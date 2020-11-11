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Газета № 089 (3256) (1111) Бизнес,
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Здравствуй, вирус, Новый год

Как новые ограничения скажутся на столичном бизнесе
Новый год Москва встретит с дополнительными ограничениями: до 15 января отменяются все массовые зрелищные мероприятия, а общепит и развлекательные заведения ночью должны быть закрыты. РБК оценил возможные последствия для бизнеса
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал во вторник, 10 ноября, указ, согласно которому в Москве с 13 ноября по 15 января 2021 года вводятся дополнительные ограничения. В частности, на два месяца, в том числе и в новогодние праздники, в столице:

  • отменяются все зрелищные мероприятия;
  • в кинотеатрах, концертных залах и театрах число зрителей ограничивается 25% от общей вместимости заведения;
  • кафе, рестораны, ночные клубы, боулинги, дискотеки и все остальные подобные заведения должны быть закрыты с 23 часов до 6 утра.

РБК проанализировал, как новые меры, призванные остановить распространение коронавирусной инфекции, скажутся на столичном бизнесе.

Политика
В Москве из-за коронавируса отменят новогодние гуляния Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Кинотеатры

Новогодние праздники с их длинными выходными — пиковый сезон для кинотеатров. В январе и декабре 2019 года кассовые сборы только в Москве составили 2,1 млрд руб., по всей России — 12,7 млрд руб., свидетельствуют данные Фонда кино. Число зрителей составило 5,7 млн и 50 млн человек соответственно.

После того как в августе кинотеатры в Москве вновь открылись, они в соответствии с требованиями Роспотребнадзора могли продавать на один сеанс лишь половину возможных билетов. В итоге в сентябре 2020-го кассовые сборы в Москве составили 451,2 млн руб., тогда как в сентябре 2019-го — 600,7 млн руб.

Сейчас средняя посещаемость и так ниже 25% зала, в новогодние праздники число зрителей могло вырасти, но теперь, с учетом новых ограничений, будут значительные финансовые потери, сообщила пресс-служба Объединенной сети кинотеатров («Синема парк», «Формула кино» и «Кино Окко»). В пресс-службе сети «Каро» заявили, что первостепенное значение сейчас будет иметь то, какие из запланированных фильмов останутся в прокате.

На предстоящие новогодние праздники 31 декабря — 7 января, по информации «Бюллетеня кинопрокатчика», уже были анонсированы премьеры 18 фильмов. Только 1 января 2021 года в прокате должны были стартовать вторая часть сказки «Последний богатырь» (кассовые сборы первого фильма достигли 1,7 млрд руб.), комедия «Прабабушка легкого поведения», драма «Огонь» и анимационный фильм «От винта 2». В пресс-службе Walt Disney Studios, дистрибьютора «Последнего богатыря», отказались от комментариев. В кинокомпании «Централ партнершип», которая выпускает в прокат «Огонь» и «Прабабушку легкого поведения», заявили, что пока не меняют даты премьер.

Пока без уличных украшений, но с онлайн-трансляцией

Московские префектуры и коммунальные службы не торопятся закупать украшения на Новый год, свидетельствуют тендеры и заключенные контракты, опубликованные на портале госзакупок, которые проанализировал РБК.

Единственный округ Москвы, где по состоянию на 10 ноября был заключен контракт на новогоднее убранство, — Зеленоградский. Украшения обойдутся всего в 2,5 млн руб. Для сравнения: год назад по состоянию на 10 ноября многие парки уже объявили тендеры на новогоднее украшение и праздничные программы, а дирекция ЖКХ Зеленоградского административного округа уже заключила контракт на 4,7 млн руб.

Зато управа Выхино-Жулебино уже заключила контракт на онлайн-трансляцию новогоднего праздника на сумму 1,8 млн руб.

Большая часть контрактов, заключенных на 10 ноября 2020 года, — это закупки компаний с государственным участием на поставку подарочных наборов. Например, ФГУП «Охрана» Росгвардии и его филиалов это обойдется в 23 млн руб.

Заведения общественного питания

Для ресторанов и кафе декабрь — традиционно оживленный месяц из-за предновогодних банкетов, тогда как в январе после новогодней ночи наблюдается провал, напоминает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов.

Столичный общепит в декабре 2019-го, согласно расчетам Мосстата, заработал 19,7 млрд руб., в январе того же года — 16,5 млрд руб. Вместе на эти два месяца пришлось почти 18% годового оборота отрасли. В январе 2020 года столичный общепит заработал 18,2 млрд руб.

Общество
Воробьев заявил об отказе Подмосковья от массовых гуляний на Новый год Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Запрет на работу ночных клубов и общепита в ночное время негативно отразится на показателях заведений, многие из которых и так практически не зарабатывали во время периода самоизоляции в апреле-мае, сетует Прасов. В целом по итогам 2020 года потеря выручки общепита, по его оценкам, может составить около 50%. Мосстат по итогам девяти месяцев сообщает о падении оборота лишь на 20%, до 119,7 млрд руб.

Тяжелее всего будет ночным клубам, которые могут зарабатывать после 23 часов до 100% выручки, тогда как для круглосуточных кафе и ресторанов потери не будут «безумными» — около 10–20% выручки в зависимости от формата заведения и целевой аудитории, полагает Прасов. Он также предупреждает, что предновогодних банкетов в разрешенные часы будет меньше, чем годом ранее. Причем не только из-за ограничений, но и потому, что немногие компании чувствуют себя достаточно хорошо, чтобы устраивать корпоративы.

Новые ограничения — необходимая мера в условиях пандемии, но она нуждается в пояснении, отмечает ресторатор Александр Раппопорт (управляет, в частности, ресторанами «Воронеж», «Dr. Живаго», «Белуга»). Пока, по его словам, непонятно, должен ли ресторан или кафе в 23 часа полностью прекратить работу или в этот час он должен лишь прекратить принимать заказы, а посетители могут завершить уже начатую трапезу. Если рестораны могут работать только до 23 часов, проведение программ в новогоднюю ночь прямо противоречит указу мэра, признает Раппопорт.

У ночных караоке «Куршевель» и «Проснись и пой», а также Mercedes Bar выручка снизится «драматически», и пока непонятно, смогут ли они продолжать работать в условиях таких ограничений, констатирует управляющий партнер и генеральный директор Ginza Project Moscow Максим Ползиков. По его оценке, из-за невозможности проводить предновогодние банкеты и корпоративы отрасль потеряет в декабре 50% выручки в сравнении с декабрем 2019-го, и в январь, самый низкий по выручке месяц в году, выйдет «буквально без средств к существованию».

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Данные Мосстата свидетельствуют, что в апреле этого года, когда все заведения общепита могли работать только на вынос и доставку, их оборот снизился только на 65%, до 5,3 млрд руб.

Гостиницы

В 2000-х и начале 2010-х новогодний сезон для столичных отелей был достаточно спокойным, если не сказать провальным периодом, вспоминает партнер департамента гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield Марина Усенко. Загрузка гостиниц в те годы в январе не превышала 40–50%, поскольку обычных туристов в Москву приезжало немного, а бизнес-туристы ждали начала восстановления деловой активности после праздников.

Но в последние годы, отмечает Усенко, ситуация изменилась. В новогодние праздники — как правило, с 30 декабря до 4 января — загрузка московских гостиниц составляла 85–95%, оценивает JLL. В декабре 2019-го этот показатель был 75%, в январе 2020-го — 63%, тогда как в среднем по году это были 78%, а в пиковые август и сентябрь — 88–89%.

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С отменой массовых мероприятий поток на новогодние праздники в Москву будет меньше, часть путешественников предпочтут остаться дома, но если ограничений на передвижение по городу не будет, часть гостей все же приедут, особенно если поездки уже спланированы, считает директор направления индустрии гостеприимства CBRE Татьяна Белова. Руководитель департамента гостиничного бизнеса JLL Яна Уханова прогнозирует загрузку московских отелей в ноябре—январе в пределах 5–25%.

Традиционно весомой долей в выручке гостиниц в декабре были корпоративные мероприятия, уточняет Усенко. За счет них в декабре выручка отелей от продажи напитков и питания вырастала на треть по сравнению с осенними месяцами. Эта выручка будет потеряна, но с этим, продолжает Усенко, отели уже смирились: когда пошел новый рост количества заболеваний, мероприятия в отелях стали отменять одно за другим.

Доходы столичных отелей в эту новогоднюю ночь будут более чем на 70% ниже результатов прошлого года, оценивает директор отеля «Балчуг Кемпински Москва» Лада Самодумская. По ее словам, отель в этом году изменит формат новогоднего предложения: гости смогут заселиться в отель днем 31 декабря, посетить новогодний ужин с 19:00 до 23:00, а затем продолжить празднование в номере или изначально организовать празднование в одном из номеров отеля.

Розничная торговля

Весной, в период самоизоляции, столичный продуктовый ретейл не выиграл от тех жестких ограничений, следует из данных Мосстата. В апреле 2020 года розничные продажи продовольственных товаров в Москве снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 18%, до 189,4 млрд руб., в мае — на 16%, до 188,9 млрд руб.

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Попова посоветовала россиянам провести новогодние праздники дома Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

Каким будет новогодний спрос на фоне новых ограничений и меньших передвижений по мегаполису, сейчас спрогнозировать сложно, признает представитель Ассоциации компаний розничной торговли Илья Власенко. С одной стороны, из-за падения доходов рост декабрьских продаж по сравнению с предыдущими месяцами может оказаться не таким заметным, как раньше, рассуждает эксперт. С другой стороны, основной набор продуктов, приобретаемых к новогодним праздникам, останется тем же. При этом без возможности уехать отдыхать покупатели могут компенсировать эти поездки дополнительными тратами в магазинах, допускает Власенко.

Как правило, торговые сети в декабре фиксируют многократный рост спроса на «сезонные» виды продуктов: колбасы, консервированные овощи, соки, фрукты, деликатесы и алкогольные напитки, напоминают в АКОРТ. По данным Nielsen, в декабре 2019-го наиболее популярными продуктами стали мясо, мясные продукты, твердые сыры и шоколадные конфеты. На эти четыре категории суммарно приходится почти 15% всех продаж в магазинах в предновогодний период и первую неделю января.

Авторы: Елена Сухорукова, Елизавета Ефимович, Надежда Федорова, Анна Левинская.
При участии: Дада Линделл, Майя Бобенко.
Теги: COVID-19 , Сергей Собянин , Москва , ограничения
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