«ВКонтакте» оказалась любопытнее государства

Аналитики TelecomDaily рейтинговали мобильные приложения по объему знаний о пользователях

Крупнейшие российские соцсети, а также приложение госуслуг собирают и обрабатывают больше всего пользовательских данных, оценили аналитики. Компании подчеркивают, что люди самостоятельно делятся информацией

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Мобильные приложения «ВКонтакте», «Госуслуги» и «Одноклассники» вошли в тройку тех, которые собирают и обрабатывают больше всего персональных данных пользователей в России. К такому выводу пришли аналитики информационно-аналитического агентства TelecomDaily в своем исследовании (копия есть у РБК).

Авторы проанализировали топ-100 мобильных приложений для платформ Android и iOS по 30 категориям собираемых данных (имя, электронный адрес, номера мобильных телефонов, возраст, пол, данные о семейном положении, образовании и работе, родственниках, интересах, текущее местоположение, серийный номер и др. данные устройства). Для изучения приложения устанавливались на смартфоны, анализировались их политики конфиденциальности, собираемые данные об устройстве и сети оценивались на основе данных публичных сервисов AppCensus, AppSearch и Exodus Privacy. Сбор данных по всем 30 категориям принимался за 100%. При этом TelecomDaily считала, что компания собирает данные по определенной категории, в том числе в тех случаях, когда она была отмечена как необязательная для заполнения (например, компании часто помечают таким образом данные о поле или возрасте).

В топ-20 попало три приложения, принадлежащих Mail.ru Group (соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники» и сервис объявлений «Юла»), и еще одно — AliExpress, которое развивает совместное предприятие Mail.ru Group и Сбербанка — «О2О Холдинг». Также в топе два приложения «Яндекса» — маркетплейс «Беру!» и Uber.Russia, приложения Тинькофф Банка, Сбербанка, нескольких зарубежных компаний и онлайн-ретейлеров.

Зачем компании собирают данные

По данным Mediascope за сентябрь, 73 млн пользователей зашли на сайт «ВКонтакте» хотя бы раз в месяц, из них 61 млн — с мобильных устройств. «При этом «ВКонтакте» знает о своих посетителях буквально все: в качестве белых пятен остались разве что рост и вес, а также серийный номер телефона», — отмечается в сообщении TelecomDaily.

На вопрос, зачем компания собирает так много данных своих пользователей, представитель «ВКонтакте» ответил, что пользователи социальной сети самостоятельно указывают в своих профилях такую информацию, как семейное положение или место работы. «Благодаря широким настройкам приватности каждый может сам выбирать, какой информацией делиться и с кем. Например, если пользователь разрешил доступ к местоположению, мы можем подсказать интересные прямые трансляции из его города или мероприятия поблизости, а если сделал публичной дату рождения — напомним друзьям поздравить с праздником», — объяснил представитель компании. Результаты исследования «ВКонтакте» не комментирует.

Представитель «Одноклассников» также говорит, что большинство данных было получено путем публичных действий самих пользователей.

По словам представителя «МегаФона», данные, которые собирает оператор, помогают анализировать посещаемость разделов приложения и показывать пользователям только релевантный контент. Он уточнил, что компания получает данные во время заключения договора с клиентом и это происходит в строгом соответствии с законом «О связи» и требованиями Минцифры.

Представитель Ozon объяснил, что большая часть данных, которые «видит» компания, — это информация, необходимая для оформления и доставки заказа, например мобильный телефон для связи с клиентом или адрес в случае курьерской доставки. «Данные банковской карты можно указывать непосредственно при оплате заказа, не привязывая ее специально. В некоторых случаях клиенты заполняют информацию о своем поле и возрасте, но это абсолютно добровольно. Эти данные мы используем для формирования индивидуальных рекомендаций и акций», — рассказал он.

При этом исполнительный директор платежного сегмента группы QIWI Андрей Протопопов «не в полной мере согласен с данными исследования». Он настаивает, что QIWI собирает о клиентах минимально необходимый набор данных для создания «QIWI Кошелька»: номер мобильного телефона, Ф.И.О., паспортные данные. Сбор этих данных осуществляется согласно законам «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «О национальной платежной системе». Также QIWI собирает информацию о доступе к контактам и геоданным пользователя, однако исключительно с его согласия, информация нужна, чтобы использовать приложение было удобнее.

Представители Минцифры, Facebook, Тинькофф Банка, Сбербанка и HeadHunter не ответили на запрос РБК.

Какие данные собирают у пользователей за рубежом

В октябре 2020 года специализирующаяся на кибербезопасности британская Clario изучила наиболее популярные приложения в мире на предмет, кто из них собирает больше всего данных пользователей. Компания проанализировала приложения по 32 категориям и поставила на первое место Facebook. Приложение этой соцсети запрашивает данные по 24 критериям (соответствует значению 70,59%, исходя из методологии Clario). В частности, оно не запрашивает данные о росте, весе, банковском счете, девичью фамилию матери и информацию о зарплате, стране рождения, аллергиях и здоровье. На втором месте оказалось приложение Instagram, на третьем — Tinder.

Как отмечала Clario в отчете, Facebook собирает так много данных для повышения качества таргетирования рекламы — ее основного источника доходов (по итогам третьего квартала она принесла Facebook Inc. 99% выручки, или $21,221 млрд).

Несколько лет назад Facebook оказался в центре скандала из-за того, что выяснилось, что собираемые соцсетью данные использовались для оказания влияния на голоса избирателей во время президентской кампании Дональда Трампа в США в 2016 году. В начале 2018 года компания признала, что данные профайлов нескольких миллионов пользователей Facebook, в первую очередь из США, оказались в распоряжении британской Strategic Communication Laboratories, а также принадлежащей ей и занимающейся политической аналитикой фирмы Cambridge Analytica. Последняя использовала сведения о городе проживания пользователя, его лайках, списке друзей и другие открытые данные из профайла для создания программы, позволяющей делать прогноз о политических предпочтениях избирателей, а также оказывать потенциальное влияние на их выбор.