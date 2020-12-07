COVID против кадастра

Бизнес-сообщество попросило у московского правительства налоговую льготу

«Опора России» попросила Сергея Собянина не расширять перечень объектов недвижимости, владельцы которой платят повышенный налог на имущество. Бизнес ссылается на непростую экономическую ситуацию, юристы — на ошибки в списке

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Общероссийская общественная организация малого и среднего бизнеса «Опора Россия» обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой не расширять список объектов для налогообложения по кадастровой стоимости в 2021 году «в связи с беспрецедентной экономической ситуацией» в текущем году. Копия письма от 1 декабря, подписанного председателем Московского городского отделения «Опоры России» Александром Жарковым, есть у РБК. В организации подтвердили подлинность документа.

РБК направил запрос в пресс-службу мэра Москвы.

Перечень нежилых объектов, налог на имущество по которым в 2021 году будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости, правительство Москвы утвердило 24 ноября: если в 2020-м в перечень входило около 33 тыс. помещений, то в 2021-м их число увеличилось почти до 37 тыс.

Кто платит повышенный налог на имущество Кадастровая стоимость стала базой для расчета налога на имущество компаний с 2014 года. Эта оценка зависит от времени постройки здания, материалов, площади объекта, месторасположения и т.п. В идеале она должна быть близка к рыночный стоимости. Налоги от кадастровой стоимости платят владельцы офисных и торговых комплексов и помещений в них, а также отдельных зданий и помещений, которые используются для офисов, торговли, общепита или бытового обслуживания. Перечень конкретных объектов, владельцы которых должны платить налог от кадастровой стоимости, каждый год формируют сами регионы. Налог на недвижимость компаний в Москве сейчас платится по кадастровой стоимости, определенной на 1 января 2018 года (кадастровая переоценка недвижимости из-за пандемии была перенесена с 2020 года на 2021-й). С 1 января 2020 года к недвижимости, налог на которую начисляется от кадастровой стоимости, Налоговый кодекс разрешил относить также жилые помещения, гаражи, машино-места, объекты незавершенного строительства, частные жилые дома и хозяйственные постройки, принадлежащие компаниям. Эти объекты власти не должны включать в особый перечень. Когда именно заработают эти налоги, регионы решают самостоятельно. Например, Москва ввела налоги на все эти объекты, кроме объектов незавершенного строительства, с 1 января 2020 года, налог с недостроев начнет взиматься с 1 января 2021 года. Москва в 2019 году получила от налога на имущество организаций, исчисленного по кадастровой стоимости, 91,3 млрд руб., что составляет 3,5% всех доходов столичного бюджета. Базой для налога для остальной недвижимости компаний выступает среднегодовая балансовая стоимость, которая может быть в разы меньше кадастровой.

«Экономическая ситуация, вызванная эпидемиологической обстановкой, поставила бизнес в сложное положение, — напоминают в своем письме авторы из «Опоры России». — В подавляющем большинстве отраслей наблюдается ухудшение финансовых показателей. Дополнительная налоговая нагрузка усугубит состояние бизнеса, особенно в сегменте малого и среднего предпринимательства».

Спад деловой активности отразился на рыночной стоимости объектов недвижимости, уверены в «Опоре России». «Кадастровая стоимость в настоящее время существенно превосходит рыночную стоимость объектов. Таким образом, расчет налога от кадастровой стоимости будет экономически несправедлив», — резюмируют авторы письма.

Что не так с письмом и с самим перечнем

В своем обращении «Опора России», как признают опрошенные РБК юристы, допустила ошибку: в письме говорится, что расширение перечня в этом году произошло за счет жилых помещений, гаражей, машино-мест, нежилых объектов на земельных участках для личного подсобного хозяйства или ИЖС, объектов незавершенного строительства. Но на самом деле эти объекты не были включены в перечень, поскольку они начали облагаться налогом от кадастровой стоимости независимо от наличия их в перечне, указывает управляющий партнер Consul Group Сергей Пивоварчик.

Руководитель бюро по защите прав предпринимателей московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский, который участвовал в составлении письма, согласен, что перечисленные объекты действительно не включены в перечень. Однако, по словам Петропольского, в текущей экономической ситуации было бы целесообразно приостановить налогообложение по кадастровой стоимости и этих объектов: «Было бы идеально заморозить налогообложение этих объектов и не начинать налогообложения незавершенного строительства. Потому что незавершенное строительство в принципе не приносит деньги, а их только высасывает. Повышенный налог может привести к долгострою».

В пресс-службе департамента экономической политики и развития Москвы пояснили, что изменения в налогообложении нужны в частности, чтобы сделать невозможными существующие схемы по минимизации налога на имущество физических лиц путем регистрации недвижимости на организации. При этом для некоторых компаний действуют льготы, добавляют в департаменте, например, от налога освобождаются гаражи в собственности гаражно-строительных кооперативов, не должны платить его и владельцы многоэтажных гаражей-стоянок.

В то же время в новом перечне оказались объекты, владельцы которых не должны платить налог от кадастровой стоимости, указывает Пивоварчик. По подсчетам Consul Group, в утвержденный 24 ноября обновленный перечень несправедливо попали около 500 объектов. Среди них — производственные здания, помещения образовательных учреждений, котельные, комплексы АЗС, склады, спортивные объекты, проходные и КПП, сараи, здания трансформаторных подстанций.

«Информацию о том, что эти объекты являются, к примеру, АЗС или сараем, можно найти в Росреестре, но правительство Москвы как будто этого не знает», — удивляется Пивоварчик. Он полагает, что власти Москвы включают в перечень все объекты, которые находятся на участках, вид разрешенного использования которых подразумевает расположение офисных или торговых объектов, игнорируя тот факт, что сами объекты фактически не являются ни офисным, ни торговым центром. «Такое поведение нельзя считать ни законным, ни экономически обоснованным», — заключает Пивоварчик.

В департаменте экономической политики и развития Москвы подтвердили, что объекты, перечисленные Пивоварчиком, могут быть включены в перечень, если они расположены на земле с торгово-офисным видом разрешенного использования. Если объект ошибочно находится на таком участке, собственники могут инициировать необходимые уточнения по смене назначения участка или претендовать на льготу, которая снижает налог в четыре раза, что сопоставимо с размером налога, который бы уплачивался от балансовой стоимости, пояснили в департаменте.

Ошибочные включения в перечень действительно встречаются как в Москве, так и в других регионах, говорит управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. Для того чтобы оспорить ошибку, собственник должен будет доказать, что его объект не используется под торговлю, офисы и т.п. «В судебной практике есть такие дела. Встречаются собственники, которые злоупотребляют своим правом и стараются замаскировать какие-то свои объекты, чтобы вывести их из-под повышенного налогообложения. Кто-то, наоборот, оказывается правым, и его объект исключают из перечня», — говорит Иккерт.

Какая поддержка нужна бизнесу

Предложение не расширять перечень объектов — абсурдно, поскольку оно нарушает принцип равноправия в налогообложении, уверен Сергей Пивоварчик. Он отмечает: владелец торгового центра, который его только что построил, получит преференцию из-за плохой ситуации на рынке, в то же время собственник недвижимости, которая была введена в эксплуатацию, к примеру, четыре года назад, окажется в невыгодном положении.

Собственники, которые построили объекты в этом году, сразу оказались в невыгодном положении, настаивает Петропольский. «Они, по сути, ничего не зарабатывали, пока строили. Те же, кто уже эксплуатировал здания, успели заработать, и в целом они изначально в более выгодном положении находились. Поэтому поддержать нужно именно новые объекты. Запустить сейчас торговый центр или офис — это фантастически тяжело», — уверен Петропольский.

Иккерт считает, что при введении налоговых льгот для собственников недвижимости будет корректнее прописать их для конкретной категории недвижимости, а не устанавливать мораторий.

Кроме расширения перечня объектов, по которым нужно платить налог от кадастровой стоимости, каждый год растет ставка налога. В 2014 году она составляла 0,9%, в 2020-м — уже 1,7%. Ставка на 2021 год определена в 1,8% от кадастровой стоимости. Планируется, что к 2023 году ставка вырастет до 2% и затем останется на этом уровне.

Алексей Петропольский считает, что ставку надо оставить на уровне этого года, а малый бизнес по возможности совсем освободить в 2021 году от уплаты налога на имущество: «Выручка практически во всех бизнесах упала. У кого-то на 50%, у кого-то — на 90%».