ЦБ отделил неопытных от сложных

Банкам официально рекомендовано ужесточить правила продажи продуктов с высоким инвестиционным риском

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина направила банкам и брокерам письмо с рекомендацией не продавать сложные продукты населению как минимум в течение года — до старта тестов на знание рисков. Речь идет в том числе о комбинированных вкладах

Эльвира Набиуллина (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина 15 декабря написала информационное письмо о недопустимости продажи сложных инвестиционных продуктов неквалифицированным инвесторам, адресованное банкам и профессиональным участникам рынка ценных бумаг. РБК ознакомился с копией письма, его подлинность подтвердили РБК два источника на финансовом рынке.

Поводом для такого обращения Набиуллиной стало то, что профучастники рынка и банки предлагают неквалифицированным инвесторам инвестпродукты, «содержащие высокие инвестиционные риски и характеристики которых сложны для понимания». В связи с этим ЦБ рекомендовал адресатам письма не продавать неквалифицированным инвесторам сложные продукты до даты проведения тестирования на знание рисков таких продуктов. Концепция тестирования была введена в законодательство Госдумой в этом году, но полноценно она заработает с апреля 2022 года. Ранее Набиуллина предлагала «придвинуть» вступление некоторых норм закона о категоризации инвесторов на 1 октября следующего года.

ЦБ в письме рекомендует в течение ближайшего года воздержаться от заключения с неопытными инвесторами следующих видов сделок и договоров:

заключения сделок с облигациями российских и иностранных эмитентов, размер выплат по которым зависит от наступления или ненаступления различных обстоятельств. Речь идет о продаже таких инструментов, как, например, инвестиционные облигации Сбербанка, поясняет источник РБК. Они гарантируют 100-процентную защиту капитала, но их доходность зависит от динамики рыночной стоимости базового актива (акции, курсы валют и т.д.). Облигации, чья доходность привязана к другим активам, выпускали «ВТБ Инвест» и «БКС Капитал»;

заключения не на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

в отношении новых договоров брокерского обслуживания, ЦБ рекомендует не совершать после даты издания информационного письма сделок, в результате которых клиент передает брокеру свое имущество. То есть маржинальных сделок, когда активы приобретаются на заемные средства брокера;

воздержаться от предложения неопытным инвесторам стратегий доверительного управления ценными бумагами и деньгами, которые заключаются в приобретении сложных производных финансовых инструментов.

Отдельно председатель ЦБ указала на необходимость отказа от продажи неквалифицированным инвесторам комбинированных продуктов, привязанных ко вкладам в банках. Существуют риски того, что неквалифицированные инвесторы воспринимают комбинированный продукт (вклад плюс финансовый инструмент) как классический договор банковского вклада, подчеркнула Набиуллина. РБК направил запрос в пресс-службу ЦБ.

На прошлой неделе Набиуллина заявила о том, что финансовые организации стараются использовать срок до вступления в силу тестирования на то, чтобы «впарить» людям продукты, которые не подходят для неквалифицированных инвесторов. «Когда у людей, например, заканчивается срок депозита, им предлагают в том же банке не продлить депозит, а купить альтернативу, забрасывая неподготовленного человека пустыми словами вроде «защиты капитала», «гарантированной доходности», — сказала Набиуллина. Она призвала немедленно исправить ситуацию и предложила раньше срока ограничить продажу таких продуктов неопытным инвесторам. Затем, как писал «Коммерсантъ», финансовые группы стали получать звонки от представителей ЦБ с просьбой не продавать сложные продукты населению.

На фоне снижения в России ставок по банковским вкладам — как рублевых, так и валютных — в январе—ноябре 2020 года на финансовые рынки пришло около 4,1 млн новых розничных инвесторов, по данным Мосбиржи. Приток клиентов составлял 18 тыс. человек в день, оценивал на конференции АКРА управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Мосбиржи Владимир Гусаков. Всего брокерские счета есть у 8 млн россиян. Но, по данным замминистра финансов Алексея Моисеева, более половины счетов розничных инвесторов не фондированы (то есть на них нет средств).

Что думает рынок по поводу инициативы ЦБ

Сбербанк «полностью поддерживают инициативу ЦБ по повышению информирования инвесторов обо всех рисках при продаже им структурных продуктов», сообщили РБК в его пресс-службе, добавив, что банк активно участвует в разработке всех законодательных инициатив по этому направлению. «Сбербанк в настоящий момент не предлагает продукты без защиты капитала неквалифицированным инвесторам. Все такие продукты исключительно с защитой капитала, чтобы наши клиенты всегда могли вернуть инвестированные средства», — сообщили в банке.

«Важно, чтобы обсуждаемые новации не препятствовали развитию рынка розничных инвестиций в России и не разрушали удобный клиентский путь онлайн», — прокомментировал инициативу ЦБ главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов. По его словам, доля инвестиций в сбережениях населения все еще очень мала — менее 20%, при этом более половины брокерских счетов не фондировано. «Приходящие на рынок клиенты не стремятся взять на себя высокие риски, клиенты довольны результатами инвестирования, мы не сталкиваемся с системными жалобами», — отмечает Потапов, добавляя, что, по его данным, порядка 70% в активах на брокерских счетах ВТБ приходится на консервативные инструменты, доля структурных продуктов составляет всего около 6%.

Руководитель управления по работе с премиальными клиентами Райффайзенбанка Кирилл Матвеев отметил, что банк не предлагает комбинированные вклады, а другие сложные продукты предлагаются точечно в рамках финансовых консультаций. «Существенного роста продаж сложных продуктов мы не видим: наши клиенты по-прежнему предпочитают классические паевые фонды или инвестиции в облигации государственного долга через брокерский счет», — отмечает Матвеев. В пресс-службе «Открытия» сообщили, что получили письмо, но от комментариев воздержались.

Глава Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев считает, что письмо — «это реакция ЦБ на мисселинг, но запрет на совершение операций с определенными инструментами чрезмерен». «Мы согласны с тем, что мисселинг следует исключать силами ЦБ и саморегулируемых организаций, и работаем над этим. Запрет же лишает возможности доступа к таким инструментам со стороны даже тех клиентов, которые их понимают и осознают все связанные с ними риски», — сказал Тимофеев.

«Особые вопросы вызывает ограничение на совершение необеспеченных сделок, здесь регулирование шло по другому пути — по пути ограничения рисков, ограничения «плечей» для неквалифицированных инвесторов. Кроме того, эти операции не являются сложными и новыми для рынка. Если реакцию Банка России на рост объема новых для рынка структурных продуктов понять можно, то реакцию на маржинальную торговлю понять трудно», — подчеркнул глава НАУФОР.