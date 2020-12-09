Никол Пашинян благополучно перенес ультиматум

Армянская оппозиция не смогла вынудить премьера подать в отставку

Во вторник истек поставленный премьеру Армении оппозицией ультиматум, но он так и не ушел в отставку, как требовали его противники. Им, несмотря на широкую поддержку элит, не удается вывести на улицы критическую массу людей

Митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна (Фото: Артем Микрюков / Reuters)

Ультиматум не привел к отставке премьера

8 декабря в полдень истек ультиматум, поставленный армянской оппозицией премьер-министру Николу Пашиняну. Противники премьера, согласившегося после полуторамесячной войны за Нагорный Карабах передать Азербайджану завоеванные Арменией во время первой карабахской войны территории, уверены, что он не должен больше руководить страной и обязан добровольно подать в отставку; в противном случае они обещают массовые протесты и перекрытие трасс.

В итоге на улицы вышли несколько тысяч человек. Они перекрыли несколько улиц в Ереване, а одна из групп на несколько часов остановила работу метрополитена — протестующие спустились на одну из станций, встали в дверные проемы поездов и так заблокировали движение составов. Были задержаны несколько десятков человек, а к вечеру протесты сошли на нет.

На прошлой неделе противники Пашиняна, объединившиеся в «Движение за спасение Отечества», выдвинули единого кандидата в премьер-министры страны. Кандидатуру, которая удовлетворила бы всех участников антиправительственного альянса, искали больше трех недель. В итоге сошлись на 74-летнем Вазгене Манукяне, который очень давно, в 1990–1991 годах, возглавлял правительство республики. В 1992–1993 годах, в разгар первой карабахской войны, Манукян руководил Министерством обороны, а затем долгие годы возглавлял Общественный совет Армении.

5 декабря на митинге в центре Еревана, на котором собрались несколько тысяч человек (по данным оппозиции, рекордные 40 тыс.) и где был окончательно сформулирован ультиматум премьеру, Манукян заявил, что если Пашинян не уйдет сам, его вынудят это сделать: «Пашинян должен понять, что это движение — шанс уйти цивилизованно. Если движение проиграет, то разъяренный народ растерзает его». Манукян заявил о готовности возглавить страну на переходный период — до проведения внеочередных парламентских выборов, на которых сам пообещал не выдвигаться.

Говоря о выполнении подписанного 10 ноября соглашения с Россией и Азербайджаном о Карабахе, он признал, что отказаться от него Армения не сможет. «Мы никогда не смиримся с этим заявлением, но оно де-факто сейчас действует. Мы не можем отказаться от него, поскольку это будет означать возобновление войны с Турцией и Азербайджаном, <...> но заявление составлено неряшливо, там есть множество пробелов, новое правительство должно уточнить все нюансы и решить вопросы в выгодном для нас ключе», — объяснил он задачи будущего кабинета.

Элиты солидарны в протесте, но общество пассивно

Тем временем Пашинян демонстрирует, что уходить не собирается. Перед субботним митингом оппозиции он вышел в прямой эфир на Facebook и заявил, что легально его сместить нельзя, поскольку он пришел к власти законным путем после «единственных в истории парламентских выборов, которые никем не были оспорены». «Смысл происходящих сегодня в Армении некоторых политических процессов ясен. Некоторые круги желают сделать все, чтобы эти выборы так и остались единственными. Не позволим. Власть народа не может быть поставлена под сомнение», — сказал премьер.

Во вторник Пашинян встретился с послом США Линн Трейси, обсудив с ней отношения двух стран и ситуацию в Карабахе.

Но давление на главу правительства растет с каждым днем. Во вторник его призвал уйти в отставку глава армянской апостольской церкви Гарегин II. Ранее за отставку высказались Национальная академия наук, Ереванский государственный университет, ряд общественных организаций, главы городов и руководители общин. Покинуть пост премьера от него потребовали все руководители независимой Армении, которые правили страной с 1991 по 2018 год, — Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян и Серж Саргсян. Ранее к проведению досрочных выборов в парламент призвал и действующий президент Армен Саркисян (после реформы 2015 года полномочия президента были сокращены, страна стала парламентской республикой).

«Все бывшие власти независимой Армении войдут в историю как власти, победившие и освободившие земли, достойно защищавшие родину. А ты — как руководитель, недостойно потерпевший поражение в войне ради собственного кресла, сдавший земли Арцаха, не способный на ведение переговоров», — обратился к премьеру Саргсян, вынужденный отказаться от власти в 2018 году из-за начатых Пашиняном массовых акций протеста. Экс-президент Кочарян, которого после прихода Пашиняна обвинили в попытке свержения государственного строя, заявил, что тому можно дать гарантии безопасности в случае отставки.

Пашинян не собирается сдаваться, отметил в беседе с РБК армянский политолог Александр Искандарян. Он уточнил, что законно отстранить премьер-министра от власти практически невозможно. «Конституция создавалась Сержем Саргсяном под Республиканскую партию, и она сейчас оказалась очень удобной для Пашиняна. При нынешней конфигурации, когда более двух третей в парламенте у правящей фракции, отправить его в отставку невозможно. Нельзя даже отменить военное положение, которое продолжает действовать в стране: для этого нужно более 50% голосов депутатов. Даже чтобы организовать импичмент, нужна поддержка трети депутатов, но и этого у оппозиции в парламенте нет», — напоминает Искандарян.

Из 132 депутатов национального парламента 85 состоят в поддерживающем Пашиняна блоке «Мой шаг», вторая по численности фракция — у оппозиционной «Процветающей Армении», но в ней всего 24 депутата. С 10 ноября из «Моего шага» вышли трое депутатов, 8 декабря заявление об отставке подал еще один член фракции, Арам Хачатрян. Причина отставки не была названа.

По мнению Искандаряна, заставить премьера уйти может только улица. Но пока протест носит скорее элитный, чем массовый характер. «Собрать достаточно людей на улице пока не удается. А задача в том, чтобы сделать протест массовым», — размышляет он. К тому же на стороне Пашиняна играет общественная апатия: «Люди устали и не готовы спустя два года делать еще одну революцию».