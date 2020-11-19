В Мордовию переброшен кремлевский резерв

Артем Здунов стал врио губернатора

Артем Здунов, который большую часть карьеры проработал в родном Татарстане, возглавил Мордовию, сменив попросившего об отставке Владимира Волкова. Ее причиной источники РБК называют возраст и состояние здоровья главы республики

Артем Здунов (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Кто стал преемником Волкова

Глава Мордовии Владимир Волков 18 ноября обратился к президенту Владимиру Путину с прошением об отставке. Как рассказали РБК два источника, близких к администрации президента, в качестве одного из кандидатов на пост врио главы Мордовии рассматривается премьер-министр Дагестана Артем Здунов. Еще один близкий к Кремлю собеседник сказал, что Здунов — основной кандидат.

После выхода материала президент Владимир Путин назначил Здунова врио главы Мордовии.

До начала работы в Дагестане Здунов был министром экономики Татарстана. По национальности он мордвин, отмечал один из собеседников РБК.

Здунов был назначен премьером Дагестана бывшим главой республики Владимиром Васильевым. Произошло это в 2018 году на фоне возникшего в регионе политического кризиса. Предшественник Здунова — Абдусамад Гамидов — был задержан правоохранительными органами по подозрению в мошенничестве. Кроме того, сотрудники ФСБ изъяли у него несколько пистолетов и автоматы Калашникова.



Васильев ушел в отставку в начале октября, врио главы Дагестана был назначен генерал Сергей Меликов.

Здунову 42 года. Большую часть карьеры он работал в родной Казани, где преподавал в Казанском финансово-экономическом институте, а затем трудился в министерстве экономики Татарстана.

Работая там, он достаточно хорошо себя зарекомендовал перед федеральным центром, пояснил РБК политконсультант Петр Быстров. Фактор национальности и возраст могут сыграть ему на руку при назначении, считает эксперт.

Дагестанский премьер — один из первых выпускников программы развития кадрового резерва (так называемой школы губернаторов). В 2018 году в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным он отдал должное этой программе, которая, по его словам, «позволяет создать эффективную команду единомышленников». «Я сам приехал из Татарстана, но в ходе учебы направили на производственную практику в Дагестан — тоже интересный опыт», — сказал он тогда.

Сенатор Лилия Гумерова рассказывала, что во время одного из тренингов участники программы катались на лодках в Москве. В какой-то момент одна из лодок перевернулась, и Здунов лично помогал людям (в том числе и самой Гумеровой) выбраться из воды.

Почему ушел Волков

О просьбе главы Мордовии Волкова президенту отправить его в отставку стало известно утром в среду. Спустя несколько часов после этого вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания с Владимиром Путиным заявила, что ситуация с коечным фондом во время распространения коронавируса в Мордовии является одной из худших в стране. По данным федерального штаба, за последние сутки в республике были выявлены 88 новых случаев заражения (7970 — с начала пандемии).

Между тем в обращении, которое опубликовала пресс-служба правительства республики, Волков объяснил свое решение тем, что «нужно дать дорогу молодым». Глава республики также заявил, что за долгие годы (в 1995–2012 годах он возглавлял правительство Мордовии) удалось многое сделать для развития республики, а в 2018 году — провести матчи чемпионата мира по футболу (в Саранске прошли четыре матча, в том числе и одна игра с участием сборной Португалии).

Собеседник РБК, близкий к руководству Мордовии, сообщил, что причиной ухода Волкова стали возраст и состояние здоровья (в этом году ему исполнилось 66 лет). При этом он отметил, что Волков, чьи полномочия истекали в 2022 году, был готов доработать до конца срока.

Главная причина ухода Волкова связана с решением о трудоустройстве Здунова, и потому не имеет прямого отношения к результатам работы отставника, считает регионалист Ростислав Туровский. «Хотя особых достижений у Волкова не было, ситуация в Мордовии при нем оставалась традиционно тихой и спокойной, — пояснил политолог. — Поэтому и претензий ему не предъявляли, несмотря на огромные финансовые проблемы республики».

С 1991 года в Мордовии было четыре руководителя. До 1993 года президентом республики был Василий Гуслянников. Он был обвинен депутатами местного Верховного совета в коррупции и отправлен в отставку, а должность президента упразднили. Следующие два года Мордовией руководил совет министров во главе с Валерием Швецовым.

В 1995 году выборы главы республики выиграл Николай Меркушкин. Он руководил республикой 17 лет, после чего перешел на пост губернатора Самарской области. Его преемником стал Волков.

По словам Туровского, в мордовских властях не было значимых конфликтов. Волков был «наследником» Меркушкина, при котором сложились нынешние элиты и бизнес региона. «Какого-то нового содержания он не привнес, — отметил эксперт. — Большой популярностью не пользовался, но и альтернативу ему пассивное местное население не искало».

Волков был абсолютно «меркушкинским» человеком, подтвердил РБК Петр Быстров. Он в общей сложности, считая работу председателем регионального правительства, находился у власти в республике 25 лет. «Республика переживает определенный застой, и многолетнее пребывание у власти клана Меркушкина — Волкова стало тормозом для развития, — считает Быстров. — Волков продолжал ту политику, которую Меркушкин проводил, что не лучшим образом сказалось на экономике республики».

Новому главе также придется бороться с выстроенной еще при Меркушкине непрозрачной избирательной системой республики, предсказал политконсультант. «Меркушкин выстроил очень авторитарную управленческую систему, поэтому есть потребность в определенной либерализации, нормализации избирательных процессов».

Рекорд по долгу и отток населения

Мордовия является рекордсменом по уровню долговой нагрузки среди регионов (211,5%, средний объем нагрузки по регионам — около 25%). Госдолг Мордовии — 50,1 млрд руб. В начале текущего года она была единственным российским субъектом, в котором объем госдолга превышал объем налоговых и неналоговых доходов, но к осени в таком же положении оказались Хакасия (127,9%) и Удмуртия (105,9%).

Республика Мордовия — исторический рекордсмен по уровню госдолга среди регионов, отмечает управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР Андрей Пискунов. «Государственный долг Мордовии на протяжении последних нескольких лет в два раза превышает объем налоговых и неналоговых доходов региона», — сказал он, при том что согласно Бюджетному кодексу указанное соотношение (долг к НДД) для дотационного региона не должно превышать 50%. По итогам 2020 года соотношение госдолга Мордовии к объему ее налоговых и неналоговых доходов составит 214%, следует из расчетов НКР на основании данных Минфина.

По состоянию на 1 октября 2020 года объем госдолга Республики Мордовия достиг 50 млрд руб., при этом на долю бюджетных кредитов приходится 26 млрд руб., следует из данных Минфина. А вся доходная часть бюджета республики на 2020 год составляет 51 млрд руб., следует из последних поправок в региональный бюджет.

Общая численность постоянного населения Мордовии, по данным Росстата, в среднем за 2019 год составила 792,85 тыс. человек, при этом население региона убывает (для сравнения: в 2014 году в республике в среднем проживали 810 тыс. человек).

В Мордовии наблюдается отток работающего населения (численность рабочей силы в июле—сентябре 2020 года составила 409 тыс. человек) из-за слабого социально-экономического развития региона, добавляет Пискунов. По данным госстатистики за 2019 год, 18% населения Мордовии проживало за чертой бедности, что выше уровня бедности в целом по России (12,3% населения). Среднедушевые денежные доходы жителей региона в первом квартале 2020 года составили 19,2 тыс. руб., во втором — 19,66 тыс., следует из данных Росстата. В 2019 году Мордовия вошла в правительственный список российских регионов с наиболее сложной социально-экономической ситуацией