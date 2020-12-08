Говядина превращается в деликатес

В России продолжают расти цены на мясо

Сейчас 1 кг говядины стоит в 3,6 раза дороже курицы. Но, как уверяют производители, чтобы разведение коров было рентабельным, цены должны еще вырасти хотя бы на 15%. Этому может способствовать отмена тарифных квот для импортеров

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Что происходит с ценами на говядину

В этом году цены на говядину установили новый рекорд, рассказали РБК в Национальном союзе мясопереработчиков. По его информации, производственные цены на мясо крупного рогатого скота за девять месяцев 2020 года выросли на 17,5%. Цены на говядину поступательно росли весь 2019 год, небольшая коррекция наблюдалась с февраля по май 2020-го, во время первой волны пандемии, после чего цены снова взлетели и к концу сентября превысили уровень января, уточняет исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина.

Оптовые цены на говядину у производителей действительно подросли, свидетельствуют данные Минсельхоза. Оно в своих материалах указывает, что средневзвешенная цена на полутушу говядины у сельхозпроизводителей по состоянию на 25 ноября составила 243,87 тыс. руб. за тонну, что почти на 6% больше, чем в конце ноября 2019-го, и на 8% — чем в конце ноября 2018-го.

Последние доступные сведения Росстата о розничных ценах также говорят о подорожании говядины. В октябре этого года 1 кг говядины (кроме бескостного мяса) в рознице стоил в среднем 356,8 руб., что на 3% больше, чем годом ранее. Цена бескостной говядины в рознице составила 503,4 руб. за килограмм, что также на 3% больше, чем в 2019-м. Это максимальные значения по крайней мере с 2017 года.

Говядина в основном используется в качестве сырья в мясопереработке, кроме того, для нее важный канал сбыта — сегмент HoReCa (отели, рестораны и кафе) и организованное питание детей в дошкольных и школьных учреждениях, отмечают в Национальном союзе мясопереработчиков.

Для потребителей это более дорогой продукт по сравнению с другими видами мяса. В октябре 1 кг говядины (без костей) в рознице стоил на 41% дороже свинины (356,5 руб.) и в 3,6 раза дороже курицы (140,6 руб.), следует из данных Росстата. По пищевой ценности говядина существенно превосходит свинину и мясо птицы, но из-за высокой стоимости ее доля в рационе россиян снижается, констатирует Лучкина.

Почему дорожает мясо

Рост цен связан в том числе с подорожанием импортного мяса из-за девальвации рубля, указывают в Национальном союзе мясопереработчиков. При этом собственное производство говядины в России растет медленно: по оценке Национальной мясной ассоциации, в 2020 году в стране будет произведено около 1,65 млн т говядины, что лишь на 1,5% больше, чем в прошлом году.

Собственное производство говядины не закрывает потребности страны: годовое потребление оценивается в 2 млн т, большая часть импорта поступает из Белоруссии, отмечает руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. В январе—сентябре 2020 года в Россию были завезены, по информации Федеральной таможенной службы, 192,1 тыс. т свежего, охлажденного и замороженного мяса крупного рогатого скота, из них Белоруссия поставила 71,8 тыс. т, Парагвай — 51,3 тыс. т, Бразилия — 40,2 тыс. т.

В России половина поголовья крупного рогатого скота сосредоточена в личных подсобных хозяйствах, количество которых сокращается, отмечает Юшин. По его словам, крупные агрохолдинги неохотно идут в эту отрасль из-за того, что производство говядины более затратное, чем птицы или свинины, сроки окупаемости — более длинные (10–12 лет для проекта с нуля), а текущие цены на говядину не позволяют сделать это производство достаточно рентабельным. Чтобы производство говядины стало привлекательным для инвесторов, цены на нее должны вырасти минимум на 15%, уверены в Национальной мясной ассоциации.

Будет ли говядина дорожать дальше

Увеличению цен может способствовать изменение таможенного регулирования для импортной говядины. В начале ноября правительственная комиссия одобрила отмену с 1 января 2022 года тарифных квот на ввоз в Россию мяса крупного рогатого скота и введение «плоской» ставки таможенной пошлины 27,5%.

Тарифные квоты на мясо крупного рогатого скота были введены в 2003 году, что позволяло завезти установленный объем мяса по льготной ставке. В 2020 году квота на ввоз говядины составляет 570 тыс. т, но поскольку в отношении ряда стран — весь ЕС, США, Украина и др. — введено продэмбарго, другие страны могут завезти в Россию всего 417 тыс. т говядины по льготной ставке 15%. При ввозе сверх установленных объемов продукция облагается пошлиной по ставке 50%. При этом развивающиеся страны пользуются преференцией и при ввозе мяса по тарифной квоте платят только 75% ставки, то есть около 11,25%.

Инициатором пересмотра тарифной политики выступила Национальная мясная ассоциация. Как объясняет Юшин, страны, имеющие квоту, не выбирают ее полностью: в этом году будет завезено около 200 тыс. т импортной говядины, а поскольку импорт снижается, механизм квот неэффективен. Другие страны, напоминает Юшин, защищают свой рынок — например, в Таиланде таможенная пошлина при ввозе мяса крупного рогатого скота равна 60%, в Марокко — 200%.

Решение об отмене тарифных квот и введении «плоской» пошлины будет вынесено на обсуждение совета Евразийской экономической комиссии, уточнили РБК в Минсельхозе. Инициатива России об отмене тарифных преференций для мяса, ввозимого из развивающихся стран, уже находится на рассмотрении в комиссии, добавляет представитель Минэкономразвития. Оба министерства считают, что переход от квотирования к «плоской» пошлине будет способствовать росту отечественного производства и стимулировать импортозамещение.

Но в Национальном союзе мясопереработчиков предупреждают: изменение в таможенно-тарифном регулировании приведет к увеличению цен на говядину, которые и так выросли в этом году из-за девальвации рубля. Отечественное производство крупного рогатого скота необходимо развивать, но отменять тарифные квоты следует только после достижения целевых показателей по развитию отрасли, считает Лучкина. По ее словам, квоты на импорт говядины создают подушку безопасности, давая возможность поддерживать на рынке необходимый объем предложения и, как следствие, приемлемый уровень цен для потребителей.

Из-за принятого правительственной комиссией решения и с учетом ослабления рубля стоимость говядины для россиян в рознице может вырасти более чем на треть, опасаются переработчики. В результате, обращают внимание в Национальном союзе мясопереработчиков, говядина может стать недоступной для большинства населения, причем подорожание этого мяса отражается и на широком ассортименте мясной продукции — например, это детское питание, социальное питание в дошкольных заведениях, фарш, полуфабрикаты, колбасы, продукция HoReCa.

Сергей Юшин, представляющий интересы производителей, допускает, что цены на говядину из-за изменения тарифной политики могут вырасти. Вопрос о том, как отмена тарифных квот и введение «плоской» пошлины скажется на ценах, обсуждался в конце октября на совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко. Минсельхоз, как следует из имеющегося у РБК протокола совещания, рисков роста оптовых и розничных цен на мясо не видит. В самом министерстве на этот вопрос не ответили.