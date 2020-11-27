Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 76,37 75,49 EUR Нал. 90,93 90,01 USD Бирж. 75,87 +0,16 EUR Бирж. 90,46 +0,21 USD ЦБ. 75,45 -0,02 EUR ЦБ. 90,03 +0,14 EUR/USD 1,19 +0,00 BTC/USD Бирж. 17176,00 -28,00 IMOEX 3118,38 -0,64% RTSI 1294,75 -0,95% Brent 47,66 -0,60% DJIA 29872,47 -0,58% Nasdaq 12094,40 +0,47%
Одноэтажная ипотека
Лента новостей
В Союзе биатлонистов России рассказали о бюджете на 2021 год 10:38, Спорт В Красноярске на трое суток объявили режим «черного неба» 10:36, Общество Пули и дымовые шашки. Болельщики простились с Марадоной. Видео 10:35, Спорт Кому нужны бульба-коины или как запускали Currency.com 10:34, Крипто Не самое веселое поколение в истории: подростки Восточной Европы 10:33, Совместный проект Forbes назвал отрасли, где доходы топ-менеджеров выросли в пандемию 10:24, Бизнес СК попросил арестовать Максименко по делу о злоупотреблении полномочиями 10:20, Общество Боксер Лебедев рассказал о сильно похудевшем после коронавируса Поветкине 10:18, Спорт В Москве от COVID-19 вылечились еще почти 6,5 тыс. человек 10:13, Общество Новый кроссовер Geely Tugella получит более доступную версию в 2021 году 10:05, Авто Гардероб, уют и бренды: в «РигаМолл» открылся универмаг «Стокманн» 10:04, «РБК Стиль» и «Стокманн» Как коронакризис «вырастил» рынок доставки еды в России 10:03, PRO Виктор Майгуров — РБК: «Руководство биатлоном дается мне легко» 10:00, Спорт При столкновении «Газели» с грузовиком на Кубани погибли шесть человек 09:54, Общество В Германии число заразившихся COVID превысило 1 млн 09:44, Общество Какие технологии помогают роботам «выйти в люди» 09:35, РБК и Intel NUC РФПИ договорился о производстве в Индии более 100 млн доз «Спутник V» 09:16, Общество В ЦСКА объяснили результаты в Лиге Европы «заколдованностью турнира» 09:11, Спорт Министр культуры Хакасии ушел в отставку 09:08, Политика Опыт пандемии: положение компаний с оборотом от 3 до 100 млрд руб. 09:06, РБК и SAP Как подражание Amazon помогло Chewy построить зооимперию 09:04, PRO Аналитики оценили потери театров и музеев Москвы от COVID-ограничений 09:00, Бизнес Минтранс подготовил поправки для борьбы со старыми автобусами 08:59, Общество ЦБ хочет помешать обнальщикам, наследство Марадоны. Главные новости РБК 08:50, Общество Майгуров объяснил отсутствие жестких задач перед сборной по биатлону 08:47, Спорт В Офисе Зеленского допустили его выдвижение на второй срок 08:36, Политика Денис Савостин — какой бизнес ни в коем случае не стоит открывать 08:36, РБК и ВТБ Привилегия СМИ узнали о просьбе страховщиков дать им доступ к видеонаблюдению Москвы 08:17, Общество
Газета
Одноэтажная ипотека
Газета № 101 (3268) (2711)
0

Одноэтажная ипотека

«Дом.РФ» анонсировал программу льготных кредитов для молодых семей
Госкомпания «Дом.РФ» планирует запустить программу субсидированной ипотеки под 6,5% на покупку индивидуальных жилых домов на первичном рынке. Но воспользоваться ею смогут пока только молодые заемщики с детьми
Фото: Мария Алексеева / РИА Новости
Фото: Мария Алексеева / РИА Новости

Госкомпания «Дом.РФ» (носит статус единого института развития в жилищной сфере) выделит 300 млн руб. на пилот программы льготной ипотеки на покупку индивидуальных жилых домов, рассказал РБК гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко. Такое решение было принято правлением госкомпании на прошлой неделе. Деньги на программу выделят из прибыли компании, а кредиты будет выдавать банк «Дом.РФ».

По словам Мутко, пилотный проект субсидированной ипотеки в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) может быть запущен в декабре. Планируется, что он продлится до 1 июля 2021 года. Программой смогут воспользоваться заемщики не старше 35 лет, у которых на иждивении есть дети не старше 19 лет.

Ставка по программе будет такой же, как по правительственной программе ипотеки с господдержкой на покупку квартир в новостройках, — 6,5%. Такими же предполагается сделать и лимиты: до 12 млн руб. в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти и до 6 млн руб. в других регионах. Срок кредита должен не превышать 20 лет, а первоначальный взнос — быть не ниже 20%.

Финансы
Набиуллина призвала «своевременно» свернуть программу льготной ипотеки Эльвира Набиуллина

Программа будет распространяться только на первичный рынок, то есть на покупку домов от застройщиков. В случае самостоятельного строительства дома заемщик должен будет заключить договор с подрядной компанией.

«Сегодня почти половина всего ввода жилья приходится на ИЖС. Однако банки из-за низкой ликвидности неохотно выдают кредиты гражданам на строительство и приобретение частных домов. Доля сделок с ипотекой здесь минимальна — до 5%», — говорит Мутко. По его словам, сейчас ставка на ипотеку в сегменте ИЖС на 2–3 п.п. выше, чем по кредитам на покупку квартир в стандартных многоэтажных домах. Мутко не исключил, что после отработки механизмов поддержки ИЖС на пилотной программе она может быть распространена на всех участников рынка.

РБК направил запрос в Минстрой.

Что происходит с рынком частных жилых домов

В России ежегодно вводится 75–80 млн кв. м, из них на ИЖС приходится 30–35 млн кв. м (около 270 тыс. домов). В нацпроекте «Жилье и городская среда» прописано увеличение ежегодного ввода жилья до 120 млн кв. м, из которых на ИЖС должно приходиться 40 млн кв. м. Этих показателей предполагалось достичь к 2024 году, но сейчас идет корректировка проекта, сроки его реализации передвинут на 2030 год.

С 2020 года льготная ипотека для покупки, в том числе и индивидуальных жилых домов, действует на сельских территориях. Программа сельской ипотеки позволяет по ставке до 3% купить готовый дом или построить жилье в селе. Программа не действует в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Также Минстрой разработал программу развития ИЖС, по которой предложил выделить на развитие этого сегмента 137,7 млрд руб.

Как программа повлияет на рынок

По данным НКР, ставки по ипотечным кредитам на ИЖС превышают ставки по собственным программам банков на «первичку» в новостройках на 1–2 п.п. Уровень ставок по кредитам на ИЖС начинается от 8,5% и находится в среднем в интервале 9–11%, говорит управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин. В НРА оценивают спрос на ИЖС на пятилетнюю перспективу в 450–500 млн кв. м, или в 3 млн домов. По данным Frank RG, сейчас ипотеку на ИЖС выдают девять банков, диапазон ставок — от 7,14 до 17,74%, средняя ставка программ по всем банкам — 8,52%.

«Понижение ставки, безусловно, сделает этот вид ипотеки более привлекательным. Кроме того, интерес к ИЖС сильно повышается в связи с распространением COVID-19, так как значительная часть населения стала рассматривать города как опасное место для жизни и задумывается о переезде в пригород», — говорит Гришунин. Он добавляет, что, несмотря на это, основная часть населения с доходами, позволяющими взять ипотеку, все же проживает в городах, и это осложняет развитие рынка ипотеки ИЖС.

В числе проблем выдачи кредитов Гришунин также называет низкую ликвидность загородных домов и, как следствие, высокие дисконты на продажу залогов в случае банкротства заемщика, сложности в оценке стоимости земельного участка и домов и недостаточное количество застройщиков с устойчивой кредитной историей.

Льготная ипотека не способствует минимизации специфических рисков сегмента, а лишь перекладывает их часть на государство, предупреждает старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин.

Что происходит с льготной ипотекой на квартиры

В апреле 2020 года была запущена программа субсидирования ставок ипотеки до 6,5% для покупки квартир в новостройках. Первоначально она должна была действовать до 1 ноября, но ее продлили до 1 июля 2021 года. Программа субсидирования ставок привела к росту цен на жилье: по итогам десяти месяцев 2020 года стоимость новостроек в России, по данным «Дом.РФ», увеличилась на 10,5%, половину роста обеспечила именно льготная госпрограмма. В среду, 25 ноября, председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что программу важно вовремя завершить, поскольку субсидирование ставок уже негативно влияет на стоимость жилья и его доступность. «Своевременное завершение этой антикризисной программы позволит избежать формирования пузырей и сбалансировать на рыночной основе спрос и предложение на рынке жилья», — сказала глава ЦБ.

«В целом такая программа для рынка — это позитивно, потому что сейчас с ИЖС работают единицы банков. Это немножко всколыхнет рынок, хотя, конечно, не так, как это было после введения льготной программы на новостройки», — говорит генеральный директор центра загородной недвижимости компании «Бест-недвижимость» Сергей Ганусов.

Ганусов подчеркивает, что оценить работу программы можно будет только на практике. «Важно понять, какие требования банк будет предъявлять к оснащению участка коммуникациями, потому что зачастую эти требования таковы, что невозможно взять ипотеку даже на уже построенный дом с подведенными сетями», — говорит Ганусов.

Также, по мнению собеседника РБК, требование по заключению договора с подрядчиком зачастую приводит к заключению фиктивных контрактов. Обязательный договор с подрядчиком при выдаче ссуды необходим, при этом в нем должна быть четко прописана стоимость полной постройки дома, уверен Лопатин. Без такого договора заемщики зачастую строят дом самостоятельно, для того чтобы сэкономить, но в итоге растягивают сроки и выходят за пределы сметы. «Это несет в себе высокие риски недостроя и появления на балансе банка низколиквидного залога», — предупреждает он.

Авторы: Надежда Федорова, Юлия Кошкина.
Теги: Недвижимость , ипотека , ИЖС , Виталий Мутко
Материалы по теме
Застройщики потребовали изменить правила предоставления сельской ипотеки Бизнес
На поддержку строительства индивидуального жилья выделят ₽138 млрд Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter