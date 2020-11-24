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Налоговый край

СК расследует масштабное дело тольяттинского «сервиса» по махинациям с НДС
Следственный комитет расследует деятельность преступной группы из Тольятти, которая специализировалась на налоговых махинациях. За услугами по оформлению «бумажного НДС» к ней обращались подрядчики госкорпораций и крупных компаний
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Бывшие и действующие сотрудники налоговых органов Самарской области, а также обеспечивающие им поддержку работники силовых структур подозреваются в создании одной из крупнейших в стране площадок по уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).

По версии следствия, этим «сервисом» пользовались подрядчики госкорпораций и крупных компаний из разных регионов страны. О возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий; до четырех лет лишения свободы) сообщил РБК источник в центральном аппарате Следственного комитета, информацию подтвердил собеседник в Федеральной налоговой службе.

Источник в Налоговой службе утверждает, что в Тольятти в межрайонной инспекции № 2 по Самарской области прошел осмотр, а в компаниях, предоставляющих юруслуги по уходу от налогов, а также дома у бывших сотрудников налоговой проводились следственные действия. По его словам, только по эпизодам, которые удалось установить следствию, содействие преступной группы помогло коммерческим компаниям из разных регионов уклониться от выплаты НДС на 4,4 млрд руб.

РБК направил запросы в пресс-службы Следственного комитета и Федеральной налоговой службы России.

С чего началось уголовное дело

Управление Следственного комитета по Самарской области возбудило дело о превышении должностных полномочий сотрудниками межрайонной инспекции ФНС № 2 по Самарской области в октябре этого года, рассказал источник в центральном аппарате СК и подтвердил источник в ФНС. Оно стало началом масштабного расследования деятельности площадки по махинациям с «бумажным НДС», обслуживающей многие регионы России.

Что такое «бумажный НДС»

НДС — самый собираемый налог в России. Это крупнейший источник доходов бюджета, не считая поступлений от нефти и газа. Сколько НДС компания должна заплатить в бюджет, рассчитывается так: НДС «исходящий» (который компания начислила своим контрагентам при продаже товаров/работ/услуг) минус НДС «входящий» (предъявляют продавцы товаров/работ/услуг, который фирма как покупатель или заказчик оплачивает).

«Бумажный НДС» — это схема ухода от налога, когда компания подставляет в цепочку взаимоотношений фиктивные сделки с фирмами-однодневками. Хотя в реальности она не оплачивала товары или услуги, мнимая операция отражается в документах, увеличивая «входящий» НДС и, соответственно, снижая итоговую сумму налога к уплате.

Фактически оплата по сделкам не перечисляется, операция не отражается в бухучете продавца или же отображается как дебиторская задолженность с последующим списанием по итогам срока исковой давности.

«Бумажный НДС» — устаревшая схема. В 2015 году Федеральная налоговая служба запустила автоматизированную систему АСК НДС-2. Сравнивая счета-фактуры и декларации, она автоматически выявляет налоговые разрывы. Помимо доначисления налога нарушителей штрафуют на 20–40% от суммы недоимки.

Благодаря автоматизированным проверкам налоговый разрыв по НДС в России уменьшился до 0,4% — это самый низкий показатель в мире. При том что еще в 2016 году он составлял 8%.

Дело было возбуждено в отношении неустановленных должностных лиц, сообщил источник в ФНС. По его словам, с марта по апрель 2020 года сотрудники межрайонной инспекции № 2 могли использовать поддельную доверенность коммерческой компании (наименование известно РБК), которая состояла у них на учете, на представление ее интересов в инспекции. По словам источника, налоговиков подозревают в том, что они могли предоставить электронные декларации в налоговую, где содержались не соответствующие действительности данные.

Именно этот небольшой эпизод помог следствию выйти на участников организованной группы, специализирующейся на услугах по уклонению от уплаты НДС.

В чем подозревают налоговиков

Следствие установило, что, предположительно, преступная группа действует на базе компании ООО «Элрем Сервис», рассказал источник в СК. По его словам, аффилированные с ней фирмы — всего задействовано 430 юрлиц — образуют площадку по махинациям с НДС. По телефонам, указанным при регистрации компании «Элрем Сервис» в ЕГРЮЛ, на звонки РБК никто не ответил.

Как следует из базы данных СПАРК, компания зарегистрирована в Тольятти. Ее основной вид деятельности — «торговля оптовая неспециализированная». В 2019 году выручка компании составила 2,7 млрд руб., прибыль — 2,6 млн руб.

Компания «Элрем Сервис» упоминается в обращении сотрудников МИ ФНС № 2 по Самарской области к руководителю Федеральной налоговой службы Даниилу Егорову (есть у РБК; подлинность подтвердил источник в ФНС), в котором они сообщают о коррупции в рядах руководства инспекции.

РБК направил запрос в пресс-службу ФНС с просьбой подтвердить факт получения письма, где, в частности, утверждается, что руководством МИ № 2 выстроена система работы, направленная на извлечение личной выгоды. Заместитель руководителя инспекции, утверждают авторы обращения, привлекает фирмы-посредники для предоставления услуг по сдаче отчетности, которые фабрикуют и подают в электронном виде уточненные нулевые декларации.

В письме также сказано, что процесс поставлен на поток, недостоверная отчетность принимается сотнями, что неминуемо создает «разрывы» в отчетности налогоплательщиков в других инспекциях. Данные о доверенностях на лиц, подающих отчетность, вводятся в информационную систему «Доверенность» по указанию руководства, потом эти доверенности приносят сотрудники как поступившие по почте, но без какой-либо регистрации, без почтовых конвертов, сообщается в обращении к главе ФНС.

В нем также утверждается, что в МИ № 2 есть «неприкасаемые» налогоплательщики, которых контролирует руководство инспекции. «Ранее состоящие на учете в МИ № 2 по Самарской области ООО «Квадрат», ООО «РПЗК», ООО «Легос», ООО «АЗМ Энерго Сервис» являлись звеньями в схеме работы транзитной площадки ООО «Элрем Сервис» и, несмотря на миллиардные обороты, всего за пару месяцев были ликвидированы без проведения контрольных мероприятий по заданию руководства», — говорится в письме.

Источник в ФНС рассказал РБК, что деятельность «Элрем Сервис» и аффилированных с ней структур постоянно обсуждается на совещаниях центрального аппарата ФНС с руководством УФНС по Самарской области». По словам источника, на этих совещаниях федеральное руководство ставит задачи по ликвидации площадки. «При этом она развивается и растет, создавая новые ответвления», — отметил собеседник. РБК направил запрос в УФНС по Самарской области.

Кто мог входить в состав группы

Следователи полагают, что организаторами преступной группы могут быть два бывших сотрудника МИ № 2, сообщил РБК источник в СК. Следствие установило, что раньше один из них был сотрудником отдела выездных проверок этой инспекции, а другой — сотрудником отдела досудебного урегулирования налоговых споров. По словам источника, сейчас оба проходят свидетелями по уголовному делу. «В местах их проживания прошли обыски», — рассказал он.

Источник в налоговом ведомстве уточнил, что, предположительно, в эту группу входят бывшие и действующие сотрудники налоговых инспекций Тольятти, а также прикрывающие их силовики. «Основная часть участников группы работает в МИ ФНС № 2 по Самарской области, также есть представители из управления ФНС по Самарской области», — уточнил он. По словам источника, всего налоговыми махинациями занимались 25 человек.

Во время следственных действий, которые прошли дома у бывших сотрудников налоговой, следователи обнаружили печать нотариуса, поддельные доверенности, флеш-накопители и банковские карты организаторов и участников группы.

Кто мог пользоваться услугами площадки

По версии следствия, услугами тольяттинского «сервиса» могли пользоваться компании из разных российских регионов. В предварительном списке следствия компании из Москвы, Подмосковья, Татарстана, Санкт-Петербурга, Твери, Краснодара и Нижнего Новгорода. Этот список есть у РБК, его подлинность подтвердил источник в СК. Некоторые компании выступают подрядчиками крупных предприятий.

Например, в списке компаний, который следователи составили на основе данных ФНС, указано ООО «Галика-Мет» — подрядчик госкорпорации «Роскосмос», НПО им. Лавочкина и ПАО «ОДК-Кузнецов».

Согласно базе данных СПАРК, ООО «Галика-Мет» выполняло контракты для корпорации «Роскосмос»: в 2017 году — на 71,4 млн руб., в 2018-м — на 98,6 млн руб., в 2019 году — на 49,9 млн руб. В 2020-м компания подписала контракты с НПО им. Лавочкина на 4,9 млн руб. Кроме того, в этом году ООО «Галика-Мет» заключило контракты с ПАО «ОДК-Кузнецов» на 515 млн руб. Все они связаны с поставками и монтажом станочного оборудования.

В списке также есть ООО «Возрождение Петербурга» — подрядчик ГУП «Московский метрополитен». В 2019 году эта компания заключила со столичным метрополитеном контракт на 607,7 млн руб., в 2020-м — еще два контракта на 1,6 млрд руб. Все они были связаны с выполнением путевых работ.

В пресс-службе «Роскосмоса» (куда также входит НПО им. Лавочкина) отказались от комментариев. В пресс-службе ОДК и Московского метрополитена комментариев не предоставили. РБК также направил запросы в ООО «Галика-Мет» и ООО «Возрождение Петербурга».

Авторы: Дмитрий Серков, Ольга Агеева.
При участии: Инна Сидоркова.
Теги: ФНС , уголовное дело , расследование , НДС , Самарская область , Тольятти
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