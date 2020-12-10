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Борьба с исламским радикализмом стартует со школьной парты
Газета № 110 (3277) (1012) Политика,
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Борьба с исламским радикализмом стартует со школьной парты

Французское правительство утвердило законопроект о защите республиканских ценностей
Французское правительство представило законопроект, который должен остановить распространение радикального исламизма в стране, жертвами приверженцев которого за последние годы стали десятки французов
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Как Париж намерен остановить радикальный исламизм

В среду, 9 декабря, французские власти представили законопроект, призванный защитить республиканские ценности и ограничить влияние религиозного экстремизма в стране.

На посвященной законопроекту пресс-конференции премьер-министр Франции Жан Кастекс подчеркнул, что закон носит общий характер и не нацелен на какую-то одну религию. При этом он признал, что на сегодня особенно остро для властей стоит вопрос противодействия радикальному исламизму. «Политическая идеология, известная как «радикальный исламизм», является врагом республики и стремится спровоцировать вражду французов между собой», — отметил он. По словам Кастекса, правительство готово задействовать любые средства для борьбы с радикализмом и его проявлениями. «Свобода не может существовать без гарантии абсолютной безопасности [для граждан]», — подчеркнул премьер. При этом Кастекс добавил, что радикальные исламисты составляют лишь часть мусульманского сообщества и принятые властями Франции меры помогут защитить умеренных мусульман от влияния радикалов.

Согласно законопроекту, защищающему статус Франции как светского общества и включающему в себя около 50 статей, после его вступления в силу:

  • школьники должны будут получать разрешение от властей, для того чтобы обучаться на дому (таким образом планируется ограничить распространение религиозного обучения, которое критиковали власти, указывая на насаждение салафизма при домашнем обучении мусульман);
  • разглашение персональной информации о других людях с целью организации нападения на них будет приравниваться к криминальному деянию;
  • религиозные организации будут обязаны разглашать данные о получении пожертвований на сумму свыше €10 тыс.;
  • общественные организации смогут получать деньги от государства, только обязуясь следовать светским республиканским ценностям.

Кроме того, в законопроекте содержатся меры по борьбе с действиями, наносящими ущерб достоинству других, — в частности, врачам запрещается выдавать так называемые сертификаты девственности, которые требуют от девушек при насильственном браке.

Почему закон стал актуален для Франции

В начале октября президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с речью, в которой раскритиковал появление в стране мусульманских общин, которые живут фактически по собственным законам и не считаются с ценностями и традициями французского общества. «Мы создали этот сепаратизм своими же руками», — заявил Макрон, сравнив ситуацию с «социальным и этническим апартеидом». «Мы создали регионы, в которых заветы республики не реализуются на практике», — сказал он. «Радикальный исламизм» подрывает основы, на которых стоит республика, уверен французский лидер, а сама эта религия переживает кризис, одно из главных проявлений которого — борьба между радикальными и умеренными сторонниками ислама. «Мы должны решительно бороться с проявлениями радикализма [...]», — добавил Макрон.

За последние несколько лет во Франции неоднократно имели место теракты, совершенные исламистскими радикалами. В 2015 году исламисты совершили вооруженное нападение на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo, опубликовавшего карикатуру на пророка Мухаммеда. В 2016 году в День взятия Бастилии на заполненную людьми набережную Ниццы выехал грузовик, погибли 86 человек, ответственность за это взяла на себя группировка «Исламское государство» (запрещена в России). В конце октября 2020 года в пригороде Парижа был убит учитель Самюэль Пати. Его обезглавил 18-летний Абдуллах Анзоров — чеченец, получивший во Франции статус беженца. Это произошло после того, как на одном из уроков, посвященных свободе слова, Пати показал ученикам карикатуры на пророка из журнала Charlie Ebdo.

Как сообщил Макрон, с момента его прихода в Елисейский дворец спецслужбы страны зафиксировали 32 попытки устроить теракты в стране. Наибольшая опасность исламской радикализации, по данным властей, в 15 регионах — там за последнее время были закрыты четыре школы и более десяти общественных организаций.

Церемония прощания с убитым учителем в Париже. Фоторепортаж Гроб с телом убитого учителя несут во двор Сорбонны   Республиканская гвардия держит портрет Самюэля Пати Президент Франции Эмманюэль Макрон   Макрон отдает дань уважения перед гробом убитого Самюэля Пати   Еще 4 фото
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Макрон неоднократно заявлял, что французские власти будут защищать свободу слова в стране. «Мы не откажемся от карикатур, от рисунков, даже если другие отступают», — отметил он, комментируя убийство учителя Самюэля Пати в конце октября. «Самюэль Пати был убит потому, что исламисты хотят разрушить наше будущее, и потому, что знают: с такими скромными героями, как он, они этого не добьются. Они хотят поделить мир на верующих и на тех, кто не верует», — сказал президент, пообещав ограничить влияние исламистов в стране.

Не приведет ли это к обострению противостояния

В результате своих ярких выступлений французский президент столкнулся с критикой со стороны мирового мусульманского сообщества — соответствующие заявления сделали, в частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Чечни Рамзан Кадыров (по его мнению, Пати сам спровоцировал нападение на себя).

Закон о защите светского государства разрабатывался во Франции давно, напомнил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. «Изначально в законе планировалось напрямую декларировать намерение бороться с «исламским сепаратизмом», но потом, как мы видим, текст был смягчен, и все прямые упоминания ислама были убраны», — отметил он в разговоре с РБК.

По мнению эксперта, содержащиеся в законе меры стали ожидаемой реакцией на серию убийств, которые «стали шоком для всей страны». «С одной стороны, Макрон принял меры, способные усилить контроль за мусульманскими организациями и пресечь радикализм, чего от него хотел правый электорат. С другой — текст закона был смягчен, чтобы подстраховаться и минимизировать острую реакцию со стороны мусульманской общины», — говорит Федоров.

«Разумеется, то, что одни считают проявлениями фанатизма, для других — просто следование своей религии. Но в целом в тексте нет ничего, что можно было бы интерпретировать атаку на ислам как религию в целом», — считает эксперт консалтинга Eurasia Group Мужтаба Рахман.

Автор: Евгений Пудовкин.
Теги: Франция , Эмманюэль Макрон , Ислам , Чечня
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