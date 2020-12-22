Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 75,65 74,53 EUR Нал. 92,24 91,18 USD Бирж. 74,80 +1,45 EUR Бирж. 91,53 +1,71 USD ЦБ. 74,67 +1,36 EUR ЦБ. 91,00 +1,18 EUR/USD 1,22 -0,00 BTC/USD Бирж. 22752,00 +49,00 IMOEX 3186,38 -2,67% RTSI 1335,93 -4,75% Brent 50,32 -3,51% DJIA 30216,45 +0,12% Nasdaq 12742,52 -0,10%
Новый глава «Сибуглемета» — РБК:
Лента новостей
Роскомнадзор назвал YouTube лидером по распространению «фейкньюс» 09:32, Политика Рекордсмен мира Кулижников заразился коронавирусом 09:21, Спорт Конгресс США одобрил пакет экономических мер почти на $900 млрд 09:20, Экономика Так больше не делают: как изменился образ жизни и отдых бизнесменов 09:07, РБК и ЮниКредит Банк Фигуристка Щербакова рассказала о проблемах из-за перенесенной пневмонии 09:04, Спорт Украина заочно арестовала 32 судна за заходы в порты Крыма 09:01, Политика Мэр Екатеринбурга ушел в отставку 08:57, Политика Замести следы: почему банки избавляются от «неэкологичных» клиентов 08:48, PRO Санкции против военпрома, последствия пандемии. Главные новости РБК 08:46, Общество Какие цифровые технологии «Сименс» уже работают в России 08:38, РБК и «Сименс» Махачев проведет бой с Добером на турнире UFC 259 08:37, Спорт Три кита для Китая: как Lego отвоевывает свое место на рынке Азии 08:16, PRO Новый глава угольной компании ВЭБа заявил о планах реструктуризации долга 08:15, Бизнес WSJ узнала о планах по продаже материнской компании Metro-Goldwyn-Mayer 08:13, Бизнес Как пересмотреть свой «удаленный» гардероб: добавляем акценты 08:09, РБК и ЦУМ Посол назвал деструктивными экспортные ограничения США против России 08:08, Политика Новый глава «Сибуглемета» — РБК: «Есть определенный передел рынка» 08:00, Бизнес Роструд разъяснил порядок признания 31 декабря выходным днем 07:42, Общество Как закрыть 18 магазинов и вырасти на 40% в пандемию 07:40, РБК и Amway Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 22 декабря 07:37, Общество Россияне в семь раз увеличили траты в онлайн-магазинах перед Новым годом 07:30, Общество Врач спрогнозировал рост заразности COVID-19 через пять–семь лет 07:19, Общество Где мой грузовик: как управлять парком грузовых автомобилей 07:00, РБК и Scania Минздрав решил привлечь к борьбе с редкими болезнями епископа и муфтия 07:00, Общество МВД впервые опубликовало рейтинг виновных в ДТП иностранцев 06:57, Общество «Дочка» ВЭБа вложит ₽1 млрд в цифровизацию промышленности 06:50, Технологии и медиа Роспотребнадзор сообщил о вакцинации против гриппа более 83 млн человек 06:42, Общество Как оборудовать фургон под мобильный бизнес и сколько это стоит 06:10, РБК и VW коммерческие автомобили
Газета
Новый глава «Сибуглемета» — РБК:
Газета № 118 (3285) (2212) Бизнес,
0

Новый глава «Сибуглемета» — РБК:

«Есть определенный передел рынка»
Бывший премьер Белоруссии Андрей Кобяков рассказал РБК, как получилось, что он возглавил один из крупнейших угольных холдингов России
Андрей Кобяков
Андрей Кобяков (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Андрей Кобяков, родившийся в Москве, более 20 лет проработал на госслужбе в Белоруссии, — начинал в 1995 году с поста заместителя начальника службы контроля президента, а в декабре 2014 года был назначен премьер-министром Белоруссии. Но в августе 2018 года он ушел в отставку после того, как Александр Лукашенко обрушился на него с критикой за «пофигическое отношение правительства к поручениям президента» на совещании, посвященном комплексному развитию Оршанского района на востоке Белоруссии. 

 Кобяков рассказал РБК, как давно знаком с председателем ВЭБа Игорем Шуваловым, почему тот предложил ему возглавить угольную компанию «Сибуглемет» и какие перед ним стоят задачи на новом посту.

Как бывший премьер Белоруссии возглавил угольный холдинг в России

Нет необходимости обязательно начинать работать шахтером, чтобы потом возглавлять угольное предприятие. Только в России в этом году было несколько примеров межотраслевых назначений — приход на позицию СЕО управленцев с другим бэкграундом. Например, «Уралхим» или ОМЗ (в июле гендиректором Объединенных машиностроительных заводов был назначен Евгений Кислицын, который ранее занимал должность исполнительного директора «ГПБ развитие активов», а до этого был директором по развитию аэропорта Пулково и президентом энергомашиностроительной компании «РЭП Холдинг»; в начале декабря «Уралхим» возглавил Александр Прыгунков, который с 2013 года работал в группе компаний ПИК. — РБК). Важнее иметь управленческий опыт на крупном производстве, уметь выстраивать взаимоотношения с людьми и правильно строить мотивацию. У меня такой опыт есть.

Я по первому образованию инженер-механик, уже потом — экономист и политолог. Свою трудовую деятельность я начинал мастером на оптико-механическом заводе им. Вавилова в Минске, а продолжал на достаточно крупном заводе «Диапроектор», входившем в систему Министерства оборонной промышленности СССР, где я прошел путь до заместителя директора по экономическим вопросам. Что касается внешней карьеры (в политике. — РБК), на мой взгляд, это только добавленная стоимость.

Пять фактов про Андрея Кобякова

Окончил Московский авиационный институт и Белорусский государственный институт народного хозяйства, а также Институт политологии и социального управления Коммунистической партии Белоруссии.

В 1995 году стал заместителем начальника службы контроля президента Белоруссии, а с 2000 года работал на должностях министра экономики, первого заместителя премьера Белоруссии.

С декабря 2010 года — заместитель главы администрации президента Белоруссии, с ноября 2011 года — чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в России.

В 2014–2018 годах был премьером Белоруссии. С 2018 года — член совета директоров, председатель аудиторского комитета совета директоров Белгазпромбанка (входит в группу российского Газпромбанка).

17 ноября 2020 года назначен гендиректором «Группы Сибуглемет» и председателем совета директоров управляющей компании «Холдинг Сибуглемет».

О давнем знакомстве с Шуваловым

Мы знакомы с 2008 года, когда он стал первым заместителем премьер-министра. Я в это время был заместителем премьера Республики Беларусь, а затем последовательно — послом России и премьер-министром. На протяжении этого времени мы с ним активно взаимодействовали на поле интеграции и очень тесно сотрудничали. Руководили работой экспертов по согласованию единого таможенного тарифа России, Белоруссии и Казахстана, готовили к подписанию таможенный кодекс трех стран. При нашем непосредственном участии формировался первый наднациональный орган — комиссия Таможенного союза. Удалось выполнить поручение президентов по подготовке пакета соглашений по созданию Единого экономического пространства. Все это в последующем стало основой формирования Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссии. Без всего этого сейчас сложно представить экономическое сотрудничество стран постсоветского пространства. Мы периодически продолжали общаться и в последующее время.

Недавно он сделал мне это предложение [возглавить «Сибуглемет»]. Пришлось задуматься, но не слишком долго. Предварительный анализ показал, что история непростая.

О состоянии «Сибуглемета» и «нюансах» партнерства с Evraz

«Сибуглемет» стабильно добывает и реализует более 10 млн т угля в год. Горизонт отработки существующей ресурсной базы — более 20 лет.
Команда менеджеров, которая была в управляющей компании Evraz, в подавляющем большинстве переведена в штат новой компании (управляющей компании «Холдинг Сибуглемет», председателем ее совета директоров является Кобяков. — РБК). Сейчас одна из фирм «большой четверки» заканчивает аудит «Сибуглемета» в связи с расторжением договора управления, но пока преждевременно говорить о результатах. Есть нюансы, которые будут урегулированы по результатам работы аудитора. Думаю, что мы найдем общий язык там, где потребуются развязки.

Все, что хорошо работало с Evraz, должно продолжать работать. С портом Evraz мы активно взаимодействовали, поэтому предполагаем, что наши договорные отношения сохранятся, пока будут взаимовыгодными. Рассчитываем, что они будут вести себя по-партнерски.

«Сибуглемет», несмотря на непростой период для угольной отрасли, осуществляет инвестиции за счет собственных средств, без сторонних займов.
После завершения аудита приоритетной задачей будет разработка стратегии.
Наша цель — сохранить позиции в пятерке лидеров угледобывающей отрасли по добыче коксующихся углей. В данном контексте ключевым является расширение ресурсной базы, вовлечение новых участков. Параллельно планируем развивать сбыт.
Главная задача на текущий момент — формирование и утверждение бюджета на 2021 год. Важно сберечь существующий портфель марок углей для сохранения долгосрочных контрактов.

Что такое «Сибуглемет»

«Группа Сибуглемет» с активами в Кузбассе, основным кредитором и владельцем которой является ВЭБ, входит в пятерку крупнейших производителей коксующегося угля в России. Ему принадлежат разрезы «Междуречье» и УК «Южная», шахты «Антоновская» и «Большевик», обогатительные фабрики «Междуреченская» и «Антоновская» (суммарная мощность переработки — 12 млн т угля в год). «Сибуглемет» не раскрывает финансовые показатели. Компания «Междуречье» в 2019 году сократила чистую прибыль на 3%, до 9,8 млрд руб., ее выручка упала на 32%, до 26,9 млрд руб.

С конца 2015 года до ноября 2020 года «Сибуглеметом» управлял Evraz. В 2019 году основные собственники Evraz — Роман Абрамович, Александр Абрамов, Фролов и их партнеры — планировали выкупить этот актив у ВЭБа, но в августе 2020 года стало известно, что они отказались от сделки. Долг «Сибуглемета» перед ВЭБом ранее оценивался в $3,5 млрд.

О долгах, покупках и альянсах

Соотношение долга к EBITDA соответствует средним показателям по отрасли, если брать за базу усредненный показатель EBITDA за последние четыре года. Речь идет о показателе меньше шести [EBITDA].

Техническую реструктуризацию мы планируем провести и рассчитываем, что акционеры это поддержат. Инвестпрограмма не потребует дополнительных вливаний. Если дополнительные ресурсы будут необходимы — обсудим с главным акционером. Вариант выхода на долговой рынок также возможен.
Мы рассматриваем возможность как органического развития компании, так и через приобретения. Активность в M&A всегда обусловлена ценой и качеством актива. При этом жизнеспособной альтернативной может быть более органический рост, прирезки участков. Например, у нас есть две добывающие шахты, которые, как и любая шахта, имеют определенный срок эксплуатации. Это не проблема двух ближайших лет, но на перспективу мы должны определиться с судьбой этих шахт, какие есть возможности по увеличению их ресурсной базы, и уже принимать решения об инвестициях.

Поиск покупателя для самого «Сибуглемета» — это один из вариантов развития, но не единственный. Альянсы тоже могут быть в зависимости от того, способствуют ли такие альянсы конечной цели ВЭБ.РФ. В рамках разработки стратегии будет рассмотрен вариант и партнерства с «Эльгауглем», но таких вариантов может быть много. Альтернатив множество, и они завязаны на горизонты планирования и рыночную конъюнктуру. Это привлекательный актив, хороший портфель марок и перспективы роста.

Мы ставим задачу в течение следующего года выработать стратегию. При этом есть определенный оптимизм в отношении восстановления спроса в следующем году: восстановление мировых экономик, инвестиции в инфраструктуру в России — все это может стать драйвером потребления коксующихся углей.

О проблемах с экспортом

В этом году мы могли бы вывезти на экспорт больше угля, чем удалось в силу ограничений квотами, — на 10–15%. Пришлось перераспределять на другие рынки. У нас есть продукция и контракты, которые позволяли бы получить больший объем выручки. В текущем моменте мы разруливаем ситуацию с большим трудом — находим партнеров (другие угольные компании и портовые компании), которые дают свои провозные возможности, чтобы дополнительно вывезти наш уголь.
Мы подготовили и направим в правительство предложения по совершенствованию этой системы. Мы считаем, что распределение квот должно быть более справедливым в рамках недавно принятого постановления — коксующиеся угли должны иметь больший приоритет при распределении квот, чем энергетические угли. Чем больше продукции коксующихся углей с более высокой добавленной стоимостью, тем выгоднее стране. Поэтому мы рассчитываем, что соображения добавленной стоимости и более высокого тарифа для РЖД по коксующимся углям по сравнению с энергетическими сыграют свою роль. Если принципиальное решение будет принято, на экспертном уровне решится вопрос, как обеспечить такой приоритет — за счет добавочных коэффициентов и прочего.

О пандемии, финансовых ориентирах и ценах на уголь

Сложно оценить влияние эпидемии на компанию в цифрах, рынок угля в целом цикличный, поэтому экстраполировать один эффект — задача бесперспективная. Главными задачами были защита здоровья сотрудников и выполнение контрактных обязательств. В плане вакцинации в регионах уже есть программы, в соответствии с которыми будут реализовываться в том числе наши прививочные мероприятия. Что касается тех, кто работает в московских офисах, насколько я понимаю, пока это дело добровольное. Я, например, привился и жду появления антител.

Начало вакцинации в ведущих экономиках подтолкнет возобновление экономической активности. Но 2020 год показал всю непредсказуемость пандемии, поэтому даже диапазон стоимости на 2021 год прогнозировать сложно — посмотрите, что творилось с мировыми ценами в начале осени. Плюс есть определенный передел рынка, например запрет на поставки коксующихся углей из Австралии в Китай, что, конечно, серьезно перебалансирует цепочки поставок.

Мы мониторим ситуацию и регулярно обновляем наши модели и сценарии и стараемся оперативно реагировать изменения конъюнктуры.
С учетом тенденций на рынке мы не предполагаем существенного урезания расходов. Мы и так достаточно серьезным образом оптимизировали косты в 2020 году.

Так что по итогам года ориентируемся на положительный финансовый результат. Во всяком случае EBITDA у нас будет положительной, а рентабельность по EBITDA будет около 15%. Хотя, конечно, это будет не показательный год.

О протестах в Белоруссии и переезде в Москву

Ситуация непростая. Я думаю, что потихоньку она выправится.
Но что бы ни происходило, я считаю, что перспективы белорусско-российских отношений есть и будут.

Это мое глубокое убеждение. Но я ушел с госслужбы и, честно говоря, не хотел бы возвращаться к темам, которые не связаны с угольной отраслью. Конечно, в моем случае состоялся переезд в Москву. А о том, чтобы перевезти семью, это в стадии решения.

Авторы: Петр Канаев, Тимофей Дзядко.
При участии: Светлана Бурмистрова.
Теги: Белоруссия , Андрей Кобяков , уголь , Игорь Шувалов , ВЭБ
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter