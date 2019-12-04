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Россельхознадзор ограничит поставки говядины из Аргентины и Парагвая

Россельхознадзор с 18 декабря 2019 ограничит поставки в Россию говядины и субпродуктов ряда предприятий Аргентины и Парагвая, говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

Под ограничения попадают пять компаний Аргентины: Azul Natural Beef S.A., Frigorifico General Pico S.A., Matadero y Frigorifico EL Mercedino S.A., Rafaela Alimentos S.A., Frigorifico H.V.S.A., а также одно предприятие Парагвая — Frigorifico Norte S.A. Этот шаг вызван тем, что в их продукции был обнаружен стимулятор роста мышечной массы «рактопамин», поясняет Россельхознадзор.

В ведомстве отметили, что использование в производстве пищевой продукции рактопамина и других стимуляторов роста мышечной массы животных запрещено российским законодательствам. Также запрещен ввоз на территорию России продуктов, которые содержат указанные вещества.

В Россельхознадзоре добавили, что служба может ввести ограничения на ввоз в Россию говядины и продукции из мяса крупного рогатого скота со всех предприятий Аргентины и Парагвая. Ведомство планирует провести переговоры с компетентными ведомствами этих стран 6 декабря.

Аргентина и Парагвай — крупные поставщики мяса для российского рынка. По данным Россельхознадзора, в 2018 году из Аргентины в Россию было экспортировано 39,1 т говядины, а из Парагвая — 112,6 т. За 2019 год предприятия Парагвая поставили в Россию 74,9 т говядины.

Теги: Россельхознадзор, говядина, Аргентина, Парагвай
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