«Есть определенный передел рынка»

Бывший премьер Белоруссии Андрей Кобяков рассказал РБК, как получилось, что он возглавил один из крупнейших угольных холдингов России

Андрей Кобяков (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Андрей Кобяков, родившийся в Москве, более 20 лет проработал на госслужбе в Белоруссии, — начинал в 1995 году с поста заместителя начальника службы контроля президента, а в декабре 2014 года был назначен премьер-министром Белоруссии. Но в августе 2018 года он ушел в отставку после того, как Александр Лукашенко обрушился на него с критикой за «пофигическое отношение правительства к поручениям президента» на совещании, посвященном комплексному развитию Оршанского района на востоке Белоруссии.

Кобяков рассказал РБК, как давно знаком с председателем ВЭБа Игорем Шуваловым, почему тот предложил ему возглавить угольную компанию «Сибуглемет» и какие перед ним стоят задачи на новом посту.

Как бывший премьер Белоруссии возглавил угольный холдинг в России

Нет необходимости обязательно начинать работать шахтером, чтобы потом возглавлять угольное предприятие. Только в России в этом году было несколько примеров межотраслевых назначений — приход на позицию СЕО управленцев с другим бэкграундом. Например, «Уралхим» или ОМЗ (в июле гендиректором Объединенных машиностроительных заводов был назначен Евгений Кислицын, который ранее занимал должность исполнительного директора «ГПБ развитие активов», а до этого был директором по развитию аэропорта Пулково и президентом энергомашиностроительной компании «РЭП Холдинг»; в начале декабря «Уралхим» возглавил Александр Прыгунков, который с 2013 года работал в группе компаний ПИК. — РБК). Важнее иметь управленческий опыт на крупном производстве, уметь выстраивать взаимоотношения с людьми и правильно строить мотивацию. У меня такой опыт есть.

Я по первому образованию инженер-механик, уже потом — экономист и политолог. Свою трудовую деятельность я начинал мастером на оптико-механическом заводе им. Вавилова в Минске, а продолжал на достаточно крупном заводе «Диапроектор», входившем в систему Министерства оборонной промышленности СССР, где я прошел путь до заместителя директора по экономическим вопросам. Что касается внешней карьеры (в политике. — РБК), на мой взгляд, это только добавленная стоимость.

Пять фактов про Андрея Кобякова Окончил Московский авиационный институт и Белорусский государственный институт народного хозяйства, а также Институт политологии и социального управления Коммунистической партии Белоруссии. В 1995 году стал заместителем начальника службы контроля президента Белоруссии, а с 2000 года работал на должностях министра экономики, первого заместителя премьера Белоруссии. С декабря 2010 года — заместитель главы администрации президента Белоруссии, с ноября 2011 года — чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в России. В 2014–2018 годах был премьером Белоруссии. С 2018 года — член совета директоров, председатель аудиторского комитета совета директоров Белгазпромбанка (входит в группу российского Газпромбанка). 17 ноября 2020 года назначен гендиректором «Группы Сибуглемет» и председателем совета директоров управляющей компании «Холдинг Сибуглемет».

О давнем знакомстве с Шуваловым

Мы знакомы с 2008 года, когда он стал первым заместителем премьер-министра. Я в это время был заместителем премьера Республики Беларусь, а затем последовательно — послом России и премьер-министром. На протяжении этого времени мы с ним активно взаимодействовали на поле интеграции и очень тесно сотрудничали. Руководили работой экспертов по согласованию единого таможенного тарифа России, Белоруссии и Казахстана, готовили к подписанию таможенный кодекс трех стран. При нашем непосредственном участии формировался первый наднациональный орган — комиссия Таможенного союза. Удалось выполнить поручение президентов по подготовке пакета соглашений по созданию Единого экономического пространства. Все это в последующем стало основой формирования Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссии. Без всего этого сейчас сложно представить экономическое сотрудничество стран постсоветского пространства. Мы периодически продолжали общаться и в последующее время.

Недавно он сделал мне это предложение [возглавить «Сибуглемет»]. Пришлось задуматься, но не слишком долго. Предварительный анализ показал, что история непростая.

О состоянии «Сибуглемета» и «нюансах» партнерства с Evraz

«Сибуглемет» стабильно добывает и реализует более 10 млн т угля в год. Горизонт отработки существующей ресурсной базы — более 20 лет.

Команда менеджеров, которая была в управляющей компании Evraz, в подавляющем большинстве переведена в штат новой компании (управляющей компании «Холдинг Сибуглемет», председателем ее совета директоров является Кобяков. — РБК). Сейчас одна из фирм «большой четверки» заканчивает аудит «Сибуглемета» в связи с расторжением договора управления, но пока преждевременно говорить о результатах. Есть нюансы, которые будут урегулированы по результатам работы аудитора. Думаю, что мы найдем общий язык там, где потребуются развязки.

Все, что хорошо работало с Evraz, должно продолжать работать. С портом Evraz мы активно взаимодействовали, поэтому предполагаем, что наши договорные отношения сохранятся, пока будут взаимовыгодными. Рассчитываем, что они будут вести себя по-партнерски.

«Сибуглемет», несмотря на непростой период для угольной отрасли, осуществляет инвестиции за счет собственных средств, без сторонних займов.

После завершения аудита приоритетной задачей будет разработка стратегии.

Наша цель — сохранить позиции в пятерке лидеров угледобывающей отрасли по добыче коксующихся углей. В данном контексте ключевым является расширение ресурсной базы, вовлечение новых участков. Параллельно планируем развивать сбыт.

Главная задача на текущий момент — формирование и утверждение бюджета на 2021 год. Важно сберечь существующий портфель марок углей для сохранения долгосрочных контрактов.

Что такое «Сибуглемет» «Группа Сибуглемет» с активами в Кузбассе, основным кредитором и владельцем которой является ВЭБ, входит в пятерку крупнейших производителей коксующегося угля в России. Ему принадлежат разрезы «Междуречье» и УК «Южная», шахты «Антоновская» и «Большевик», обогатительные фабрики «Междуреченская» и «Антоновская» (суммарная мощность переработки — 12 млн т угля в год). «Сибуглемет» не раскрывает финансовые показатели. Компания «Междуречье» в 2019 году сократила чистую прибыль на 3%, до 9,8 млрд руб., ее выручка упала на 32%, до 26,9 млрд руб. С конца 2015 года до ноября 2020 года «Сибуглеметом» управлял Evraz. В 2019 году основные собственники Evraz — Роман Абрамович, Александр Абрамов, Фролов и их партнеры — планировали выкупить этот актив у ВЭБа, но в августе 2020 года стало известно, что они отказались от сделки. Долг «Сибуглемета» перед ВЭБом ранее оценивался в $3,5 млрд.

О долгах, покупках и альянсах

Соотношение долга к EBITDA соответствует средним показателям по отрасли, если брать за базу усредненный показатель EBITDA за последние четыре года. Речь идет о показателе меньше шести [EBITDA].

Техническую реструктуризацию мы планируем провести и рассчитываем, что акционеры это поддержат. Инвестпрограмма не потребует дополнительных вливаний. Если дополнительные ресурсы будут необходимы — обсудим с главным акционером. Вариант выхода на долговой рынок также возможен.

Мы рассматриваем возможность как органического развития компании, так и через приобретения. Активность в M&A всегда обусловлена ценой и качеством актива. При этом жизнеспособной альтернативной может быть более органический рост, прирезки участков. Например, у нас есть две добывающие шахты, которые, как и любая шахта, имеют определенный срок эксплуатации. Это не проблема двух ближайших лет, но на перспективу мы должны определиться с судьбой этих шахт, какие есть возможности по увеличению их ресурсной базы, и уже принимать решения об инвестициях.

Поиск покупателя для самого «Сибуглемета» — это один из вариантов развития, но не единственный. Альянсы тоже могут быть в зависимости от того, способствуют ли такие альянсы конечной цели ВЭБ.РФ. В рамках разработки стратегии будет рассмотрен вариант и партнерства с «Эльгауглем», но таких вариантов может быть много. Альтернатив множество, и они завязаны на горизонты планирования и рыночную конъюнктуру. Это привлекательный актив, хороший портфель марок и перспективы роста.

Мы ставим задачу в течение следующего года выработать стратегию. При этом есть определенный оптимизм в отношении восстановления спроса в следующем году: восстановление мировых экономик, инвестиции в инфраструктуру в России — все это может стать драйвером потребления коксующихся углей.

О проблемах с экспортом

В этом году мы могли бы вывезти на экспорт больше угля, чем удалось в силу ограничений квотами, — на 10–15%. Пришлось перераспределять на другие рынки. У нас есть продукция и контракты, которые позволяли бы получить больший объем выручки. В текущем моменте мы разруливаем ситуацию с большим трудом — находим партнеров (другие угольные компании и портовые компании), которые дают свои провозные возможности, чтобы дополнительно вывезти наш уголь.

Мы подготовили и направим в правительство предложения по совершенствованию этой системы. Мы считаем, что распределение квот должно быть более справедливым в рамках недавно принятого постановления — коксующиеся угли должны иметь больший приоритет при распределении квот, чем энергетические угли. Чем больше продукции коксующихся углей с более высокой добавленной стоимостью, тем выгоднее стране. Поэтому мы рассчитываем, что соображения добавленной стоимости и более высокого тарифа для РЖД по коксующимся углям по сравнению с энергетическими сыграют свою роль. Если принципиальное решение будет принято, на экспертном уровне решится вопрос, как обеспечить такой приоритет — за счет добавочных коэффициентов и прочего.

О пандемии, финансовых ориентирах и ценах на уголь

Сложно оценить влияние эпидемии на компанию в цифрах, рынок угля в целом цикличный, поэтому экстраполировать один эффект — задача бесперспективная. Главными задачами были защита здоровья сотрудников и выполнение контрактных обязательств. В плане вакцинации в регионах уже есть программы, в соответствии с которыми будут реализовываться в том числе наши прививочные мероприятия. Что касается тех, кто работает в московских офисах, насколько я понимаю, пока это дело добровольное. Я, например, привился и жду появления антител.

Начало вакцинации в ведущих экономиках подтолкнет возобновление экономической активности. Но 2020 год показал всю непредсказуемость пандемии, поэтому даже диапазон стоимости на 2021 год прогнозировать сложно — посмотрите, что творилось с мировыми ценами в начале осени. Плюс есть определенный передел рынка, например запрет на поставки коксующихся углей из Австралии в Китай, что, конечно, серьезно перебалансирует цепочки поставок.

Мы мониторим ситуацию и регулярно обновляем наши модели и сценарии и стараемся оперативно реагировать изменения конъюнктуры.

С учетом тенденций на рынке мы не предполагаем существенного урезания расходов. Мы и так достаточно серьезным образом оптимизировали косты в 2020 году.

Так что по итогам года ориентируемся на положительный финансовый результат. Во всяком случае EBITDA у нас будет положительной, а рентабельность по EBITDA будет около 15%. Хотя, конечно, это будет не показательный год.

О протестах в Белоруссии и переезде в Москву

Ситуация непростая. Я думаю, что потихоньку она выправится.

Но что бы ни происходило, я считаю, что перспективы белорусско-российских отношений есть и будут.

Это мое глубокое убеждение. Но я ушел с госслужбы и, честно говоря, не хотел бы возвращаться к темам, которые не связаны с угольной отраслью. Конечно, в моем случае состоялся переезд в Москву. А о том, чтобы перевезти семью, это в стадии решения.