Москве предстоит балансирование на экваторе

Эксперты РСМД проанализировали новые вызовы для российской внешней политики

Эпидемия COVID-19 стала катализатором сильнейшего кризиса, который может привести к формированию новой двухполюсной системы мира с Вашингтоном и Пекином как центрами, считают в РСМД. И России надо действовать взвешенно и осторожно

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COVID-19 приблизил новую холодную войну

В последние десятилетия вряд ли было событие, которое имело бы такой же шоковый эффект практически в любой точке земного шара и во многих областях человеческой жизни, как эпидемия COVID-19, говорится в экспертном докладе Российского совета по международным делам (РСМД) «COVID-19 и ситуация в современном мире: риски и возможности для внешней политики России» (есть у РБК).

Пандемия серьезно ударила по глобальной экономике, а наиболее сильный удар первая волна нанесла по ее локомотивам — Китаю, США и Европейскому союзу. На фоне пандемии обострились многие противоречия, которые фиксировались экспертами и раньше. Так, ключевым трендом международных отношений остается быстрое ухудшение американо-китайских отношений, но в 2020 году их переход к открытому соперничеству превратился в необратимую тенденцию, уверен автор доклада — программный директор РСМД Иван Тимофеев. Доклад подготовлен на основе дискуссий с участием российских дипломатов, ученых и представителей бизнеса.

Эскалация соперничества США и Китая чревата двумя глобальными рисками. Первый связан с экономическим противостоянием двух держав — разъединение их экономической взаимосвязи «может привести к серьезному шоку мирового хозяйства, которое и так находится в худшей форме в связи с COVID-19». Второй риск — военная конфронтация двух стран с сопутствующей гонкой вооружений.

«Вашингтон играет роль инициатора новой холодной войны», — утверждает Тимофеев. При этом эпидемия коронавируса ускорила эскалацию этой новой холодной войны из-за обвинений в распространении вируса со стороны США в адрес Китая. Последствия этого противостояния видны по всему миру. Оно изменит и роль США на Ближнем Востоке, прогнозируется в докладе. Этот регион уже не представляется для Вашингтона передовым фронтом, США будут сокращать там военное присутствие при одновременном сохранении своего влияния.

В интересах России в условиях ускоряющегося формирования нового биполярного мира не допустить этого, избегать вовлечения в изматывающую конфронтацию, полагает Тимофеев.

России стоит придерживаться сбалансированного вектора движения

В текущей ситуации автор доклада увидел десять целесообразных внешнеполитических шагов, которые могла бы сделать Москва, для того чтобы использовать разворачивающийся кризис для улучшения своих позиций. Первым делом — всесторонне обсудить партнерство с Китаем в новых условиях, совместно оценить риски технологической и финансовой блокады со стороны США и разработать совместные инструменты адаптации. Необходимым представляется и «осторожное восстановление партнерских связей с Европейским союзом». Москва могла бы аккуратно содействовать повышению независимости ЕС от США в международных делах. Для недопущения формирования безальтернативной биполярной системы Москве надо также больше работать с Индией, чтобы исключить встраивание ее Вашингтоном в противостояние с Китаем. С США также необходимо сохранять диалог по безопасности и контролю над вооружениями.

Для активизации российской экономики автор доклада считает необходимым либерализацию визового режима, разработку плана восстановления экономики в формате ЕАЭС и исполнение Россией ведущей роли в его реализации. К пониманию того, что в условиях конфронтации США и Китая Москве надо придерживаться нейтралитета, пришли и участники дискуссии «Россия в новом десятилетии: цели, угрозы, попутчики», подготовленной журналом «Международная аналитика». Для России чрезвычайно важно сохранить равновесие, не дать себя втянуть «не в свою драку», не стать разменной монетой в противоборстве США и Китая, уверен директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин. По его мнению, необходимо сохранить баланс в отношениях с Китаем и крепко удерживать свои позиции в отношениях с США: «В обозримом будущем мы будем [с Китаем] ближе, чем с США, но не втянуться не в свой конфликт считаю главной внешнеполитической задачей».

По мнению Тимофеева, российские власти по некоторым из перечисленных треков уже двигаются: «С российской стороны есть готовность к взаимодействию с партнерами в ЕС. Другое дело, что сейчас отношения с ЕС были основательно подпорчены инцидентом с Алексеем Навальным, особенно пострадали отношения России и Германии, но, несмотря на это, фундаментального сдвига парадигмы в отношении России пока не произошло». Это объясняется наличием у России и ЕС общих интересов, среди которых энергетическое сотрудничество (Брюссель и Берлин заинтересованы в завершении строительства газопровода «Северный поток-2»), гуманитарные связи, общие интересы в сфере безопасности. «Прорывов ожидать вряд ли стоит, но очевидно, что с ЕС отношения будет выстроить несколько проще, чем с США», — заключает Тимофеев.

Разработка Россией вакцины от коронавируса также может сыграть в пользу Москвы, уверен Тимофеев. «Однозначно это может стать частью нашей мягкой силы, и, удовлетворив потребности наших граждан в такой вакцине, необходимо оказать посильную помощь и зарубежным государствам», — поясняет он. Президент Центра политических технологий Борис Макаренко также считает, что вакцина может стать элементом российской мягкой силы: «Воздействие мягкой силы на международные отношения, конечно, есть, но оно не радикальное. При этом США вряд ли будут большими потребителями российской вакцины».