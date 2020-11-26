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Газета
Фосфаты проникли в черный список
Газета № 100 (3267) (2611) Бизнес,
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Фосфаты проникли в черный список

США вводят пошлины на российские удобрения
Минторг США в ближайшее время введет пошлины на импорт фосфорных удобрений из России, которые поставляют «ФосАгро» и «Еврохим». Но «ФосАгро» сможет продолжать поставки, учитывая невысокий размер пошлины и рост цен в США
Фото: Bing Guan / Reuters
Фото: Bing Guan / Reuters

Министерство торговли США на днях введет предварительные пошлины на импорт фосфорных удобрений из России и Марокко. Об этом сообщил крупнейший американский производитель таких удобрений — компания Mosaic. Именно она в конце июня попросила местные власти разобраться с импортом фосфатов, что и стало поводом для расследования Минторга.

Ранее Mosaic пришлось сократить собственные мощности почти вдвое из-за конкуренции с импортерами. По ее мнению, сейчас российские и марокканские производители получают субсидии от властей своих стран.

Минторг США предварительно определил размер пошлин на уровне 20,94% (от стоимости продукции) для «ФосАгро», подконтрольной семье Андрея Гурьева, 72,5% — для «Еврохима» Андрея Мельниченко и 32,92% — для остальных российских производителей. Окончательное решение Минторга США в рамках расследования будет опубликовано до 8 февраля 2021 года, говорится в сообщении Mosaic. Одновременно комиссия по международной торговле США проводит свое расследование по поводу импорта фосфатов в США и должна опубликовать свои финальные выводы до 25 марта 2021 года. По данным Independent Commodity Intelligence Services, в 2019 году Россия занимала 26–31-процентную долю рынка фосфатных удобрений в США, поставив около 740 тыс. т. Минторг США оценивал поставки из России в $299 млн в 2019 году, из Марокко — в $729 млн.

В среду, 25 ноября, представители «ФосАгро» и «Еврохима» отказались от комментариев. «ФосАгро» ранее заявляла, что не согласна с выводами Mosaic и намерена принять все необходимые действия для их оспаривания. Кроме того, компания утверждала, что после начала расследования Минторга США по жалобе американской компании и Россия, и Марокко почти полностью ушли с рынка США. В начале августа коммерческий директор «Еврохима» Чарли Бендана говорил, что в случае введения пошлин компания сможет переориентировать поставки в Бразилию или начать отгрузки в США не из России, а с завода в Литве.

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На ожиданиях введения пошлин в США — сокращения импорта в сочетании с высоким спросом — цены на фосфатные удобрения в США выросли до $410 за тонну при прогнозной цене на 2021 год $330 за тонну у российских поставщиков, отмечает аналитик БКС Анастасия Егазарян. По итогам второго квартала 2020 года «ФосАгро» сообщала, что средние цены на фосфорные удобрения составляли $295 за тонну (на условиях FOB Балтийское море) и $301 (на условиях FOB Тампа в штате Флорида). Таким образом, уровень пошлин для этой компании, предложенный Минторгом, нельзя назвать запретительным, но в текущих условиях США выглядят менее привлекательным рынком, чем Бразилия или Индия, заключает эксперт.

«Теоретически «Еврохим» и «ФосАгро» могут обжаловать решение Министерства торговли, но если мы посмотрим на то, как с начала введения широкомасштабной протекционистской политики в США экспортеры и импортеры отстаивали свои интересы в американских судах, то можно заключить, что шансы на успех минимальные», — считает управляющий партнер адвокатского бюро «Бишенов и партнеры» Алим Бишенов. Например, в середине ноября американские структуры Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимира Лисина заключили мировое соглашение с американским Минторгом по иску, оспаривавшему отказ ведомства отменить пошлины на стальные полуфабрикаты.

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По словам Бишенова, если у российских производителей удобрений и есть шанс отмены заградительных пошлин, то добиваться этого следует либо на уровне глав государств, как это делает Китай, либо через ВТО. Заградительные пошлины, направленные на ограничение импорта в целях предоставления нерыночных преимуществ внутренним производителям, хотя и не запрещаются ВТО, но и не поощряются, замечает юрист. Однако Третейская группа (орган по урегулированию торговых споров членов ВТО) работает медленно и с момента начала спора до вынесения окончательного решения могут пройти годы и даже десятилетия, добавляет он.

Автор: Светлана Бурмистрова.
Теги: Еврохим , удобрения , США , ФосАгро
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