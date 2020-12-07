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Активы ВЭБа приземляются в ГТЛК
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Газета
Активы ВЭБа приземляются в ГТЛК
Газета № 107 (3274) (0712) Бизнес,
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Активы ВЭБа приземляются в ГТЛК

Власти приступили к формированию портфеля единой лизинговой компании
В рамках реформы институтов развития «ВЭБ-лизинг» передаст ГТЛК «наиболее интересные активы», заявил глава ВЭБа Игорь Шувалов. Речь в первую очередь идет о самолетах. В итоге портфель ГТЛК может вырасти на 25%
Игорь Шувалов и Евгений Дитрих
Игорь Шувалов и Евгений Дитрих (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Предправления ВЭБа Игорь Шувалов пообещал экс-министру транспорта, новому главе Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Евгению Дитриху передать активы в рамках реформы институтов развития.

«Мы, как ВЭБ, передадим [ГТЛК] наиболее интересные для вас активы из «ВЭБ-лизинга», и таким образом капитал в ГТЛК будет больше», — пообещал Шувалов 4 декабря, выступая на панели «Сквозные» интеграционные проекты» в рамках форума Евразийского банка развития (ЕАБР). «Евгений Иванович, для вас у меня сейчас новая работа. Вы молодой, талантливый, попробовали уже самые разные направления, и теперь вам досталась крупнейшая лизинговая компания. И председателем правительства принято решение о формировании на базе ГТЛК даже большей компании», — заключил свою речь глава ВЭБа.

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил 23 ноября о реформе институтов развития, предполагающей объединение ГТЛК и «ВЭБ-лизинга». Он поручил министерствам и ВЭБ.РФ до 4 декабря предоставить «дорожные карты» по реформированию институтов развития.

Бизнес
Мишустин сообщил подробности реформы институтов развития Михаил Мишустин

Дитрих назвал передачу активов «ВЭБ-лизинга» в ГТЛК разумным решением. «Роль и масштаб ГТЛК как большой единой лизинговой компании усиливается. Мы готовы и в будущем предоставлять все возможные компетенции по транспортным средствам, — сказал он. — ГТЛК является самым контрцикличным механизмом, который позволяет обеспечивать сегодня ранее сформированный спрос на транспортные средства и услуги, реструктурируя платежи и давая возможность нашим контрагентам, транспортным компаниям чувствовать себя более спокойными». В своем ответе глава ГТЛК имел в виду влияние пандемии и связанных с ней ограничений на транспортную отрасль, которая столкнулась с резким падением спроса.

В четвертом квартале 2020 года ГТЛК ожидает рост лизингового рынка, заявил в сентябре замглавы компании по работе с клиентами Владимир Добровольский. По его словам, из-за пандемии действительно существует достаточно большой отложенный спрос. Быстрее всего восстановится сегмент водного транспорта, но авиации понадобится больше времени, чтобы вернуться к инвестиционным планам. Однако приобретение авиатехники может начаться уже в конце этого года, допустил топ-менеджер.

Как будет устроено объединение активов

Представитель ГТЛК сообщил РБК, что по поручению правительства ГТЛК приобретет часть активов «ВЭБ-лизинга», в основном это касается авиационных и других профильных для деятельности ГТЛК активов. «Поскольку активы передаются вместе с пассивами, их стоимость будет рассчитываться на основе той маржинальности, которую они могут генерировать. Итоговая цена будет определена в рамках due diligence (аудита показателей компании, проводимого инвестором перед сделкой. — РБК)», — пояснил он.

ГТЛК также продолжает сотрудничество с ВЭБом в рамках реализации совместных проектов на взаимовыгодной коммерческой основе, отметил представитель ГТЛК. По его словам, государство сохранит контроль над компанией как единственный акционер. Представитель ВЭБа отказался от комментариев.

В третьем квартале 2020 года лизинговый портфель ГТЛК вырос почти на 200 млрд руб., до 1,3 трлн руб. (+16%), следует из презентации компании. Более 90% роста обеспечили сегменты водного и авиационного транспорта — около 146 млрд руб. прибавилось к портфелю после передачи десяти судов, в том числе трех сухогрузов проекта RSD59, и 28 млрд руб. — за счет поставки авиакомпании Red Wings трех самолетов Superjet 100, а также семи вертолетов другим клиентам, сообщил ранее представитель ГТЛК.

Лизинговый портфель «ВЭБ-лизинга» за последний квартал также вырос почти на 15%, или на 41 млрд руб., до 324 млрд руб., сообщил представитель ВЭБа. Основными драйверами роста стали поддержка гражданского отечественного судостроения на верфи «Звезда» и модернизация общественного транспорта. Это позволило «ВЭБ-лизингу» войти в четверку крупнейших лизинговых компаний по активам, следует из рэнкинга «Эксперт РА». Но это вчетверо меньше, чем у лидера рынка ГТЛК. Таким образом, в случае продажи большинства активов «ВЭБ-лизинга» ГТЛК эта компания может увеличить свой портфель почти на 25% — до более чем 1,6 трлн руб.

Но на начало 2020 года доля чистых инвестиций в лизинг «ВЭБ-лизинга» в третьей стадии (при этой стадии финансовые активы обесцениваются) составила 18,5% при довольно невысоком уровне ее покрытия резервами (около 43%), отмечает старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Руслан Коршунов. При этом спад в экономике на фоне карантинов, безусловно, привел как к снижению качества лизинговых активов компании, так и рынка в целом, предупреждает он. Это отчасти видно в росте объема резервов «ВЭБ-лизинга» по третьей стадии чистых инвестиций в лизинг за первое полугодие 2020 года — с 13,6 млрд до 17,2 млрд руб., указывает эксперт.

У ГТЛК доля чистых инвестиций в третьей стадии на начало 2020 года составила лишь 4,6%. Резервы компании по этому показателю за первое полугодие выросли с 873 млн до 1,9 млрд руб.

Как это скажется на конкуренции

Согласно отчету «ВЭБ-лизинга» за первое полугодие 2020 года, объем чистых инвестиций компании в лизинг до вычета резервов составил 189,5 млрд руб., из которых 52% приходится на лизингополучателей из авиаотрасли и около 10% — на клиентов, занимающихся железнодорожными перевозками. По профилю деятельности клиенты «ВЭБ-лизинга» и ГТЛК схожи, а зачастую пересекаются, поэтому для ГТЛК такая консолидация приведет не только к росту концентрации кредитных рисков на клиентах, но и к усилению позиций как крупного кредитора и игрока в корпоративных сегментах, замечает Коршунов.

Для рынка и клиентов важно, чтобы была здоровая конкуренция, в том числе равный доступ к мерам государственной поддержки через лизинг, отмечает гендиректор «ВТБ Лизинг», председатель совета НП «Лизинговый союз» Дмитрий Ивантер. Не хотелось бы видеть, что следствием этого слияния [ГТЛК и активов «ВЭБ-лизинга»] станут дальнейшие государственные преференции для объединенной компании, которые уже сейчас есть у ГТЛК, добавляет он. Например, постановление правительства «Об утверждении правил предоставления субсидий ГТЛК» предполагает возмещение компании потерь в доходах при предоставлении лизингополучателю скидки по договорам лизинга подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта. РБК направил запрос в Минтранс, курирующий логистическую компанию.

Прогноз на 2020 год

По итогам 2020 года произойдет первое за пять лет снижение объемов лизингового рынка в связи с пандемией и кризисом на нефтяном рынке, прогнозируют аналитики «Эксперт РА». За первое полугодие лизинговый портфель российских лизингодателей сократился на 2%, до 4,8 трлн руб. В соответствии с умеренно негативным прогнозом «Эксперт РА» к концу 2020 года объемы авиационного лизинга уменьшатся на 25%, а железнодорожного — на 40%.

Авторы: Максим Талавринов, Тимофей Дзядко.
Теги: ВЭБ , ГТЛК , Дитрих , Шувалов , «ВЭБ-лизинг»
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