Ассамблея вернулась к Николасу Мадуро

В Венесуэле прошли парламентские выборы

На прошедших 6 декабря выборах в парламент Венесуэлы большинство голосов получил пропрезидентский альянс. Значительная часть оппозиции выборы игнорировала, и эксперты прогнозируют обострение противостояния в стране

Николас Мадуро (Фото: Carolina Cabral / Getty Images)

Альянс «Великий патриотический полюс», в который входит Единая социалистическая партия Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро, одерживает победу на парламентских выборах. По итогам подсчета 82% голосов Мадуро с союзниками получает 67,6%, оппозиционный блок «Демократический альянс» — 18%. Такие данные приводит агентство EFE. Явка составила всего 31% (правом голоса в Венесуэле обладают около 20 млн человек).

Мадуро уже заявил, что его сторонникам удалось вернуть большинство в Национальной ассамблее. От Единой соцпартии в нее в числе прочих баллотировались жена президента Силия Флорес и сын Николас Мадуро Гуэрра. Reuters утверждает, что Флорес депутатский мандат получит. Всего в выборах участвовали 14 тыс. кандидатов от 107 политических сил.

Почему Гуаидо ослабил бойкотом свои позиции

Парламент Венесуэлы — Национальная ассамблея — избирается на пять лет. Перед этими выборами число депутатов было увеличено с 167 до 277. Председатель Национального избирательного совета Индира Альфонсо объяснила, что это необходимо из-за резкого роста числа политических партий, которые намеревались участвовать в выборах.

Пять лет назад выборы в парламент выиграла оппозиция — блок «Круглый стол демократического единства» получил 109 мест. Тогда Единая соцпартия проиграла впервые за 16 лет. Сейчас повторить этот результат оппозиционные силы не смогли — сказались раскол и решение наиболее популярных партий выборы бойкотировать, несмотря на обещание Мадуро в случае выигрыша оппозиции уйти в отставку.

Инициатором бойкота стал Хуан Гуаидо, объявивший себя в начале 2019 года президентом страны и получивший признание США и других западных стран. Свое решение он объяснил тем, что был избран председателем Национальной ассамблеи, а результаты выборов президента, на которых победил Мадуро, были сфальсифицированы. В августе этого года Гуаидо призвал не участвовать в выборах 27 оппозиционных партий. Оппозиционер ссылался на отсутствие свободы и справедливости в их проведении и выражал уверенность, что власти используют административный ресурс. «Все требования, которые оппозиция выдвигала на протяжении долгого времени, например изменение состава Национального избирательного совета и изменение принципов мониторинга выборов, властью не были удовлетворены, а потому оппозиция посчитала, что выборы не будут легитимными», — объяснил заместитель директора Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь.

С Гуаидо спорил другой популярный оппозиционный политик, бывший губернатор штата Миранда Энрике Каприлес, дважды баллотировавшийся на пост президента. Он утверждал, что оппозиция может получить хороший результат, если создаст систему мониторинга и пригласит наблюдателей из ЕС. Но в сентябре стало известно, что Евросоюз отказался от наблюдения за выборами, потому что правящая партия не выполнила минимальных условий для того, чтобы процесс считался достоверным и прозрачным, сообщила венесуэльская El Nacional. В итоге Каприлес также отказался от участия в выборах. По словам Розенталя, официальная причина отказа — пандемия, но эксперт не исключает, что было давление со стороны других секторов оппозиции.

Решение большей части оппозиции бойкотировать выборы является ошибкой, уверен Розенталь. «Хуан Гуаидо мог претендовать на пост главы государства, являясь спикером Национальной ассамблеи. Сейчас, если он лишится этого поста, какие у него будут законные основания претендовать на пост, непонятно», — объясняет эксперт. Он полагает, что оппозиция не признает выборы, и заявит, что старый состав парламента продолжит работать, а власти будут считать, что выборы состоялись, что приведет к дальнейшему обострению ситуации в стране.

Стоит ли ждать уличных протестов

Благодаря тому что выборы бойкотировала не вся оппозиция, представители ее умеренной части будут представлены в ассамблее.

Тем не менее эксперты ожидают всплеска протестной активности. Протесты продолжались в стране большую часть 2019 года, но постепенно утихли. К нестабильной политической ситуации добавляется продолжающееся ухудшение экономической. Экономика Венесуэлы падает седьмой год подряд. По данным Аналитического центра при правительстве России, в 2019 году размер номинального ВВП республики составил треть от уровня 2013 года. Венесуэла находится на 173-м месте (из 183) в рейтинге восприятия коррупции. По экономике ударили санкции США, которые действуют с 2014 года, выросла миграция. К июню 2020 года из страны уехали 5,1 млн человек (согласно докладу ЮНИСЕФ) при населении 28 млн. «Ситуация довольно взрывоопасная, а социальные протесты и выход на улицу традиционны для страны», — говорит Розенталь, отмечая, что видна некоторая усталость общества от политической борьбы.

Оппозиция во главе с Гуаидо от планов свергнуть режим Мадуро не отказывается. Однако в ближайшей перспективе это маловероятно, считает почетный президент, старший научный сотрудник американского аналитического центра «Межамериканский диалог» Питер Хаким. «Провозглашение Гуаидо главой государства и санкции США, возможно, наоборот, привели к укреплению позиций Мадуро, оппозиция не смогла преодолеть трудности и конкуренцию. Тот факт, что оппозиция так тесно связала себя с Трампом, сейчас усложняет альтернативные варианты», — объяснил эксперт в беседе с РБК.

Гуаидо не смог достичь практически ни одной из декларированных целей, хотя и осложнил правительству жизнь, продолжает Розенталь, а когда такое происходит, оппозиция неизбежно начинает фрагментироваться, возможно и недовольство стилем руководства. Правительство Мадуро по-прежнему контролирует силовые ведомства и министерства, обладает некоторой общественной поддержкой. «Поддержка чавизма значительно больше, чем поддержка Мадуро: государство Чавеса обладало серьезными механизмами выживания, которые нелегко расшатать. Поэтому, как только у Гуаидо не получилось прийти к власти блицкригом, в первые несколько недель, ситуация перешла в затяжную фазу и стало очень сложно добиться какого-то ее серьезного изменения», — размышляет Розенталь. По его мнению, пандемия в итоге сработала на Мадуро, поскольку в том числе замедлила все общественно-политические процессы в стране.

Изменится ли позиция США при Байдене

Нынешний президент США Дональд Трамп и его спецпредставитель по Венесуэле Эллиот Абрамс активно поддерживали Гуаидо. США вводили санкции в несколько раундов, в итоге под персональные ограничения подпали 159 представителей правительства, более чем у тысячи человек были аннулированы американские визы. За время президентства Трампа финансовые санкции были применены к 102 венесуэльским чиновникам, под них подпал и Мадуро с членами семьи.

В период президентства Джо Байдена политика Вашингтона в отношении Каракаса может быть смягчена, но кардинально не изменится. «Байден, возможно, несколько изменит направление политики США в отношении Венесуэлы, чтобы поддержать диалог между оппозицией и режимом», — полагает Хаким. Демократы, напоминает он, критиковали Трампа за то, как мало внимания тот уделял гуманитарному кризису и потоку беженцев из Венесуэлы и Центральной Америки, поэтому администрация Байдена может сосредоточиться именно на этой проблеме. Вероятность военной интервенции США снизится — Байден понимает, что любое военное вмешательство извне только усложнит ситуацию в Венесуэле и негативно скажется на международном авторитете США, утверждает Хаким.

«Мадуро и Чавес поздравляли каждого нового американского президента в надежде, что политика США как-то изменится: Мадуро поздравлял Трампа и даже защищал его от нападок недоброжелателей. Сейчас поздравил и Байдена. Но реально политика США в отношении Венесуэлы практически не меняется — меняются стилистика и методы», — считает Розенталь. Он думает, что вероятность прямого военного давления станет меньше: «Если при Трампе гипотетически такой шанс был, при Байдене его ждать не стоит».