Оптимальным полетам нужен дополнительный керосин

Авиакомпании зафиксировали рост расхода топлива после реформы воздушного пространства

Из-за новой системы движения самолетов в европейской части России, заработавшей с 3 декабря, время набора высоты и захода на посадку у бортов увеличилось на 10–15 минут. Компании фиксируют рост расхода топлива

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Авиакомпании столкнулись с увеличением расхода топлива после ввода новой структуры воздушного пространства в европейской части России, которая была запущена в ночь с 2 на 3 декабря. Об этом РБК рассказали источники в крупнейших российских авиакомпаниях и подтвердили представители S7 Airlines, «Победы» и Utair.

Запросов в Росавиацию от авиакомпаний в связи с повышенным расходом топлива при использовании новой структуры воздушного пространства не поступало, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. «В ряде случаев выдерживание новых схем действительно привело к увеличению среднего времени набора высоты и захода на посадку. Это связано с тем, что в связи с COVID-19 интенсивность в 2020 году упала и самолеты до введения структуры летали практически напрямую», — добавил представитель агентства. В целом новая структура разрабатывалась на объемы перевозок 2019 года, которые на 40% выше показателей текущего года.

Зачем нужна новая система полетов Новая структура воздушного пространства в европейской части России охватывает 49 аэродромов, 242 новых участка воздушных трасс и полностью изменила воздушную навигацию — маршруты вылета и прилета, точки входа и выхода, буквенные обозначения и т.д. С вводом новой структуры движения самолетов загруженность авиадиспетчеров должна сократиться примерно на 50%, задержки самолетов при маневрировании перед заходом на посадку в аэропорты уменьшатся более чем на 70%, время полета в Московской воздушной зоне сократится в среднем на 15%, протяженность маршрутов — на 21%, а расход топлива — в среднем на 14%, сообщала Росавиация.

Какие компании стали тратить больше топлива

Про рост расхода топлива из-за новой системы полетов РБК рассказал источник в крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот». По его словам, по новой системе полетов снижение самолетов начинается «значительно» раньше, чем было до ее введения. В итоге расход топлива увеличился в среднем на 10%, добавил он.

Представитель «Аэрофлота» это не комментирует: «Прошла всего неделя со дня введения новых правил. Сейчас преждевременно делать выводы, очевидно, что по итогам тестов будут корректирующие решения».

Как пояснил пилот S7 Airlines, до введения новой структуры воздушного пространства плановое время полета почти всегда с запасом превышало фактическое — то есть полет завершался быстрее, чем было запланировано. А сейчас при той же методике расчета планового времени полета фактическое время полета, наоборот, превышает плановое на 10–15 минут.

Представитель «Победы» сообщил РБК, что в течение первой недели действия новой системы движения самолетов на московских рейсах лоукостера средняя продолжительность набора высоты и снижения выросла на 17 и 22% соответственно, а расход топлива увеличился в среднем на 10 и 42%.

В авиакомпании «Россия» не заметили значительных изменений из-за новой системы полетов. «Анализ выполненных рейсов с 3 по 13 декабря в условиях новой структуры не показал значительных ухудшений топливной эффективности, расход топлива и времени полета сопоставимы со значениями прошлого года, когда рейсы выполнялись в условиях высокой интенсивности воздушного движения», — сказал ее представитель. В «Уральских авиалиниях» отказались от комментариев.

«Сложившаяся ситуация носит временный характер, и в ближайшее время вопрос набора высоты и захода на посадку будет оптимизирован», — отмечают в Росавиации. Представитель ведомства подчеркивает, что новая структура воздушного пространства разрабатывалась при участии ведущих авиакомпаний, в том числе группы компаний «Аэрофлот», которая поддержала ее внедрение, сейчас продолжается работа по оптимизации.

Насколько вырастут расходы компаний

«[При переходе на новую систему полетов] выбирались оптимальные маршруты, для того чтобы наши пассажиры находились меньше в воздухе, меньше сгорало горючего и чтобы снизить выбросы углекислого газа», — говорил глава Росавиации Александр Нерадько в начале декабря.

Но пилот самолета Boeing 737-800 сообщил РБК, что после 3 декабря в среднем на каждом московском рейсе (взлет и посадка) расход топлива вырос на 0,5 т. Флот «Победы» полностью состоит из самолетов этого типа. За первую неделю действия новой системы полетов через Внуково (базовый аэропорт «Победы») она выполнила около 500 взлетно-посадочных операций, рассказал РБК источник в «Победе». Стоимость одной тонны авиакеросина, по данным Росавиации, во Внуково составляет минимум 37 тыс. руб. Соответственно, увеличение расходов на авиационное топливо у «Победы» только за неделю могло составить 9,3 млн руб. Источник в компании подтвердил корректность расчетов.

«Победа» еще в начале июня направляла письмо в рабочую группу по производству полетов Внуково по новой системе, в котором говорилось, что она приведет к росту полетного времени и дополнительным расходам топлива из-за ограничений по высоте и скорости полетов. Об этом говорится в протоколе замечаний и предложений «Победы», копия которого есть в распоряжении РБК. Его подлинность подтвердил источник в компании, который добавил, что эти замечания и доводы не были учтены.

Источник в одной из крупнейших авиакомпаний указывает, что в паспорте федеральной целевой программы «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации» говорится, что помимо повышения безопасности и пропускной способности новая структура воздушного пространства должна привести к снижению расходов топлива. Эта ФЦП предполагает экономический эффект за счет сокращения потерь времени пассажиров в пути в объеме 15 млрд руб. «Но пока мы видим, что новые схемы полетов увеличивают время набора и снижения из Внуково и Домодедово как минимум на 10–15 минут, что существенно для любой авиакомпании», — замечает он.

Дополнительные расходы чувствительны для авиакомпаний на фоне резкого падения перевозок из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений. Российские авиакомпании по итогам 2020 года перевезут на 45% меньше пассажиров, чем годом ранее, — 70 млн против 128,1 млн человек, рассказывал ранее заместитель директора департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса Илья Белавинцев.

Рейтинговое агентство НКР считает, что совокупные потери российских авиакомпаний в 2020 году составят около 350 млрд руб. При неблагоприятном стечении обстоятельств перевозчики рискуют недосчитаться от 380 млрд до 400 млрд руб. Месяц назад Минтранс запросил у правительства 22,4 млрд руб. Эти деньги авиакомпании должны были получить еще в 2019 году как компенсацию роста цен на топливо в 2018-м. Но выплату перенесли на 2020-й из-за отсутствия свободных средств, рассказывал Александр Юрчик, который тогда занимал пост замминистра транспорта. Процесс выделения средств затягивался также из-за разногласий Минтранса и Минфина относительно точного размера компенсации и способа ее распределения. РБК направил запрос в пресс-службу Минтранса.