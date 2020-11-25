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Россияне ускорили избавление от ипотеки
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Россияне ускорили избавление от ипотеки
Газета № 099 (3266) (2511) Финансы,
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Россияне ускорили избавление от ипотеки

ЦБ зафиксировал рекордный рост объема досрочно погашенных жилищных кредитов
В третьем квартале заемщики закрыли раньше срока ссуды более чем на 0,5 трлн руб. Основными источниками для погашения ипотеки стали накопления, новые кредиты и госсубсидии
Фото: Антон Ваганов / ТАСС
Фото: Антон Ваганов / ТАСС

После первой волны пандемии ипотечные заемщики стали активнее закрывать кредиты с опережением графика: в третьем квартале объем досрочно погашенных ссуд достиг 524,8 млрд руб., следует из данных Банка России. Это рекордный квартальный показатель для российского рынка, такого роста числа досрочных погашений не было минимум с 2018 года (ЦБ публикует эти данные на протяжении двух лет). В июле—сентябре объем кредитов, закрытых раньше срока, на 82,2% превысил показатель аналогичного периода 2019 года. По сравнению со вторым кварталом 2020-го досрочка по ипотеке выросла почти в полтора раза.

По итогам третьего квартала объем досрочно погашенных ипотечных кредитов достиг 6,4% портфеля, оценивает старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин: «Это почти в полтора раза превышает средний показатель последних двух лет».

Какими средствами досрочно закрывают ипотеку

Основной источник, 83,3% от всех преждевременных выплат по кредитам в рублях и валюте в третьем квартале, это собственные сбережения клиентов. Ипотечные заемщики также предпочитают снижать задолженность за счет госсубсидий: в третьем квартале на эти цели ушло около 51,9 млрд руб. С помощью рефинансирования россияне закрыли 3% всего объема досрочно выплаченных кредитов, следует из данных ЦБ.

Почему заемщики стремятся гасить ипотеку быстрее

В кризис многие клиенты сократили уровень потребления и направляли свободные деньги на снижение долговой нагрузки, поясняет аналитик агентства Moody’s Мария Малюкова. Она допускает, что заемщики также могли частично гасить ипотечные кредиты из сбережений, которые раньше хранились на счетах и депозитах.

В январе—сентябре валютные вклады населения сократились на $8,61 млрд, следует из статистики Банка России. Рублевые сбережения физлиц за тот же период выросли на 1,1 трлн руб. в основном за счет увеличения остатков на счетах, а не на депозитах. В октябре отток вкладов из банков усилился.

Финансы
Банки столкнулись с самым резким оттоком вкладов с кризисного марта Фото: Андрей Любимов / РБК

«На фоне снижения процентных ставок по вкладам, как рублевым, так и валютным, в кризисный период заемщики действительно могли использовать часть финансовой подушки на погашение кредитов», — отмечает Лопатин. По его словам, в досрочном закрытии ипотеки также могли быть заинтересованы те, кто рассчитывал взять новый кредит по льготной ставке 6,5%. «Часть заемщиков могли досрочно погасить остаток долга по ипотеке, чтобы минимизировать свою долговую нагрузку и взять ипотеку на новую квартиру по исторически низким ставкам в целях улучшения жилищных условий либо реализовав инвестиционную стратегию», — поясняет эксперт.

В ВТБ, Росбанке и Промсвязьбанке рост числа досрочных погашений объясняют повышенным спросом на рефинансирование. «Ипотечные ставки в текущем году бьют рекорды, обновляя исторические минимумы, так что заемщики массово пользуются данной услугой», — говорит руководитель центра ипотечных продуктов и цифрового бизнеса Росбанка Игорь Дмитриев. По оценке аналитического центра «Дом.РФ», в январе—октябре 13,7% выдаваемых ипотечных кредитов использовались для погашения старых, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года показатель вырос на 8,4 п.п. (.pdf). За девять месяцев 2020 года российские банки выдали ипотечные ссуды на 3,25 трлн руб., примерно 445 млрд руб. из них были направлены на погашение старой задолженности. По оценкам Объединенного кредитного бюро, средний срок погашения ипотечного кредита в России составляет чуть больше семи лет (89 месяцев).

Финансы
В России досрочно установлен годовой рекорд по выдаче ипотеки Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Интерес заемщиков к закрытию кредитов раньше намеченного срока банки заметили еще в начале кризиса: в марте они фиксировали всплеск погашений потребительских ссуд. Рост досрочки при погашении ипотеки в третьем квартале РБК подтвердили в Сбербанке, ВТБ, Росбанке, банке «Санкт-Петербург» и Промсвязьбанке. В Райффайзенбанке, Абсолют Банке и «Ак Барсе» такой тенденции не наблюдали, в остальных банках из топ-15 по ипотечному портфелю не ответили на запрос РБК.

«Ежегодно клиенты к концу года, в третьем-четвертом квартале, стараются досрочно погасить имеющиеся кредиты. Так, за третий квартал 2020 года клиенты Сбербанка досрочно погасили ипотечные кредиты на сумму 258 млрд руб., что в 1,3 раза больше по сравнению с первым кварталом 2020 года», — сообщил представитель Сбербанка.

Как вторая волна пандемии скажется на досрочных погашениях

Значительный объем досрочных выплат по кредитам, в том числе ипотечным, обычно приходится на четвертый квартал, отмечает зампред Абсолют Банка Антон Павлов: «В 2019 году, в четвертом квартале, объем досрочного погашения увеличился на 20% по сравнению с третьим. Это, как правило, связано с годовыми выплатами, бонусами, которые получают клиенты. Многие стараются войти в новый год с меньшей долговой нагрузкой». Он считает, что вторая волна пандемии в России и растущая неопределенность не отразятся на настроениях заемщиков.

Рост рефинансирования поддержит показатели досрочных погашений, утверждает руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина. «Тенденция может продлиться на рынке еще около года, учитывая тот объем ипотечных портфелей на рынке, которые еще могут быть рефинансированы с учетом оставшейся задолженности по кредиту и разницы в уровне ставок», — предполагает она.

Но младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина не уверена, что на фоне второй волны пандемии россияне продолжат активно закрывать ипотечные кредиты раньше срока. Ситуация остается непредсказуемой, а реальные доходы населения падают — в этих условиях увеличение объемов ранних погашений ипотеки маловероятно, замечает аналитик.

Автор: Юлия Кошкина.
Теги: банки , ипотека , досрочное погашение
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