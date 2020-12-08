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₽100 млрд разменялись на альтернативы
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Газета
₽100 млрд разменялись на альтернативы
Газета № 108 (3275) (0812) Финансы,
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₽100 млрд разменялись на альтернативы

Вкладчики Сбербанка сняли с депозитов рекордную сумму
Рублевые депозиты населения в Сбербанке в ноябре сократились более чем на 100 млрд руб. — это самый сильный отток с кризисного декабря 2014 года. Клиенты снимают сбережения из-за низких ставок, вложений в ипотеку и валюту
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В ноябре Сбербанк столкнулся с новым оттоком средств с рублевых депозитов физлиц: остатки на этих счетах сократились на 101,1 млрд руб. (-1,2% по сравнению с октябрем), следует из его отчетности по РСБУ на 1 декабря. Такого не было с кризиса 2014 года — тогда в декабре на фоне паники на валютном рынке граждане сняли с депозитов в Сбербанке 166,7 млрд руб., оценил по просьбе РБК аналитик банка БКФ Максим Осадчий. В 2020 году на фоне нового кризиса и пандемии клиенты крупнейшего банка массово закрывали рублевые депозиты в мае (-69,5 млрд руб.), августе (-53,1 млрд руб.), сентябре (-45,1 млрд руб.) и октябре (-67,7 млрд руб.), следует из оборотных ведомостей Сбербанка за разные периоды.

Валютные депозиты физлиц в Сбербанке в ноябре также сократились — на $52,6 млн (-0,2%). Отток по этим счетам продолжается третий месяц подряд, хотя и не был таким же серьезным, как в сентябре, когда на фоне ослабления рубля валютные вклады снизились на $441,8 млн. Средства населения на рублевых и валютных текущих счетах в ноябре, наоборот, выросли: на 143,4 млрд (+4,5%) и $636,8 млн руб. (+10,1%) соответственно.

Отток депозитов населения связан с изменением сберегательного поведения россиян, сообщил РБК представитель Сбербанка. В ноябре общий объем средств физических лиц в рублях на счетах в Сбербанке увеличился на 0,4%, «что является очень хорошим показателем для ноября», добавил он (в этом показателе учитываются средства на счетах эскроу, которые используются для оплаты квартир в новостройках). В целом на динамику вкладов влияет переток средств на накопительные счета, в облигации и на эскроу-счета из-за роста спроса на первичное жилье, объяснили в Сбербанке.

Почему россияне закрывают вклады

Сокращение рублевых депозитов физлиц продолжается уже четыре месяца, это связано с низкими процентными ставками по сберегательным продуктам, говорит Осадчий: «Видимо, на этот раз «Сбер» не предложил клиентам привлекательные сезонные вклады, так как есть приток госсредств». По оценкам эксперта, в ноябре депозиты Казначейства в Сбербанке увеличились на 264,1 млрд руб., до 726,6 млрд руб., иные привлеченные средства от Казначейства выросли на 142 млрд руб. и по итогам месяца превысили 900 млрд руб.

Экономика
Казначейство вернуло банкам рекордные октябрьские госзаймы Фото: Андрей Любимов / РБК

По данным портала banki.ru, в ноябре Сбербанк запустил акционный депозит «Выгодный сезон», а до конца месяца действовал сезонный вклад «Дополнительный процент», но по этим продуктам ставки варьировались от 2,7 до 4,3% годовых в зависимости от срока вклада. «Судя по всему, существенная часть вкладчиков не видит резона в переоформлении вкладов при их текущей доходности», — соглашается управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. Он отмечает, что сбережения населения направляются на текущее потребление, аккумулируются на текущих счетах либо размещаются в более доходные и необязательно банковские инструменты. «Тренд сохранится в декабре и начале 2021 года. Далее в зависимости от динамики ключевой ставки и депозитной политики банков», — подчеркивает Беликов.

Кроме того, доходность рублевых вкладов «снизилась столь значительно, что для части вкладчиков уже не компенсирует волатильность курса», поэтому часть клиентов теперь предпочитают хранить деньги в валюте, добавляет аналитик. «Но пока динамика слабовата, чтобы говорить об устойчивой тенденции», — указывает он.

Еще одна возможная причина оттока именно рублевых вкладов в Сбербанке — необходимость клиентов предоставлять первоначальный взнос по ипотеке, говорят эксперты. В ноябре «Сбер» выдал розничные кредиты на 468 млрд руб., более половины из них пришлось на ипотеку, сообщалось в пресс-релизе кредитной организации. За тот же период остатки клиентов на специальных эскроу-счетах, где аккумулируются средства на покупку недвижимости по договорам долевого участия, выросли рекордно — на 94,5 млрд руб., отмечает Осадчий. С начала года показатель вырос в восемь раз и достиг годового максимума, оценивает Беликов.

По его словам, переток средств из депозитов на счета эскроу «пока терпимый», но сохранение тренда в ближайшие месяцы несет риски. «Постепенно это может ухудшать срочную структуру пассивов, что, конечно, потребует замещения оттоков вкладов срочными ресурсами в целях обеспечения устойчивости пассивов», — поясняет аналитик.

Финансы
Набиуллина призвала «своевременно» свернуть программу льготной ипотеки Эльвира Набиуллина

Банк России еще не раскрывал статистику по выдаче ипотеки в ноябре, но ранее фиксировал бум на этом рынке. За девять месяцев 2020 года ипотечный портфель банков вырос более чем на 14%, банки оформили ссуды на 3,25 трлн руб. — это больше, чем в рекордном для ипотечного рынка 2018 году. Активизация спроса в ипотеке связана с новой льготной госпрограммой, поясняла глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она также призывала своевременно свернуть господдержку, чтобы не допустить перегрева на ипотечном рынке. Госпрограмма льготной ипотеки действует до 1 июля 2021 года.

Что происходит в других банках

Сбербанк первым из крупнейших банков публикует ноябрьскую отчетность, данных ЦБ по сектору в целом также пока нет. РБК направил запросы в крупнейшие кредитные организации.

  • В Газпромбанке не ответили на вопрос РБК, испытывал ли он отток средств с депозитов физлиц в ноябре. Там подчеркнули, что тенденция этого года — постепенный переток из депозитов в альтернативные или инвестиционные продукты с потенциально более высокой доходностью.
  • В ВТБ, «Открытии», «Уралсибе» и Тинькофф Банке подтвердили сокращение вкладов, но не раскрыли конкретных показателей. «Мы не видим значимого увеличения оттока среди существующих вкладчиков, в то же время мы наблюдаем существенное замедление притока новых средств как от новых, так и от существующих клиентов банка», — сказал представитель «Открытия». В Тинькофф Банке отметили, что «отток по вкладам в ноябре даже меньше, чем в октябре».
  • «Основные причины продолжающегося тренда — рост потребительской активности населения в сезон распродаж и перед новогодними праздниками, а также повышающийся интерес граждан к альтернативным инструментам сбережений», — объяснили в ВТБ. В частности, клиенты перераспределили часть средств на накопительные счета и в инвестиционные продукты с большей доходностью.
  • Отток связан с активностью клиентов летом, введением с 2021 года НДФЛ на доходы со вкладов свыше 1 млн руб. и резким снижением ставок летом, отмечают в «Уралсибе».
  • В Почта Банке сообщили, что по итогам ноября депозитный портфель вырос более чем на 1 млрд руб. На 1 ноября объем срочных вкладов физлиц в Почта Банке составлял 148,3 млрд руб., следует из его отчетности по РСБУ.
Автор: Юлия Кошкина.
Теги: Сбербанк , вклады
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