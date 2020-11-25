Шесть путей к заграничной елке

Во сколько обойдутся новогодние каникулы за рубежом

Пандемия резко сократила количество вариантов для тех, кто привык встречать Новый год за границей. РБК собрал актуальную информацию о возможных поездках по наиболее массовым зимним направлениям

Гавана, Куба (Фото: Alexandre Meneghini / Reuters)

В прошлом году у организованных туристов наибольшим спросом для новогоднего отдыха, по данным Ассоциации туроператоров России, пользовались Таиланд, ОАЭ, Турция, Куба, Доминикана и Вьетнам. Из этих направлений сейчас для свободного въезда открыты лишь три страны — ОАЭ, Турция и Куба.

Наряду с ними, согласно официальной информации Ростуризма, напрямую из России можно отправиться еще в 12 стран — это Абхазия, Белоруссия, Великобритания, Египет, Казахстан, Киргизия, Мальдивы, Сербия, Танзания, Швейцария, Южная Корея и Япония. Кроме того, российское правительство 13 ноября сообщило о возобновлении рейсов на Сейшельские острова и в Эфиопию. С понедельника, 23 ноября, авиасообщение возобновила Венесуэла, сообщил Национальный институт гражданской авиации (российская сторона пока информацию об открытии не подтвердила).

Что важно знать при планировании отдыха на доступных и популярных во время пандемии зарубежных курортах — в обзоре РБК.

Турция

Прямое авиасообщение Россия и Турция возобновили 1 августа, и именно эта страна сейчас пользуется наибольшим спросом при выборе новогодних туров, поскольку цены на этом направлении наиболее доступные, а требования (в том числе эпидемиологические) по въезду и выезду «достаточно мягкие», указывает представитель туроператора TUI. Спросом для отдыха в Новый год пользуются поездки и в Анталью, и в Стамбул, уточняет представитель туроператора «Интурист» Дарья Домостроева.

Купальный сезон в открытом море в Турции заканчивается в октябре, но во многих отелях на курортах есть открытые бассейны с подогреваемой морской водой, напоминает директор по развитию сети турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов.

Что нужно для въезда. Справка об отрицательном тесте на COVID-19 для въезда в страну не требуется, уточняется на сайте российского посольства в Турции. Обязательного тестирования на коронавирус по прибытии в страну также нет. Но в аэропорту у пассажиров измеряют температуру, а при подозрении на симптомы коронавируса им делают тест и в случае, если он положительный, помещают на карантин.

Тех, кто сидел рядом с заболевшим в самолете или во время трансфера до отеля, также могут поместить на изоляцию до получения результатов теста, предупреждает «Интурист».

С 8 сентября в Турции действует обязательный масочный режим: носить маску необходимо во всех общественных местах, включая улицы, парки, сады, общественный транспорт, магазины и рестораны. С 20 ноября введены ограничения для кафе и ресторанов — после 20:00 они могут работать только навынос или осуществлять доставку. На питание в отелях эти ограничения не распространяются — там рестораны работают в обычном режиме.

В выходные дни в Турции до особого распоряжения действует комендантский час. Впрочем, туристы во время комендантского часа могут перемещаться из одного города в другой на машине с документами о бронировании.

Сколько стоит. Минимальная средняя стоимость поездки в Турцию на двоих на Новый год — около 100 тыс. руб., оценивает Блинов. Цены на новогодние туры могут быть на 30–60% выше средних по сезону, напоминает Домостроева. TUI предлагает туры с отдыхом на побережье Антальи и экскурсиями по цене от 46 тыс. руб. на двоих за неделю, а горнолыжные туры в Улудаг и Карталкаю с перелетом до Стамбула — от 37 тыс. руб.

ОАЭ

Полеты в Дубай, наиболее популярный у российских туристов эмират, возобновились в сентябре. Сейчас туристам доступны как регулярные рейсы, так и чартерная перевозка. Путешественники могут выбрать и городские, и прибрежные отели.

В декабре—январе купаться в море в Дубае не очень комфортно: там может быть ветрено и температура воды в среднем плюс 20 градусов, уточняет Блинов.

Что нужно для въезда. Для поездки на срок до 90 дней виза не нужна. Туристы, прибывающие в Дубай, должны иметь при себе отрицательный тест на коронавирус (требование не распространяется на детей до 12 лет), сделанный не ранее чем за 96 часов до вылета, для Абу-Даби — за 48 часов. По прибытии российским туристам нужно будет пройти повторный бесплатный тест в аэропорту.

До получения результатов (они готовы в течение 24 часов) туристы должны находиться на карантине в отеле. Те, кто прилетает в Абу-Даби, должны проходить карантин в течение 14 дней даже с отрицательными ПЦР-тестами.

Сколько стоит. У TUI стоимость новогоднего тура, базирующегося на регулярной авиаперевозке, начинается от 240 тыс. руб. на двоих за неделю. На сайте Anex Tour поездки на Новый год продаются по цене от 73,4 тыс. руб. с человека.

Куба

Полеты на Кубу Россия открыла 15 октября по двум направлениям — на остров Кайо-Коко и в город центральной части страны Санта-Клара. Для туристов открылись отели на курортах Кайо-Коко и Кайо-Гильермо. Но выехать с курорта в другой регион, например в Гавану, пока нельзя: на перемещения между регионами введены ограничения.

Что нужно для въезда. В аэропорту у пассажиров проверяют температуру, там же они сдают бесплатный ПЦР-тест. До получения результатов (в течение 24 часов) турист может передвигаться по отелю, затем, если тест отрицательный, — выходить за его пределы.

Виза для въезда на Кубу россиянам не нужна, срок пребывания без визы — до 90 дней.

Сколько стоит. Новогодние туры на Кубу обойдутся не менее чем в 150 тыс. руб. на двоих взрослых, оценивает Блинов. У «Интуриста» тур на Кайо-Коко на неделю с захватом новогодней ночи стоит около 267,6 тыс. руб. на семью из трех человек в отель 4 звезды с системой «все включено».

Танзания

Про возможность пляжного отдыха в Танзании большинство россиян узнали только в 2020 году, когда эта страна в августе стала одной из трех (наряду с Турцией и Великобританией), с кем Россия возобновила международное авиасообщение. Правда, сами полеты в Танзанию начались только осенью — российские авиакомпании летают на остров Занзибар.

До пандемии на Занзибаре отдыхали в основном итальянские туристы, у россиян он большой популярностью не пользовался (в 2019 году туда приехала лишь 41 тыс. российских туристов), но теперь это одно из немногих доступных направлений для пляжного экзотического отдыха, отмечает Домостроева. Сейчас более 90% туристов на Занзибаре — россияне, и в декабре Танзания может даже обогнать по популярности Турцию, не исключает Блинов.

Что нужно для въезда. Предоставлять результаты отрицательного теста на коронавирус, если летишь чартером, не надо, по прилете тест также не сдается. У международных пассажиров проверяют температуру, и если у путешественника обнаружатся симптомы COVID-19, то ему может потребоваться пройти карантин в специально отведенном для этого месте за свой счет.

Получить визу в Танзанию можно по прилете в аэропорту, ее стоимость составляет $50 (в том числе для детей любого возраста). Оформить визу можно также онлайн, по ней россияне могут находиться в стране до 90 дней. Кроме того, туристы должны платить туристический налог в размере $1 за ночь.

Сколько стоит. По данным «Интуриста», средняя цена туров на Занзибар с заездом с 27 декабря на восемь дней и с проживанием в трехзвездочном отеле для семьи из двух взрослых с ребенком составит примерно 272,6 тыс. руб. На сайте Anex Tour цена такой семейной путевки на восемь—десять ночей с вылетом в те же даты — от 214 тыс. руб.

Мальдивы

Перелет сейчас возможен прямыми рейсами «Аэрофлота» из Москвы либо стыковочными рейсами Turkish Airlines и Emirates.

Что нужно для въезда. Эпидемиологические правила по въезду на Мальдивы — одни из самых жестких. Туристы должны сдать ПЦР-тесты не ранее чем за 96 часов до вылета в страну и предъявить оригинал справки с отрицательным результатом теста на COVID-19 на английском языке при регистрации на рейс, а при необходимости — и по прибытии.

Не ранее чем за 24 часа до прибытия требуется заполнить декларацию о здоровье онлайн (нужно указать в ней информацию о странах, которые посещал турист в последние дни, и приложить к ней копию ПЦР-теста), а также получить QR-код. Этот код турист затем предъявляет при прохождении паспортного контроля. Кроме того, необходимо загрузить специальное мобильное приложение для отслеживания контактов.

При проживании на отдельных виллах и в бунгало владельцы при выезде могут также просить постояльцев сделать тесты на COVID-19, предупреждает «Интурист».

Виза для поездок на срок до 30 дней россиянам не нужна.

Сколько стоит. Встреча Нового года на Мальдивах и десятидневный отдых в новогодние праздники на двоих обойдется в 500–800 тыс. руб., оценивает Блинов. Проживание в отеле бунгального типа (домики на сваях) на острове Маафуши, в 25 км к югу от международного аэропорта Мале, с вылетом 26 декабря обойдется семье из трех человек в 337,9 тыс. руб., а проживание в сертифицированном отеле — в 369 тыс. руб., говорит представитель «Интуриста». На сайте Coral Travel стоимость туров на семь—девять ночей для двоих с вылетом 27 декабря из Москвы начинается от 394 тыс. руб.

Египет

Въезд в Египет россиянам разрешен с 2 сентября, но возобновились только полеты в Каир. Чартерные рейсы на курорты Красного моря — в Шарм-эш-Шейх и Хургаду — до сих пор запрещены (после теракта на борту аэробуса «Когалымавиа» в ноябре 2015 года).

Количество рейсов до Каира ограниченно, при этом от столицы Египта придется ехать на автобусе до курортов около семи часов, предупреждает Блинов. Трансфер из Каира до Хургады стоит около $150, уточняет представитель «Интуриста».

Тем не менее Египет входит в пятерку направлений, куда россияне чаще всего покупают авиабилеты на этот Новый год, уверяет руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова. У Aviasales по доле бронирований на зарубежных направлениях Египет — на втором месте после Турции, но в целом билетов за рубеж покупают мало (95% броней — российские направления).

Что нужно для въезда. Прибывающие в египетский аэропорт должны предоставить отрицательные результаты сделанного перед поездкой ПЦР-теста, выданные не более чем за 72 часа до прилета.

Виза по прилете в Каир обойдется в $25.

Сколько стоит. Билеты с вылетом в период с 26 декабря 2020 года по 10 января 2021-го в среднем стоят 34,5 тыс. руб. на человека, средняя минимальная цена одной ночи в трехзвездочном отеле на курорте в пересчете на рубли — 1,8 тыс. руб., отмечают в OneTwoTrip. У Aviasales средний чек на билеты в Египет — 27,3 тыс. руб. По информации сервиса бронирований Ostrovok.ru, средняя цена одной ночи в отеле в Хургаде — около 4 тыс. руб.

Какие ограничения действуют в других странах На Сейшелы российские туристы, несмотря на возобновление авиасообщения, не попадут: России нет в списке стран, граждан которых готовы принимать Сейшельские острова. В Южной Корее, которая и до пандемии не была массовым направлением для отдыхающих из России, турист по прибытии должен пройти тест на COVID-19 в аэропорту, а затем вне зависимости от его результатов обязан 14 дней находиться на карантине за свой счет. В Японию иностранцы могут въехать с деловыми целями, но туристам, включая россиян, въезд пока не разрешен. С соседней Белоруссией Россия возобновила авиасообщение 21 сентября, но сухопутная граница между странами остается закрытой. Сербия ограничения на туристические поездки для россиян из-за пандемии не вводила, предъявлять отрицательный ПЦР-тест при въезде в страну или проходить карантин после въезда не требуется.