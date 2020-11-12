Транзит в три хода

Как происходит передача президентской власти в США

Джо Байден назвал позором отказ Дональда Трампа признать победу демократа на выборах и заявил, что займет пост президента вне зависимости от мнения действующего президента. Как проходит передача власти в США, разбирался РБК

Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Как определяется победитель выборов

Результаты выборов в США определяются не сразу. Сначала выводы о том, кто победил, делают СМИ, основываясь на предварительных данных голосования, которые они получают из опросов американцев и от властей штатов. Все ведущие СМИ объявили победителем выборов Джо Байдена, который, согласно прогнозам, получил больше голосов выборщиков, чем Дональд Трамп. Как следует из подсчетов Reuters, у Байдена 279 голосов выборщиков из 538, то есть больше, чем необходимые для победы 270 голосов. У Трампа — 217. При этом Reuters не готов назвать победителя в трех штатах — в Северной Каролине, Аризоне и Джорджии. Фаворитом в последних двух штатах является Байден, а это означает, что после окончательных подсчетов его результат может увеличиться еще на 27 голосов выборщиков.

Официальные результаты выборов будут объявлены властями штатов, в каждом из них срок на это отводится разный. Обычно процедуру сертификации выборов проводит главное должностное лицо по выборам, губернатор или другой уполномоченный. Но официальные результаты должны быть представлены до 8 декабря — дня, к которому все вопросы и споры относительно подсчета голосов должны быть улажены.

14 декабря 538 выборщиков от штатов должны будут отдать голоса за кандидата, который победил в их штате. Хотя в теории выборщики в некоторых штатах могут проголосовать за любого кандидата, такие случае крайне редки. 6 января на заседании обеих палат конгресса законодатели должны официально подтвердить итоги голосования выборщиков.

Почему Трамп сопротивляется

Как правило, проигравший кандидат признает поражение на стадии объявления победителя в СМИ. Однако Дональд Трамп отказался признавать победу Байдена. Действующий президент заявил, что не считает соперника избранным президентом и попытается опротестовать итоги выборов и добиться победы через суды. В частности, Трамп утверждал, что республиканских наблюдателей не пускали на участки в Мичигане, а в Пенсильвании были учтены незаконные бюллетени. Штаб Трампа также поддержал пересчет голосов в Джорджии и других штатах, где отрыв Байдена от Трампа составил менее 0,5 процентного пункта.

Впрочем, шансы, что Трамп сможет в судах добиться победы, очень низки. Во-первых, как отмечают эксперты, его штаб так и не представил доказательств нарушений. Во-вторых, Байден лидирует с отрывом в несколько десятков тысяч голосов избирателей сразу в нескольких штатах и пересчет голосов вряд ли поменяет картину.

В 2000 году спор из-за подсчетов голосов возник между республиканцем Джорджем Бушем-младшим и демократом Альбертом Гором. Тогда Бушу удалось сохранить преимущество в результате того, что Верховный суд не поддержал решение о пересчете голосов в штате Флорида вручную. Впрочем, тогда исход выборов решал всего один штат, а отрыв Буша от Гора в нем был меньше, чем отрыв Байдена от Трампа в нескольких колеблющихся штатах, решивших судьбу этих выборов.

Когда истекают полномочия Трампа

В случае если, как ожидается, Байден будет признан победителем выборов, президентские полномочия Дональда Трампа истекут в полдень 20 января 2021 года. До этого момента он сможет определять кадровый состав своей администрации, включая ключевых министров, а также издавать исполнительные указы. Уже после победы Трампа на выборах в ноябре 2016 года уходящий президент Барак Обама ввел санкции против российских госструктур за вмешательство в американские выборы. Всего с ноября и до ухода с поста президента Обама подписал 17 указов, Джордж Буш-младший после выборов 2008 года — 11, Билл Клинтон после выборов 2000 года — 22, Джордж Буш-старший после выборов 1992 года — 14.

Новый состав конгресса приступает к работе 3 января, то есть на две недели раньше, чем президент. После 20 января полномочия главы государства и главнокомандующего вооруженными силами США перейдут к новому президенту.

Как правило, уходящий президент пишет письмо преемнику, которое доставляется тому в день инаугурации. Текст пишется от руки и содержит краткое напутствие. Например, Обама в письме к Трампу выразил надежду, что тот будет создавать больше возможностей для молодых американцев, сохранит лидерские позиции США на мировой арене и будет уважать институты демократии.

Как происходит передача власти

Подготовка к транзиту власти проходит в три фазы.

Первая — планирование транзита перед выборами. Как правило, кандидаты подготавливают курирующие транзит команды в апреле-мае в год выборов, при этом:

кандидаты назначают ответственных за координацию возможного транзита власти;

осуществляется поиск финансовых ресурсов для команды, курирующей транзит власти;

разрабатывается план транзита.

Вторая фаза — планирование транзита после выборов. В ее рамках:

победивший кандидат подбирает кандидатов для своей администрации. В общей сложности президент назначает около 4 тыс. госслужащих, которые будут помогать в подготовке и реализации его инициатив, следует из доклада, подготовленного экспертами независимой организации The Partnership for Public Service. Из этих 4 тыс. около 1,6 тыс. должны будут пройти процедуру одобрения сенатом, где большинство кресел контролирует Республиканская партия. Все назначения подвергаются тщательной проверке;

осуществляется подготовка к транзиту власти более 100 государственных учреждений. Сотрудники госучреждений должны подготовиться к новой администрации. Подготовку к приходу новых властей со стороны уходящей администрации курирует Совет по координации транзита власти, его возглавит глава аппарата Белого дома Марк Медоуз;

проводится подготовка повестки нового президента. Администрация Байдена должна подготовить повестку на ближайшие месяцы — уточнить, на каких реформах сфокусируется администрация демократов.

Финальная фаза — утверждение кандидатур на ключевые позиции в новой администрации в сенате.

На что может претендовать избранный президент

Команда по организации транзита избранного президента имеет право на рабочее пространство, а также на финансовую помощь от государства. Это следует из правил передачи власти, оговоренных в законе от 1963 года. Выделение финансов курирует Администрация общих служб (GSA), под нужды команды по организации транзита зарезервировано около $6 млн.

Переходная команда Байдена включает около 500 человек, они будут заниматься, в частности, работой с госструктурами. Пока что GSA не предоставила средства Байдену, так как его победа не была утверждена официально штатами и конгрессом. Байден назвал отказ Трампа признавать поражение «позором» и заявил, что будет готовиться к транзиту власти без поддержки нынешней администрации.