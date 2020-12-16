В нейросеть угодили семь ведомств

Власти определили перечень внутренних сервисов на основе искусственного интеллекта

Моделирование тарифов на медпомощь, выявление по спутниковым снимкам мест катастроф и консультации с чат-ботом по мерам господдержки: Минцифры подготовило предварительный список проектов с использованием нейросети в госорганах

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Минцифры сформировало перечень решений в сфере искусственного интеллекта, которые в 2023–2024 годах будут внедрять в Министерстве внутренних дел (МВД), Министерстве чрезвычайных ситуаций (МЧС), Минздраве, Минпромторге, Федеральной налоговой службе (ФНС), Росреестре и Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (ФФОМС).

Об этом говорится в письме, направленном замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олегом Качановым в правительство (копия документа есть у РБК, его подлинность подтвердил представитель одного из ведомств, участвовавших в стратегических сессиях в правительстве по этому поводу). Представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Чернышенко подтвердил, что по итогам сессий было дано поручение Минцифры подготовить подобный перечень, но остальные вопросы адресовал министерству.

Представитель Минцифры, в свою очередь, отметил, что финальный документ будет сформирован после одобрения проектов всеми заинтересованными ведомствами.

Как ведомства намерены использовать искусственный интеллект, разбирался РБК.

Какие «умные» проекты попали в список

ФФОМС планирует создать с использованием искусственного интеллекта сервис моделирования тарифов на оказание медицинской помощи; напоминать о визите к врачу и записи, собирать обратную связь и т.д.; голосового помощника для «умных» колонок и др.

Росреестр с помощью нейросетей намерен распределять документы по типам, а также анализировать изображения, с помощью которых сможет различать объекты капитального строительства.

МЧС планирует использовать искусственный интеллект для анализа изображений: находить на спутниковых снимках и ортофотопланах пожары, подтопления, наводнения, разрушения, ДТП и другие опасные ситуации.

ФНС задействует искусственный интеллект для внедрения голосового ассистента для консультаций, а также для создания классификаторов по вновь поступающим вопросам и товарным наименованиям.

МВД намерено использовать программное обеспечение с технологией искусственного интеллекта для идентификации и поиска лиц, выявления взаимосвязей между событиями, а также анализа биоматериала для определения внешних анатомических признаков (цвет глаз, волос, форма лица, головы).

Минздрав планирует с помощью нейросетей выявлять новообразования и признаки COVID-19 на КТ-изображениях, снимках с микроскопов, данных лучевой диагностики.

Минпромторг с помощью нейросетей создаст чат-бот, который будет консультировать пользователей по доступным мерам поддержки. Ведомство также намерено использовать технологию при анализе документов заявителей.

Детали указанных проектов в документе не приводятся. РБК направил запросы в перечисленные ведомства.

Ранее источники РБК рассказывали, что МВД планирует использовать нейросети для расследования серийных преступлений и составления «фоторобота» по ДНК нарушителя. Искусственный интеллект при анализе снимков уже применяется в Москве, рассказывал замминистра здравоохранения Павел Пугачев «Российской газете».

В конце ноября была утверждена «дорожная карта» по переводу бюджетного здравоохранения на работу с искусственным интеллектом, по которой к 2024 году не менее 50% учреждений в сфере здравоохранения должны использовать изделия и сервисы, в которых применяется эта технология.

ФНС в апреле этого года внедрила на своем сайте интеллектуального помощника, чат-бота Таксик. Как рассказывал ранее представитель ведомства РБК, для его качественной работы создана структура ответов (сценарии), проведено первичное обучение нейросетевого классификатора. Также служба планирует определять вид деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на основе информации о реализованных товарах и услугах, указанной в чеках всех онлайн-касс. «Анализ такого огромного количества данных потребует использования специально обученной модели искусственного интеллекта. Имеющиеся данные в первую очередь могут быть использованы в расчетах полученных показателей, используемых в разных сферах (экономики и статистики), что позволит вывести аналитику на качественно новый уровень», — говорил представитель ФНС.

Согласно письму Качанова, проекты будут финансироваться в рамках ведомственных программ цифровой трансформации. Эти программы формируют с весны 2020 года, однако они пока не утверждены и объем планируемых на них затрат не объявлен. По информации газеты «Коммерсантъ», только МЧС просит выделить на свою цифровую трансформацию 5,7 млрд руб. из нацпрограммы «Цифровая экономика».

Зачем госсектору искусственный интеллект

Гендиректор ABBYY в России Дмитрий Шушкин считает, что текущий уровень развития технологии искусственного интеллекта позволит реализовать все указанные проекты, но успех внедрения новых решений во многом будет зависеть от конкретной проектной команды, а также готовности к изменениям и адаптации существующих бизнес-процессов.

По словам руководителя проектов big data в промышленности ИТ-компании КРОК Павла Егорова, описанные проекты направлены на повышение эффективности работы ведомств, где-то с точки зрения внутренних процессов, где-то в качестве улучшения сервисной части взаимодействия с гражданами и юрлицами. В то же время он отметил, что часть представленных идей уже существует на рынке в виде готовых отечественных решений и платформ — распознавание документов и образов, интеллектуальные чат-боты, голосовые помощники — или в виде собственных решений в промышленных компаниях, банках, ретейле.

Директор лаборатории по искусственному интеллекту Сбербанка Леонид Жуков указал, что все эти технологии требуют обучения — для них требуется большое количество данных, которые должны быть размечены, то есть всегда нужны примеры. «В то же время использовать алгоритмы нужно осторожно, особенно те, которые детектируют изображения, здесь нужно брать в расчет этические принципы применения технологий, — рассуждает Жуков. — Многие алгоритмы сегодня достаточно экспериментальны и порой непрозрачны для пользователя, а они должны быть 100% верифицированы и прозрачны». По его словам, Сбербанк участвовал в нескольких проектах с использованием искусственного интеллекта, подобных тем, которые намерены внедрять ведомства. «Самое ключевое — не наличие технологий, а масштабирование и внедрение, нужны человеческие и технологические ресурсы. Это главный вызов сегодня не только в России, но и в мире. Инвестиции необходимы и в инфраструктуру, и в людей», — подытожил Жуков.