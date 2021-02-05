Наружку заводят под прослушку

МВД запланировало реорганизацию своих ключевых подразделений

В МВД планируют объединить два ключевых подразделения: оперативно-поисковое бюро и бюро по специальным техническим мероприятиям. Цель реорганизации — усиление контроля со стороны ФСБ над оперативно-разыскной деятельностью

Фото: Абрамов Денис / ТАСС

Что будет реорганизовано

В марте на ежегодной коллегии МВД будет озвучена концепция слияния двух ключевых подразделений — оперативно-поискового бюро и бюро специальных технических мероприятий МВД, — разработанная сотрудниками МВД и ФСБ, рассказал РБК источник в центральном аппарате министерства, информацию подтвердил другой источник, близкий к ведомству.

РБК направил запрос в пресс-центр МВД и центр общественных связей ФСБ.

«Предполагается, что оперативно-поисковое бюро войдет в состав бюро специальных технических мероприятий и станет частью его структуры, — говорит источник в МВД, — эту концепцию рассматривали в течение двух лет, и сейчас она получила одобрение федеральной власти». По его словам, работу нового подразделения будет курировать один из замов руководителя бюро специальных технических мероприятий.

По словам источника в полиции, сейчас ФСБ полностью контролирует деятельность бюро специальных технических мероприятий через аппарат прикомандированных сотрудников. Руководитель бюро генерал-майор ФСБ Михаил Литвинов являлся заместителем начальника 12-го центра ФСБ, об этом сообщал «Коммерсантъ». Этот центр занимается снятием информации с технических каналов связи, в том числе проектом СОРМ. Вслед за новым начальником ключевые должности в бюро заняли специалисты из федеральной службы.

Секретное досье Оперативно-поисковые подразделения появились в российских правоохранительных органах в начале XX века. Сотрудники оперативно-поискового бюро МВД РФ ведут негласное наблюдение за гражданами, которые представляют оперативный интерес. Бюро также называют полицейской разведкой, оно считается секретным подразделением министерства. Во времена СССР соответствующие функции выполняло 7-е управление МВД. До сих пор сотрудники министерства называют это подразделение «семеркой». Согласно информации базы данных СПАРК, руководителем бюро является Сергей Матвеев. На сайте организации «Центр социальных и благотворительных программ поддержки ветеранов и инвалидов силовых структур «Звезда» отмечено, что Матвеев носит звание генерал-майора полиции. До назначения в бюро он руководил главком МВД в Тульской области. Бюро специальных технических мероприятий МВД было образовано в 1992 году. Одним из направлений деятельности подразделения является борьба с преступлениями в сфере компьютерных технологий. Сотрудники бюро участвуют в оперативно-разыскной деятельности и расследовании преступлений. Согласно СПАРК, руководит ФКГУ «Бюро специальных технических мероприятий МВД России» Михаил Литвинов.

Зачем проводят реорганизацию

Источник в МВД рассказал, что контроль над двумя ключевыми подразделениями полиции позволит ФСБ полностью курировать оперативно-разыскную деятельность в стране и сосредоточить в руках службы возможность контроля над любым гражданином не только техническими, но и оперативными методами.

«Федеральная служба получит доступ к базе данных, в которой содержится информация обо всех оперативных разработках МВД с 1990-х годов», — отметил источник. Сейчас этот доступ затруднен правилами обмена оперативной информацией между ведомствами, рассказал собеседник. По его словам, чтобы сотрудник ФСБ мог получить сведения из этой базы данных, ему необходимо делать запрос на уровне руководства.

О существовании в бюро такой базы упомянул в разговоре с РБК генерал-майор МВД в отставке Владимир Ворожцов. Он рассказал, что в начале 1990-х годов оперативно-поисковое бюро (на тот момент оперативно-поисковое управление. — РБК) было очень специфическим подразделением. «Управление появилось благодаря усилиям генерала МВД Александра Овчинникова, который помимо работы оперативных подразделений делал акцент на создании аналитической службы», — отметил Ворожцов. Он добавил, что управление накопило огромную базу электронных данных. По его мнению, подчинение бюро технической службе связано с тем, что система раскрытия преступлений резко сместилась в область электронного контроля. «Именно поэтому подразделения, связанные с техническими мероприятиями, играют большую роль», — считает Ворожцов.

Управляющий партнер юридической группы AVG Legal, адвокат Алексей Гавришев уверен, что существует общий тренд, когда последние структурные и кадровые изменения, происходящие в органах внутренних дел, обусловлены усилением влияния органов ФСБ на органы МВД. «Так, например, практически все руководящие должности службы собственной безопасности МВД стали подконтрольны аппарату прикомандированных сотрудников ФСБ, — говорит Гавришев, — а теперь такая же судьба постигла подразделения МВД, работающие с оперативной информацией». По его мнению, реорганизация связана с большим количеством утечек информации из баз данных МВД и направлена на их пресечение.