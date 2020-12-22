17 мутаций с весны

Что известно про новый штамм коронавируса

Европа и Россия закрывают сообщение с Великобританией из-за обнаруженного там нового возбудителя COVID-19. Ученые выяснили, что он распространяется быстрее других штаммов. Что еще известно о новом виде коронавируса — в обзоре РБК

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Что известно о новой мутации

Мутациям подвержены все вирусы, и коронавирус SARS-CoV-2 не исключение. О том, что он будет мутировать, не раз предупреждали ведущие мировые специалисты. «Тот вирус, который сейчас циркулирует, не тот, что циркулировал, допустим, в начале года. Потому что практически во всех странах популяция вируса сменилась», — прокомментировал РБК в конце августа американский вирусолог Константин Чумаков. По его данным, уже тогда возникли отдельные мутации, которые изменили свойства вируса и сделали его менее опасным и смертельным. По данным члена британской консультативной группы по угрозам от новых респираторных вирусов при правительстве NERVTAG доктора Мюге Чевик, за время наблюдений всего было выявлено 4 тыс. видов мутации коронавируса.

Об очередной мутации объявил 19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Британскому правительству пришлось из-за нее изменить правила карантина на рождественский период и существенно ужесточить ограничения. Новый штамм, который получил название VUI-202012/01, был впервые выявлен в середине сентября, сообщила ВОЗ.

Что изменилось в вирусе

По данным британских исследователей, сейчас наибольшее беспокойство ученых вызывают изменения в спайковом белке мутации — части вируса, которая позволяет ему проникать в клетки легких, горла и носовой полости, взаимодействуя с рецептором ACE-2. Эта мутация может усилить способность вируса взаимодействовать с ACE-2. От других вариантов новый штамм отличают 17 устойчивых мутаций — по сравнению с другими разновидностями это много, пишет молекулярный биолог Ирина Якутенко.

Изменилось ли течение болезни

По данным ведущих британских исследователей, новый штамм не является более смертельным и не приводит к более тяжелому течению болезни. Его главная особенность — более быстрая распространяемость. Главный санитарный врач Англии Крис Уитти заявил, что новый штамм передается быстрее на 70%. Однако, как уточнила Чевик, и это еще окончательно не доказано: передаваться вирус может быстрее, но как и насколько, покажут только дополнительные исследования.

Главная опасность, как заявил другой член NERVTAG — Бен Киллингли, связана именно со скоростью передачи вируса и увеличением значения R. В официальном докладе консультативной группы указано, что это значение из-за нового подвида вируса может увеличиться на 0,39–0,93.

R — коэффициент распространения болезни, то есть показатель, сколько человек заражается от одного носителя инфекции, где за единицу взято 100% населения. Коэффициент распространения коронавируса COVID-19 при отсутствии сдерживающих мер составляет 2,5–3. Таким образом, если коэффициент распространения равен 2,5, согласно этой формуле, для выработки коллективного иммунитета должно переболеть 60% населения. Эпидемия может прекратиться только при значении R меньше единицы.

«Вероятнее всего, на течение болезни новый штамм не повлияет, более смертоносным он не будет. Но он будет быстрее заражать новых людей. А поскольку даже исходник заражал достаточно быстро, то это предмет для беспокойства», — пояснил РБК доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский.

Сработает ли вакцина

По мнению специалистов из NERVTAG, пока новый штамм не слишком отличается от тех, против которых разработаны вакцины. Хотя при отсутствии качественных исследований такой вывод они делают с осторожностью. «Будем надеяться, что вирус не изменит иммунный ответ в достаточной степени, чтобы помешать защите вакциной. Хотя последствия этого нового штамма все еще прорабатываются, кажется разумным попытаться уменьшить его распространение в Великобритании и остальном мире», — заявил профессор Мартин Хибберд из Лондонской школы гигиены и тропической медицины. Киллингли также придерживается мнения, что выявленная мутация не столь существенна, чтобы сделать возбудитель не поддающимся разработанным прививкам. «Вирус не сильно изменился», — цитирует его LBC.

«Наша рабочая гипотеза в том, что вакцина должна быть адекватной и для этого типа вируса», — заявил Патри Валланс, главный научный советник правительства Великобритании. Однако профессор клинической микробиологии в Кембридже Равиндра Гупта обеспокоен возможностью, что вирус развивается в сторону резистентности к вакцине. По словам Аграновского, о новом штамме еще недостаточно информации, но можно предположить, что существующие вакцины будут его блокировать. «Вот белок шипа (при помощи которого вирусы прикрепляются к клетке. — РБК) или его часть являются активным компонентом вакцины, эта вакцина вводится в организм, и в ответ на белок шипа вырабатываются антитела. Но они вырабатываются ко многим местам этого белка. И если возникла новая мутация и вирус быстрее распространяется, у него, наверное, немного другой белок шипа, но не весь белок шипа перестроен кардинальным образом, это крайне маловероятно. Скорее всего, такой новый вариант будет мишенью для существующих вакцин. Скорее всего, они будут его нейтрализовать, блокировать. На это надежда есть», — пояснил вирусолог.

Зачем страны закрывают границы

Учитывая повышенную скорость распространения вируса нового типа, правительства нескольких стран решили обезопасить своих граждан и защитить системы здравоохранения. В частности, сообщение с Великобританией закрыли Франция, Нидерланды, Италия, Швейцария, Оман, Саудовская Аравия и другие государства. Днем 21 декабря вновь прекратила авиасообщение с королевством и Россия. Однако уже известно, что штамм нового вируса вышел за пределы Великобритании и обнаружен, например, в Италии и Австралии.

При этом расчет на сдерживание распространения может не сработать. По словам Чевик, быстрое инфицирование наблюдалось в районах, где применялись жесткие меры локдауна. «Локдаун не работает там, где люди не могут позволить себе работать из дома», — указывает эксперт.

«Поскольку он («британский» штамм. — РБК) обладает способностью к более ускоренному распространению, это, естественно, будет вызывать большую нагрузку на медицину. Это то, от чего и так во всех странах захлебываются», — объяснил смысл принимаемых мер ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. По мнению эксперта, поскольку новый вариант вируса способен распространяться быстрее, он постепенно будет замещать исходный штамм. «Любой биологический организм, у которого есть преимущество хоть по скорости распространения, хоть по множественности размножения, он всегда будет побеждать своего предшественника, у которого все эти моменты слабее. Он придет и постепенно заместит исходные штаммы», — заявил Чепурнов.