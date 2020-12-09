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За небесным маневром «Победы» последовал кадровый
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За небесным маневром «Победы» последовал кадровый
Газета № 109 (3276) (0912) Бизнес,
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За небесным маневром «Победы» последовал кадровый

Совет директоров ведущего российского лоукостера наказал причастных к акции в поддержку Артема Дзюбы
Гендиректору «Победы» Андрею Калмыкову, наказания которого добивалась Росавиация, объявлен выговор за полет в поддержку футболиста Артема Дзюбы, выполненный по траектории, похожей на фаллический символ. Его заместителя уволили
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Совет директоров «Победы» (входит в группу «Аэрофлот») на заседании, состоявшемся во вторник, 8 декабря, объявил выговор генеральному директору лоукостера Андрею Калмыкову, а один из его заместителей был уволен после расследования истории с полетом 11 ноября в небе над Нефтекамском, траектория которого была похожа на фаллический символ. Об этом РБК рассказал источник, близкий к совету директоров «Победы».

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Росавиация проверит «Победу» из-за траектории полета в поддержку Дзюбы Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Вопрос об «авиационном событии» с участием самолета «Победы» 11 ноября рассматривался на совете директоров среди прочих вопросов повестки дня, сказал собеседник РБК. Он не уточнил, какой именно заместитель Калмыкова «освобожден от занимаемой должности». Представитель «Аэрофлота» подтвердил эту информацию, но от дальнейших комментариев отказался.

За что Калмыков получил выговор

Инцидент произошел при выполнении рейса из Москвы в Екатеринбург, на борту самолета находилось более 100 пассажиров. Из-за отклонения от маршрута для выполнения виражей над Нефтекамском самолет прибыл в екатеринбургский аэропорт Кольцово с опозданием в 32 минуты. «Мы не знаем, что именно могло померещиться в траектории полета нашего самолета, но, возможно, что капитаны «Победы» так выразили поддержку капитану сборной [России по футболу] Артему Дзюбе и показали свое отношение к его травле», — прокомментировал тогда представитель компании. Незадолго до этого, в ночь на 8 ноября, в интернете появилось интимное видео с участием нападающего сборной России по футболу Артема Дзюбы, которого даже исключили из заявки команды на ноябрьские матчи. Тренерский штаб объяснил отказ от вызова Дзюбы желанием «оградить футболиста и всю команду от лишнего негатива».

Почти сразу проверкой траектории полета «Победы» занялась Росавиация. После расследования она пришла к выводу, что действия пилотов могли повлиять на безопасность полета, а в случившемся обвинила руководство «Победы». Комиссия Росавиации посоветовала «Аэрофлоту» «рассмотреть вопрос о соответствии руководства ООО «Авиакомпания «Победа» занимаемой должности». Кроме того, она рекомендовала направить отчет в правоохранительные и надзорные органы «для применения мер воздействия в отношении персонала» «Победы».

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Иванов призвал наказать виновных за хулиганский полет «Победы» Сергей Иванов


1 декабря специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов также призвал наказать виновных за «хулиганский» полет «Победы». «Я не прокурор и не следователь, но, как мне доложили, это хулиганство было санкционировано руководством авиакомпании «Победа». Считаю, что как минимум моральная ответственность за случившееся лежит на руководстве компании, и, на мой взгляд, должны последовать кадровые выводы», — сказал тогда Иванов. По мнению Иванова, компания подвергла риску более 100 пассажиров, а произошедшее является грубым нарушением авиационной безопасности.

После критики Росавиации и Иванова стало понятно, что «дело без жертв не обойдется», говорил РБК источник в группе «Аэрофлот». Аналитики «ВТБ Капитала» в своем обзоре назвали возможную смену гендиректора «Победы» после расследования Росавиации одним из основных рисков для стоимости акций «Аэрофлота». Аналитик БКС Анастасия Егазарян добавляла, что лоукостер становится основным драйвером для роста всей группы, а также ее рентабельности. На фоне общего чистого убытка группы «Аэрофлот» за третий квартал 2020 года в 21,136 млрд руб. «Победа» получила 3,65 млрд руб. чистой прибыли.

Калмыков отказывался комментировать претензии регулятора до получения отчета Росавиации. Он подчеркивал, что безопасность авиакомпании постоянно оценивает европейское агентство EASA. «У авиакомпании «Победа» самый лучший коэффициент безопасности полетов. Я думаю, это объективный критерий, по которому можно оценивать безопасность», — указывал топ-менеджер. По состоянию на 8 декабря с учетом данных всех проверок, внесенных в единую базу данных EASA, за последний год, начиная с 9 декабря 2019 года, и результатов этих проверок текущее значение показателя коэффициента безопасности полетов SAFA RATIO составляет ноль (ни одного выявленного нарушения), уточнил РБК представитель «Победы».

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«Выговор является одной из трех мер дисциплинарного взыскания, предусмотренных Трудовым кодексом, не такой мягкой, как замечание, но и не столь строгой, как увольнение», — говорит управляющий партнер бюро «Бишенов и партнеры» Алим Бишенов. По сути, это просто закрепленное на бумаге в форме акта замечание в отношении конкретного сотрудника, допустившего проступок при исполнении служебных обязанностей. Выговор заносится в личное дело сотрудника, но в качестве записи в трудовую книжку не вносится и чаще всего никаких серьезных правовых последствий не несет, добавляет он. «В целом выговор — это такой пережиток советской системы проведения воспитательных работ, на поруки уже не берут, на вид не ставят, но выговор получить еще можно, хотя за пределами бюджетной сферы такая мера дисциплинарного взыскания сегодня встречается исключительно редко», — замечает эксперт. В соответствии с нормами трудового права выговор фиксирует факт нарушения при исполнении должностных обязанностей, недостаточного для увольнения сотрудника, но неоднократное неисполнение должностных обязанностей дает право работодателю уволить наемного сотрудника.

Что известно из отчета комиссии Росавиации

Комиссия Росавиации в ходе расследования изменения траектории полета выявила, что руководство «Победы» не выполнило как минимум три из 13 обязательств, которые задекларированы во внутренней политике авиакомпании в области безопасности полетов, следует из отчета по итогам расследования (РБК ознакомился с копией, содержание документа РБК подтвердил источник в Росавиации).

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За день до этого «Победа» представила план полета на осуществление рейса 10 ноября из Москвы в Санкт-Петербург с выполнением части маршрута по траектории фаллического символа. В авиакомпании объяснили необходимость отклонения от маршрута тренировкой по сливу топлива. При этом ее самолеты не оборудованы системой слива топлива в полете. А федеральные авиационные правила запрещают пилотам при перевозке пассажиров имитировать аварийную обстановку или отказы в работе систем. Госкорпорация по организации воздушного движения (ОрВД) 10 ноября не позволила пилотам «Победы» отклониться от маршрута.

Представители «Победы» отказались предоставить комиссии Росавиации пояснения по полету Москва — Петербург, сославшись на то, что она расследует другой инцидент на рейсе Москва — Екатеринбург, произошедший на следующий день, говорится в отчете.

Необходимость маневров на рейсе 11 ноября, траектория которых была похожа на фаллический символ, пилоты объяснили подозрением на неисправность датчиков ориентации. В отчете комиссии указано, что свидетельств того, что датчики действительно были неисправны, не найдено. Маневрирование не требовалось для проверки навигационного оборудования.

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Комиссия предположила, что действия пилотов «были санкционированы или осуществлялись с ведома руководства ООО «Авиакомпания «Победа». В качестве подтверждения этого в отчете приводится информация о том, что экипаж после полета не сделал в бортовом журнале записи об отказах или неисправностях, а авиакомпания не стала проводить разбирательство из-за отсутствия этой записи. События 10 и 11 ноября «продемонстрировали несостоятельность руководства авиакомпании в вопросе обеспечения культуры безопасности полетов», посчитала комиссия Росавиации.

Автор: Максим Талавринов.
Теги: Андрей Калмыков , авиация , Артём Дзюба , «Победа» , «Аэрофлот»
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