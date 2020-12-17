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На диагноз становись
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Газета
На диагноз становись
Газета № 115 (3282) (1712) Общество,
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На диагноз становись

Аналитики SberIndex зафиксировали рост спроса на врачебные услуги
На фоне пандемии COVID-19 россияне стали чаще обращаться также к пульмонологам и кардиологам, а также психиатрам и неврологам
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в России вырос спрос на медицинские услуги, в том числе платные, свидетельствуют данные аналитиков SberIndex и медицинской онлайн-платформы «СберЗдоровье» (входит в экосистему «Сбера», к системе подключено более 4000 частных клиник, общее число клиентов превышает 7,5 млн человек).

Осенью 2020 года число обращений россиян к врачам выросло по сравнению с сентябрем—ноябрем прошлого года на 5%, а если учесть также услуги диагностики (проведение анализов, ультразвуковых исследований и т.д.), то на 21%, говорится в отчете аналитиков «Сбера», поступившем в РБК. При этом спрос на платные медицинские услуги по сравнению с первым кварталом 2020 года вырос на 20%.

По мнению аналитиков «СберЗдоровья», такой скачок произошел в первую очередь из-за роста числа обращений к врачам и за диагностическими услугами по поводам, прямо или косвенно связанным с эпидемией COVID-19. Так, спрос на флюорографию по сравнению с прошлым годом вырос вдвое, а на услуги компьютерной томографии — сразу в семь раз.

Кроме того, россияне стали гораздо чаще прежнего обращаться к:

  • пульмонологам — на 59%;
  • терапевтам (с жалобами на симптомы ОРВИ) — на 38%;
  • кардиологам — на 27%.

«Возросшая популярность услуг пульмонологов очевидна. Терапевт же является первым специалистом, к которому люди идут при подозрении на коронавирус. Увеличение числа визитов к кардиологам, во-первых, обусловлено тем, что люди с хроническими болезнями сердца входят в группу риска при заболеваемости инфекцией. Во-вторых, после перенесенного заболевания у многих пациентов наблюдаются изменения артериального давления», — пояснил генеральный директор «СберЗдоровья» Анатолий Зингер.

По его словам, рост спроса на платные диагностические услуги (КТ, флюорография и т.д.) в частных клиниках объясняется перепрофилированием ряда государственных медицинских учреждений на борьбу с COVID-19. В результате пациентам с не связанными с коронавирусом жалобами приходится искать другие варианты.

Общество
Частным клиникам Москвы предложили присоединиться к вакцинации от COVID Фото: Егор Алеев / ТАСС

Кроме того, россияне стали заметно чаще, чем раньше, обращаться за помощью к психиатрам (+25%) и неврологам (+20%).

«Психиатры (а также психологи и психотерапевты) стали более востребованы в периоды, когда люди подолгу оставались дома весной и осенью. Основные причины, с которыми люди приходят к этим специалистам, — это эмоциональное выгорание, проблемы в семье, тревожность и депрессивные состояния. Востребованность неврологов также выросла на фоне удаленки. Здесь причины обращений разнятся — часто пациенты приходят к неврологу с жалобами на мышечные боли после перенесенного заболевания, с головокружением или вопросами, вызванными стрессовыми состояниями», полагает Зингер.

Среди регионов России наибольшее увеличение спроса на медицинские услуги зафиксировано в:

  • Туве — на 90%;
  • Магаданской области — на 76%;
  • Мурманской области — на 73%;
  • Ненецком АО — на 68%;
  • Ямало-Ненецком АО — на 62%;
  • Дагестане — на 61%;
  • Якутии — на 55%;
  • Смоленской области — на 54%;
  • Карачаево-Черкесии — на 52%;
  • Кировской области — на 47%.

Несмотря на заметное увеличение общего числа россиян, посещающих клиники, частота визитов среднего россиянина существенно не изменилась. Среднее число транзакций по оплате услуг врачей на одного человека на пике поднималось в июле—августе выше отметки 1,17 в неделю, что лишь немногим больше январского показателя. При этом сумма среднего чека к концу ноября выросла до 2680 руб., что на 12% больше, чем было годом ранее.

«Можно сделать вывод, что база клиентов, посещающих клиники, расширилась, но при этом поведение новых клиентов мало отличается от поведения старых: они не ходят в клиники чаще и не тратят там существенно больше», — говорится в отчете аналитиков.

Авторы: Евгений Калюков, Евгения Чернышова.
Теги: коронавирус , медицина , потребительские расходы
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