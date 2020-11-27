Шлагбаум под видом платформы

Центробанк разработал новые меры по борьбе с отмыванием средств

Регулятор намерен изменить основной антиотмывочный закон и запустить с банками единую платформу — вместе они смогут распределять клиентов по зонам риска. Те, кто попадет в красную зону, будут фактически отрезаны от обслуживания

Фото: Илья Наймушин / Reuters

Банк России рассчитывает расширить свои функции и подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег, следует из проекта поправок в антиотмывочное законодательство, который разработал ЦБ. РБК ознакомился с документом, его подлинность подтвердили два источника на финансовом рынке. По словам одного из них, Госдума сейчас собирает отзывы участников рынка на законопроект. В Банке России подтвердили разработку документа, уточнив, что он готовился совместно с Росфинмониторингом.

Поправки в законодательство необходимы для внедрения единой межбанковской платформы Банка России по проверке клиентов, которую регулятор рассчитывает запустить в конце 2021 года — начале 2022 года. Платформа ЗСК, или KYC (know your client — «знай своего клиента»), в перспективе позволит кредитным организациям оценивать благонадежность российских компаний, которые будут распределены между тремя зонами с точки зрения риска проведения сомнительных операций: красную, желтую и зеленую. Как следует из законопроекта, Банк России рассчитывает принимать активное участие в этом распределении.

«Законопроект позволит снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей, в первую очередь на малый и микробизнес. Сократится количество дублирующих запросов одной и той же информации от разных кредитных организаций», — пояснил представитель ЦБ.

Какую функцию получит ЦБ Банк России должен быть наделен правом оценивать уровень риска юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), которые обслуживаются в российских банках, говорится в документе. Соответствующие изменения будут внесены в ст. 4 закона «О Центральном банке» (86-ФЗ), где описываются функции регулятора. Банк России может и должен подключиться к проверке банковских клиентов на сомнительность, поскольку имеет много разной информации о характере их операций, говорил осенью прошлого года глава департамента финмониторинга валютного контроля ЦБ Илья Ясинский: «Мы контактируем с платежными системами, кредитными финансовыми организациями, некредитными финансовыми организациями, с федеральными органами исполнительной власти, с Росфинмониторингом, с правоохранительными органами». По словам Ясинского, платформа облегчит борьбу банков с отмыванием и обналичиванием. Как следует из проекта закона, поправки потребуются и в основной антиотмывочный закон (115-ФЗ), чтобы изменить регламент взаимодействия ЦБ с банками при выявлении подозрительных клиентов.

Как это должно работать

Предполагается, что банки продолжат передавать сведения о сомнительных операциях клиентов в Банк России и Росфинмониторинг. Регулятор в свою очередь будет относить клиентов к одной из трех групп в зависимости от уровня риска. Ясинский сравнивал механизм работы платформы со светофором.

Группа с высоким риском вовлеченности в сомнительные операции, или красная зона.

Группа со средним риском, или желтая зона.

Группа с низким риском, или зеленая зона.

Аналогичное распределение будут проводить и кредитные организации, причем на разных этапах работы с клиентом: при приеме на обслуживание, при получении от него требований провести ту или иную операцию, а также при снятии средств или переводе их в другой банк в случае расторжения договора. Информация также будет направляться в Банк России.

Если ЦБ понизит статус юрлица или переведет его в самую рисковую группу, кредитная организация в течение пяти рабочих дней может направить регулятору собственные оценки по этому клиенту. Если же банк согласится с решением ЦБ, новый подход должен применяться к компании уже на следующий рабочий день.

Сейчас, по оценке ЦБ, доля клиентов в зеленой зоне составляет порядка 99%, в желтой — 0,3%, в красной — 0,7%, говорится в пояснительной записке к законопроекту (физлица в этой статистике не учитываются). По данным регулятора, его оценки риска клиентов совпадают с банковскими в 95% случаев.

Последствия для разных клиентов

Законопроект модернизирует правила, на основании которых кредитные организации смогут отказывать юридическим лицам и ИП в проведении операций. Сейчас это возможно, если у специалистов финансового мониторинга просто возникли подозрения в обналичивании или отмывании и если клиент не смог предоставить документы для подтверждения экономического смысла транзакции. Теперь предлагается связывать отказ со статусом клиентов.

Для клиентов из красной зоны устанавливается запрет на открытие новых банковских счетов, проведение любых операций, использование системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и Системы быстрых платежей (СБП).

Ограничения возможны, даже если компания не будет считаться высокорисковой, но захочет перевести средства контрагенту из красной зоны. Она может столкнуться с отказом банка или блокировкой доступа к системам дистанционного банковского обслуживания. Однако таким юрлицам предлагается оставить доступ к СБП.

За низкорисковыми клиентами из зеленой зоны банки, наоборот, смогут следить не так пристально. Отказы по переводам между «зелеными» клиентами не допускаются.

Желтая зона клиентов — промежуточная. Если специалисты финмониторинга заметят в их деятельности признаки сомнительности, это по-прежнему может стать основанием для остановки операций. На особом контроле также останутся ИП и юрлица зеленой зоны, работающие с клиентами из желтой.

При попадании клиента в красную зону банк будет обязан проинформировать его об этом. Причем если такая компания дважды за год столкнется с запретом на проведение тех или иных операций, любой из банков будет вправе расторгнуть с ней договор и отказать в снятии или переводе средств при закрытии счетов. Банки также получат право не принимать новых клиентов из красной зоны на обслуживание. Если компания, наоборот, считается низкорисковой (зеленая группа), банк будет не вправе сразу же отказаться от заключения с ней договора обслуживания.

Можно ли оспорить попадание в красную зону Предполагается, что компании зеленой и желтой зон будут иметь возможность узнавать свой статус в банке по запросу. Частота запросов не регламентируется. Клиент, отнесенный в красную зону, сможет в течение полугода оспорить это, предоставив документы и пояснения в банк. За ним также сохранится право на обращение в межведомственную комиссию при Банке России — эта структура и сейчас занимается реабилитацией клиентов из так называемого черного списка (попасть в него можно по нескольким критериям: например, компания слишком много использует наличные и при этом существует меньше двух лет, клиент не платит или почти не платит налоги, наличные снимаются регулярно и т.д.; в ЦБ действует механизм реабилитации юрлиц, попавших в такие списки). Отказы банков в обслуживании или проведении операций при этом не будут считаться основанием для гражданско-правовой ответственности.

Какие риски видят участники рынка

Подключение ЦБ к оценке рисков клиентов и создание централизованного сервиса позволило бы существенно снизить процент необоснованных блокировок счетов предпринимателей, считает член генерального совета «Деловой России» Алексей Мишин. По его словам, сотрудники банков сейчас работают в условиях жесткого регулирования и не всегда имеют достаточно компетенций и сведений для принятия решений по отдельным клиентам. Вместе с тем Мишин видит значительные риски попадания многих компаний в красную зону: «Клиент может попасть в красную категорию из-за подозрительных операций в других банках. В этом случае банку потребуется дополнительная информация для принятия решения, и если ее не окажется в системе, предлагаемой Банком России, бумажная волокита может возрасти».

Об этом же предупреждает замруководителя некоммерческого партнерства «Национальный совет финансового рынка» (НСФР) Александр Наумов: «Банк России не видит всей информации о клиенте, которая есть у банков, и возможны ложные оценки. Это может привести к росту числа клиентов, попадающих в красный уровень». Однако благодаря новому механизму ЦБ поможет банкам автоматизировать оценку рисков и тем самым снизить их издержки, добавляет он.

Собеседник в одной из кредитных организаций отмечает, что проект ЗСК надо вводить на рынок в более простом режиме, а не на уровне закона. «Единственный плюс, который мы видим в этой инициативе, в том, что банкам по закону разрешат сообщать клиентам, что это не мы их в красный цвет покрасили, а ЦБ, чтобы клиенты не предъявляли претензии нам», — сказал он.

Пока неясно, действительно ли у ЦБ есть достаточно ресурсов для анализа такого объема операций и клиентов, а риски для бизнеса при принятии поправок сильно возрастут, предупреждает партнер юридической компании «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов. По его словам, отнесение фирмы в красную зону может означать полную остановку бизнеса до момента реабилитации. «Новых механизмов реабилитации законопроект не предусматривает, а эффективность межведомственной комиссии ЦБ до сих неизвестна: статистика не публикуется, при этом рассмотрение заявлений клиентов происходит без их участия», — подчеркивает юрист.

Большинство крупных банков не ответили на запросы РБК, ВТБ отказался от комментариев.