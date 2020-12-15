Две защиты сливаются в одну

Росприроднадзору и Роспотребнадзору поручено создать единую систему классификации отходов

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила к февралю 2021 года создать единую классификацию опасных отходов. Сейчас систем две — Росприроднадзора и Роспотребнадзора, которые обходятся бизнесу не менее чем в 6 млрд руб. ежегодно

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила руководителям Минприроды, Роспотребнадзора и Росприроднадзора до 10 февраля 2021 года объединить разные классификации опасных отходов. Это следует из ее поручения от 30 ноября. У РБК есть копия поручения, его подлинность подтвердила представитель вице-премьера Марта Галичева.

В документе предписано «завершить работу по разработке нормативных правовых актов <...> по гармонизации законодательства в области охраны окружающей среды (классификация отходов Росприроднадзора. — РБК) и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (Роспотребнадзор. — РБК) в целях выработки единых подходов к классификации отходов».

Как сейчас классифицируют опасные отходы

Сейчас существует две системы классификации отходов по уровню опасности:

В классификации Росприроднадзора (находится в ведении Минприроды), который выдает компаниям паспорта и лицензии на обращение с отходами в соответствии с законом об отходах производства и потребления, есть пять классов степени их опасности, исходя из их влияния на окружающую среду, включая почвы: I класс опасности — это чрезвычайно опасные отходы (в частности, ртуть и плутоний), V класс — практически неопасные отходы (бытовой мусор).

Классификация Роспотребнадзора (входит в систему Минздрава) выделяет четыре класса опасности отходов с точки зрения их влияния на среду обитания и здоровье человека: от чрезвычайно опасных (например, медицинские отходы инфицированных коронавирусом) до малоопасных (от строительного до бытового мусора).

Таким образом, Росприроднадзор классифицирует отходы в зависимости от опасных факторов влияния на компоненты окружающей среды, а Роспотребнадзор — по отношению к здоровью человека и его среде обитания: токсичности, канцерогенности, мутагенности.

Наличие двух классификаций давно признавалось бизнесом избыточным, указывает Любовь Меланевская, глава ассоциации «РусПЭК» (входят Coca-Cola, PepsiCo, Danone и др.). Представители бизнеса получают паспорта отходов и лицензируют операции с ними через Росприроднадзор, но отсутствие санитарного заключения лаборатории Роспотребнадзора, согласно КоАП, может грозить штрафом до 250 тыс. руб. или приостановкой работы предприятия до 90 суток.

Как будет работать единая классификация

Представитель Минприроды сообщил РБК, что речь идет о создании единой классификации по уровню опасности отходов — классов должно быть пять, как и предусмотрено методикой Росприроднадзора. Но министерство планирует добавить в действующий федеральный классификационный каталог отходов (ФККО, его ведет Росприроднадзор) отдельные коды для 70 химических веществ и групп веществ, которые служба признает токсичными и вредными для здоровья человека. По информации министерства, Роспотребнадзор уже подготовил проект методики установления таких веществ в составе отходов.

Планируется, что в рамках объединения двух классификаций в одну Роспотребнадзор получит полномочия по внесению изменений в ФККО. Но дополнения не приведут к необходимости внесения изменений в действующие паспорта отходов, указывает Минприроды в справке «О гармонизации законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения в целях выработки единых подходов к классификации отходов», подготовленной к одному из совещаний. То есть компаниям, уже работающим с отходами разных классов опасности, не придется получать новые разрешения. «При этом будут устранены излишние административные барьеры, связанные с несением затрат юридических лиц на процедуру отнесения отходов к определенному классу опасности по степени воздействия на среду обитания и здоровье человека», — говорится в материалах ведомства.

«Создание единого механизма классификации отходов, безусловно, повысит прозрачность рынка и снимет дополнительную нагрузку на бизнес. Действующие на данный момент две параллельные системы создают путаницу и фактически вынуждают предприятия «ходить по кругу», — отмечает исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» (профессиональный союз производителей и поставщиков продуктов питания) Дмитрий Востриков.

Заместитель председателя комитета РСПП по экологии и природопользованию Юрий Максименко отмечает, что для получения заключения Роспотребнадзора по классам опасности отходов необходимо провести лабораторные исследования каждого вида отходов, которые образует или только собирается образовывать предприятие на протяжении ближайших пяти лет. «Это лаборатории, аккредитованные Роспотребнадзором, берут от 7 тыс. до 25 тыс. руб. за анализ каждого вида отходов. В результате сейчас бизнес платит за такие заключения не менее 6 млрд руб. в год», — сказал он РБК. Такую же оценку ежегодных расходов бизнеса подтверждает и замглавы комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам «Деловой России» Наталья Беляева. Изменятся ли расходы бизнеса в результате гармонизации, собеседники РБК не уточняют.

Меланевская считает целесообразным полностью отказаться от классификации отходов Роспотребнадзора по санитарным показателям. Она предлагает доработать систему Росприроднадзора: паспорта классификации нужно выдавать не на отдельный вид отходов, а на укрупненную группу, как это принято в международной практике. Но Максименко полагает, что Роспотребнадзор не допустит исключения санитарных показателей из единой классификации опасности отходов, поскольку тогда его лаборатории потеряют гарантированный доход.

Представители Росприроднадзора и Роспотребнадзора не ответили на запросы РБК.