компании (44,68% — у Дмитрия Чуйко, 12,12% — у Егора Баяндина, 11,8% — у Сергея Лаврентьева и 4,76% — у Олега Журавлева) находятся под обременением банка «Открытие».

По словам Чуйко, полученные средства компания планирует вложить в расширение географии и увеличение парка электросамокатов более чем до 35 тыс. к началу сезона 2021 года. Он ожидает, что это приведет к росту числа пользователей сервиса с 2 млн (оценка на конец прошлого года) до не менее чем 6 млн.

Бизнес
Электросамокаты опередили велосипеды на рынке аренды Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Часть средств планируется инвестировать в доработку софта и оборудования. По словам Чуйко, в этом году на улицах появятся новые самокаты с улучшенными ходовыми характеристиками и технологической составляющей. Ранее компания уже реализовала зоны ограничения скорости, в которых ради безопасности пользователя самокат едет медленнее. «Сейчас мы создаем новый IoT-контроллер (Internet of Things, интернет вещей), который позволит анализировать внешнюю обстановку — препятствия на пути, качество дорожного покрытия и воздуха и др. Благодаря этим данным мы сможем дополнительно ограничивать скорость, выстраивать наиболее оптимальные по скорости и комфортности маршруты и т.д.», — рассказал Чуйко.

Основатель компании добавил, что в будущем она будет рассматривать варианты выхода за рубеж, поскольку на европейском рынке «есть большие игроки, которые с точки зрения сервиса, софта и технологий сильно позади». Но для этого сначала компании необходимо закрепиться во многих российских городах и найти иностранного стратегического инвестора, «который сможет дать компании какую-то дополнительную ценность, кроме денег».

Общество
Эксперты назвали ключевую проблему ограничения скорости электросамокатов Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

По данным департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, опубликованным в его официальном Telegram-канале, в 2020 году жители столицы совершили 2 млн поездок на самокатах, что в пять раз больше, чем годом ранее. Сейчас в городе работает семь операторов аренды электросамокатов, которые используют 5 тыс. устройств. По оценке аналитиков McKinsey, объем глобального рынка микромобильности (самокатов, велосипедов и др.) к 2030 году достигнет $300–500 млрд в мире, из них $100–150 млрд придется на страны Европы.

В «Открытии» детали сделки раскрыть отказались. При этом вице-президент банка Тимур Хамраев отметил, что рынок микромобильности «имеет значительные перспективы в городах-миллионниках России, по разным оценкам экспертов, это около 50–80 тыс. электросамокатов».

Главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов заявил РБК, что сделка направлена на получение инвестиционного дохода, поскольку вложены средства пайщиков Pre-IPO фонда. «Мы намерены выйти из данного проекта с прибылью на горизонте до трех-четырех лет», — заявил он, отметив, что средства фонда «вкладываются в непубличные перспективные высокотехнологичные быстрорастущие компании с устойчивой финансовой моделью и планами по выходу на IPO в дальнейшем или привлечению стратегического инвестора».

Однако основатель инвесткомпании A.Partners Алексей Соловьев считает, что, несмотря на то что «ВТБ Капитал» получил долю в компании за счет средств паевого фонда, это может быть частично стратегическая инвестиция для развития экосистемы банка. Совладелец сервиса аренды велосипедов и электросамокатов Urent Андрей Азаров говорит, что после разгара пандемии рынок микромобильности активно растет во всем мире, а в России он ожидает кратный рост пользователей. «Банки активно идут в микромобильность во всем мире. Деньги нужны на закупку новой техники. ВТБ планирует строить свою экосистему. Велосипеды уже есть, сейчас добавятся самокаты», — отметил он. По планам самой Urent, у нее будет около 60 тыс. самокатов в 2021 году.

В 2016 году банк ВТБ полностью консолидировал пакет акций оператора городской программы велосипедов «Ситибайк», которая была запущена в 2013 году. В конце 2020 года «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что весь бизнес оценивается в 886 млн руб., при этом парк компании состоит из 6,77 тыс. велосипедов и 630 станций. По данным издания, ВТБ согласился безвозмездно передать половину акций компании мэрии Москвы, взамен «Ситибайк» может получить дополнительные инвестиции со стороны московского правительства.

Автор: Владислав Скобелев.
Теги: ВТБ , «ФК Открытие» , S7 , аренда
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