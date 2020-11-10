Закупки под железным занавесом

Счетная палата проанализировала риски при расходовании бюджетных средств за рубежом

Для посольств и консульств России за рубежом невозможно применять общие правила госзакупок, поэтому фактически они проводятся «вручную», рассказали в МИДе. Вся информация о таких закупках, включая результаты проверок, засекречена

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Дипломатические миссии, представительства России при международных организациях, торговые представительства и структуры Россотрудничества вправе тратить бюджетные средства за рубежом без соблюдения жестких требований к госзакупкам по 44-ФЗ. И практически вся информация о таких расходах подпадает под государственную тайну.

Закупки посольств и консульств «являются одной из коррупционно-опасных функций МИДа и требуют совершенствования законодательства и постоянного мониторинга в этой сфере», сообщила РБК Счетная палата.

Загранучреждениям предоставлены широкие исключения из общих правил госзакупок. Кроме того, в отношении этих расходов не осуществляется государственный контроль Казначейства, пояснила РБК руководитель направления «Контрактная деятельность и комплаенс-стандарты» ЦСР Ольга Анчишкина.

Почему 44-ФЗ не применяют за рубежом

В систему МИДа входят 257 загранучреждений в 187 странах мира, сообщила РБК пресс-служба Министерства иностранных дел. Поставщиками и подрядчиками для них практически всегда выступают местные организации.

«Закон жестко регулирует порядок планирования и осуществления всех закупок по единым стандартам», — подчеркивают в министерстве. Но при таких закупках нужно учитывать особенности законодательств большинства стран мира, среди которых есть страны с низким уровнем социально-экономического развития, когда местные поставщики не в состоянии исполнить требования российского законодательства; страны, не перешедшие к рыночной экономике; страны с военным либо чрезвычайным положением, режимом контртеррористической операции. Например, в ряде слаборазвитых государств нет банковской системы или присутствует «жесткое администрирование на принципах социалистической экономики, в которой конкуренция в принципе не предусмотрена», описывает сложности МИД.

При проведении закупок дипломаты сталкиваются, в частности, с резким изменением цен на товары, работы или услуги из-за колебания валют, скачками инфляции, отказами поставщиков заключать или исполнять контракты на первоначальных условиях, естественной, а иногда искусственной монополизацией рынка, рассказали в МИДе: «Существует также ряд специфических особенностей экономической жизни в некоторых странах, которые загранучреждения обязаны учитывать, но информация о них носит весьма конфиденциальный характер».

Мелкие предприниматели за рубежом, говорят в МИДе, «просто не желают (не понимают зачем) выполнять требования российского законодательства, учитывая сложившиеся традиции делового оборота собственной страны», а крупные операторы рынка «не заинтересованы участвовать в закупках загранучреждений в силу незначительности их объемов при необходимости оформления множества документов, длительности процедуры закупки, заключения и оплаты контракта».

Министерство готовит профильных сотрудников дипломатической службы по закупкам, которые выезжают на работу в загранучреждения. Экспертов в сфере закупок в иностранных государствах «единицы, и они принимают самое деятельное участие в подготовке» изменений соответствующего российского законодательства, подчеркивает МИД.

По каким правилам делают закупки за рубежом

Первые же месяцы работы 44-ФЗ, который вступил в силу в 2014 году, показали, что его невозможно применять при закупках за границей. Поэтому уже в июне 2014 года для таких госзаказчиков предусмотрели особый режим в статье 111.1, позже было принято постановление правительства № 556 от 5 мая 2018 года. Посольства и консульства также руководствуются методологическими пояснениями МИДа.

Процедура закупок для зарубежных посольств и консульств наиболее простая среди всех госзаказчиков. Посольства и консульства могут:

планировать закупки в долларах;

не обязаны публиковать тендеры на zakupki.gov.ru;

в отношении закупок загранучреждений не действует режим импортозамещения;

нет требования обеспечения исполнения контракта, если заказчик документально обоснует невозможность установления такого требования;

заключение договора подчиняется юрисдикции страны местонахождения посольства или консульства, а при отсутствии такого законодательства — в соответствии с традициями делового оборота этой страны.

Сотрудники контрактных служб за рубежом должны «вручную» искать поставщиков. Чтобы рассчитать начальную максимальную цену контракта, нужно проанализировать рынок, связываться с потенциальными исполнителями с просьбой прислать ценовое предложение, разослать им извещения о проведении конкурса и т.д. Все документы и переписку нужно вести на иностранном языке, включая техзадания со сложной терминологией. Из-за этого процесс закупки затягивается, в то время как иногда товар или услуга нужны срочно или как можно скорее.

Зарубежное законодательство в сфере закупок различается даже в рамках Евросоюза, указывает гендиректор федеральной электронной площадки для закупок РТС-тендер Владимир Лишенков. В то же время у России единая таможенная территория с Белоруссией и Казахстаном и с рядом других стран близкие правовые режимы и общие подходы регулирования. Похожих условий достаточно, чтобы в ряде государств госзаказчики проводили закупки без существенных исключений из 44-ФЗ, возражает Ольга Анчишкина.

Почему объем закупок засекречен

Объем закупок загранучреждений не разглашается, потому что «такие данные содержат сведения, составляющие государственную тайну», сообщили РБК в МИДе. Конфиденциальны и результаты контроля за тратами бюджетных денег на зарубежный аппарат МИДа, уточнила РБК Счетная палата.

Российские посольства и консульства за рубежом проводят закупки в рамках госпрограммы «Внешнеполитическая деятельность», которая имеет гриф ограниченного доступа, пояснила Счетная палата. Бюджетная отчетность МИДа также засекречена.

Значительную часть закупок посольства и консульства проводят за счет собственных доходов, отмечают аудиторы. В частности, за счет сбора пошлин за оформление и заверение документов. Информация об использовании дополнительных источников финансирования также имеет гриф ограниченного доступа, как и затраты на деятельность посольств и консульств.

Известен только объем расходов по открытой части федерального бюджета.

Объем открытой части закупок на деятельность зарубежного аппарата МИДа в 2019 году составил 4,6 млрд руб., сообщила Счетная палата.

Закупки загранучреждений МИДа состоят в основном из множества мелких закупок, например канцелярских товаров, бытовой химии, коммунальных услуг, услуг по организации мероприятий и т.п., рассказали в министерстве.

Закупки своего зарубежного аппарата контролирует сам МИД. «Как правило, нарушения связаны со спецификой деятельности загранучреждений, ротацией кадров и носят технический характер», — заверили в министерстве. В МИДе уверены, что действующий порядок закупок за границей «прозрачен как для органов аудита и органов контроля, так и для общественных контролеров». «Особенность деятельности загранучреждений практически исключает возможность построения коррупционных схем между сотрудниками загранучреждений и гражданами иностранных государств, поскольку в данном случае затрагиваются интересы, связанные с безопасностью государства», — подчеркивают в МИДе.

МИД занимает 17-е место по сумме и 14-е место по числу конкурентных закупок среди 72 министерств и ведомств в рейтинге Счетной палаты.

Траты бюджетных средств на закупки — зона особого риска во всех странах мира, подчеркивает Анчишкина: «Это сфера повышенной ответственности. Нет оснований говорить о том, что при закупках дипломатических миссий и иных заказчиков на территории иностранных государств перестают действовать коррупциогенные факторы». Такую информацию следует предоставлять и органам государственной власти, и гражданскому обществу. Контроль за расходованием бюджетных средств должен быть полным, считает эксперт. К тому же публикация данных о закупках за рубежом была бы полезна рынку, в том числе российским компаниям с представительствами за рубежом, давала бы сигнал о спросе на их продукцию, полагает Ольга Анчишкина.

Что изменят в российском законодательстве

К 1 января 2021 года в статью 111.1 44-ФЗ об особом порядке закупок за границей вносится ряд изменений. «Ключевым нововведением второго оптимизационного пакета станет полное закрытие информации о закупках заказчиков за рубежом, которое согласовано с МИДом и, следовательно, пересматриваться не будет», — рассказал РБК гендиректор РТС-тендер Владимир Лишенков.

Среди других изменений — возможность подчинения условий контракта правилам другой страны, право заказчика устанавливать к участникам закупки требования, предусмотренные законодательством этой страны.

Вопрос о возможности иностранных поставщиков обжаловать действия российских заказчиков остался открытым, как не решена и проблема подчинения условий контракта зарубежному законодательству, включая условия об ответственности, приемке и оплате, указал эксперт.

Международное модельное законодательство о публичных закупках не предусматривает изъятий из общих правил для деятельности национальных заказчиков на территории иностранных государств, отмечает Ольга Анчишкина. В качестве примера она привела Евросоюз и Всемирный банк (ВБ): структуры ВБ, где бы они ни находились, руководствуются общими правилами и подконтрольны ему.