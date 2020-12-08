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Исчерпанный «Диалог»
Газета № 108 (3275) (0812) Политика,
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Исчерпанный «Диалог»

Основанный Алексеем Кудриным фонд будет расформирован после Нового года
Основанный Алексеем Кудриным фонд «Диалог», который занимается поддержкой Комитета гражданских инициатив, будет закрыт в начале 2021 года. Общероссийский гражданский форум, который также финансировался фондом, продолжит работу
Алексей Кудрин
Алексей Кудрин (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

После Нового года Фонд развития гражданских инициатив «Диалог», основанный главой Счетной палаты Алексеем Кудриным, будет переформирован — об этом рассказали РБК три близких к фонду источника. Фонд осуществляет «научно-исследовательскую, информационно-аналитическую и консультативную работу», указано на его сайте, а также выделяет средства на различные программы Комитета гражданских инициатив (КГИ) и на ежегодное проведение Общероссийского гражданского форума (ОГФ).

В пресс-службе КГИ уточнили, что вскоре должна произойти реорганизация фонда «Диалог» и что в нынешнем виде он не сохранится. «Продолжат самостоятельно развиваться два крупных успешных проекта, которые в свое время были запущены фондом, — Общероссийский гражданский форум и Национальная премия «Гражданская инициатива», — сообщили РБК в пресс-службе организации. — Что касается КГИ, то в его работе изменений не предполагается».

Часть сотрудников «Диалога» могут перейти в другие основанные Кудриным НКО. Уже давно идут разговоры и о расформировании КГИ, уточнили источники РБК. «Кудрин тяготится КГИ уже несколько лет, из КГИ ушел экономист Евгений Гонтмахер, а он вел около трети всех проектов комитета, — пояснил один из источников РБК. — Кудрину сейчас не нужна такая политическая активность».

Комитет гражданских инициатив был создан Алексеем Кудриным в 2012 году, в том же году появился Фонд Кудрина по развитию гражданских инициатив, позже трансформировавшийся в Фонд развития гражданских инициатив «Диалог». Создатели КГИ называли предпосылками его создания выборы в Госдуму 2011 года и последовавшие за ними протесты на Болотной площади. В состав комитета вошли либеральные эксперты и политики, в том числе Никита Белых, губернатор Кировской области, впоследствии осужденный за взятку.

В 2013 году КГИ и Фонд Кудрина провели в Москве первый Общероссийский гражданский форум, который с того момента проходит ежегодно. В разные годы его посещали руководители федеральных и региональных ведомств, министры, губернаторы и мэры, в том числе Сергей Собянин, министр здравоохранения Вероника Скворцова, глава ЦИК Элла Памфилова и другие.

Весной 2018 года Алексей Кудрин был назначен председателем Счетной палаты, а КГИ возглавил бывший министр экономики, научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.

При этом Общероссийский гражданский форум продолжит существование. Собеседники РБК указывают, что если изначально форум задумывался как политическое событие, то с 2018 года он становился все более аполитичным и «уходил в сторону гражданского активизма». По их мнению, самым аполитичным стало мероприятие 2018 года, главная тема которого была обозначена как «счастье». «Очень абстрактно, очень аполитично и никому не обидно» — так охарактеризовал форум 2018 года один из источников РБК.

КГИ и ОГФ изначально были нужны Кудрину как площадки для сохранения в публичной политике после ухода в отставку с должности министра финансов в 2011 году, считает политконсультант Петр Быстров. Но сейчас у Кудрина есть возможность активного участия в политике в качестве председателя Счетной палаты, поэтому в прежних проектах он заинтересован куда меньше, чем раньше. Теперь у него есть более статусная площадка для связи с властью: он может использовать должность председателя как канал политической коммуникации, заключил Быстров. 

Сначала КГИ и ОГФ не мешали власти: напротив, они служили «способом выпуска пара» для либеральной общественности, сказал РБК политолог Константин Калачев. Однако затем ситуация поменялась: «закрутились гайки», власть начала строже относиться к критическим высказываниям, пусть и на дружественных площадках. Кроме того, Кудрин вернулся на госслужбу и как председателю Счетной палаты ему нужна не публичность, а доверие президента, добавил Калачев.

В декабре 2019 года РБК сообщал о том, что в КГИ планируют закрыть большую часть программ, а в фонде «Диалог» — сократить большую часть штата. Тогда причиной этого назвали уменьшение финансирования фонда от «Норникеля». Тогда же о своем уходе из КГИ и ОГФ заявил Евгений Гонтмахер. Количество программ КГИ за последний год сократилось с четырнадцати до девяти.

Автор: Евгения Кузнецова.
При участии: Юлия Старостина.
Теги: Алексей Кудрин , Комитет гражданских инициатив
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